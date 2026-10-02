Leclerc svetta nella seconda sessione di prove libere del GP del Bahrain: la Ferrari fa ben sperare a Sepang, 5° Hamilton mentre fatica la Mercedes, solo 8° Antonelli

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Il solito venerdì da leoni della Ferrari. In Malesia per il Gp del Bahrain la rossa sfreccia davanti a tutti con Charles Leclerc miglior tempo in 1.37.528. Alle spalle del monegasco un mix di Red Bull e McLaren: Hadjar, Norris, Verstappen, l’altra rossa di Hamilton e Piastri. Insolitamente attardate le due Mercedes: Russell e Antonelli sarebbero in quarta fila nonostante i tanti aggiornamenti portati dalle frecce d’argento.

Gp Bahrain, fp2: svetta Leclerc, Red Bull e McLaren ok

Se il buongiorno si vede dal mattino la Ferrari può sognare in Malesia. Se non fosse che di solito le rosse hanno spesso illuso il venerdì facendo bene per poi deludere al cospetto dei miglioramenti altrui. Intanto Leclerc porta a casa il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain. Il monegasco ha trovato un buon ritmo su una pista sporchissima e dall’alto degrado delle gomme.

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Ferrari, Red Bull e McLaren sembrano essere a posto. Alle spalle di Charles, il 2° posto se lo prende Hadjar in un momento di grande fiducia dopo il podio di Baku anche se in Malesia dovrà scontare 5 posizioni di penalità per un cambio nella sua power unit. A completare il podio virtuale delle prove libere la papaya di Norris. Alle loro spalle Max Verstappen che si era portato a casa le fp1 e Lewis Hamilton con l’altra rossa. A rincorrere per una volta le Mercedes di Russell e Antonelli non molto a loro agio sulla pista di Sepang.

Sepang, la pioggia che non c’è

Data per sicura in questo week end per ora la pioggia non si è fatta vedere nè sentire a Sepang. Eppure era stata anche annunciata via radio, ad esempio allo stesso Leclerc. Per sabato invece non dovrebbero esserci ripensamenti da parte di Giove Pluvio. Intanto la pista malese si è dimostrata ostica per il degrado gomme e sporca nonostante i due turni di prove libere. Ha faticato tanto la Mercedes anche forse per i tanti aggiornamenti portati per la prima volta tutti insieme dal Canada, prima dell’estate.

Gran Premio Bahrain: i tempi delle libere 2