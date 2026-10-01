La Formula 1 riaccende i motori per il Gran Premio del Bahrain che però si corre in Malesia a Sepang dove si torna dopo 9 anni: perchè non si corre al Sakhir e la speranza di Imola

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Non si ferma più questa Formula 1. Neanche il tempo di mettere in archivio la corsa di Baku e le polemiche sul triangolo Ferrari, Horner e Vasseur che il carrozzone è pronto a riaccendere i motori per il Gran Premio del Bahrain. Che però non si corre sulla pista del Sakhir bensì a Sepang in Malesia dove la F1 torna dopo 9 anni di assenza. Per di più questa gara doveva svolgersi il 12 aprile. Ma perchè? Il motivo è lo stesso che fa sperare Imola di ospitare il gran finale della stagione.

F1, perchè il Gran Premio Bahrain non si corre al Sakhir

Era previsto nel week end dal 10 al 12 aprile. Ed invece il GP del Bahrain è stato rinviato a inizio stagione a data da destinarsi. La causa è da ricercare nei venti di guerra che stanno falcidiando il Medio Oriente e che hanno portato anche alla cancellazione della gara in Arabia Saudita a Jeddah prevista la settimana dopo, tra il 17 e il 19 aprile. Una scelta obbligata che costrinse la F1 a osservare praticamente una pausa primaverile abbastanza lunga, non si è corso per un mese, dal Giappone, a fine marzo, a Miami, i primi di maggio.

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Si corre in Malesia ma sarà GP del Bahrain

Ma il gran patron Stefano Domenicali ha sperato fino all’ultimo di poter recuperare almeno una di quelle due gare. Ancor più motivati gli organizzatori del Bahrain, in sostanza il governo locale, che è riuscito a trovare, pagando, la disponibilità della Malesia e del circuito di Sepang a ospitare la gara del Sakhir che però resta con la denominazione originale, Gran Premio del Bahrain.

Ed è stato collocato in uno dei pochi buchi del calendario da qui alla fine della stagione, tra l’Azebaijan e Singapore costringendo il circus a un massacrante back to back to back. Il governo del Bahrain si è fatto carico di quasi tutti i costi dell’organizzazione, mantenendo però contemporaneamente i diritti commerciali. La Malesia pagherà soltanto metà delle spese di preparazione del circuito (l’altra metà è a carico del Bahrain). Inoltre, Gulf Air, la compagnia aerea nazionale del paese, rimane lo sponsor della gara.

La F1 torna a Sepang 9 anni dopo: non c’era l’Halo, Antonelli era un bimbo

Sono passati solo 9 anni ma per la Formula 1 è un’eternità. Correva l’anno 2017, a vincere quella gara fu Max Verstappen al secondo successo in carriera, ne sarebbero arrivati altri 69 e ben 4 mondiali anche se ora l’olandese è ancora a caccia della prima vittoria stagionale anche se reduce da tre podi consecutivi e due secondi posti di fila. Aveva solo 11 anni invece, un bambino che però scorrazzava e già vinceva sui kart, Kimi Antonelli che arriva in Malesia da assoluto dominatore del campionato anche se dopo un week end un po’ incolore a Baku.

I cross-border della F1: San Marino, Lussemburgo e Svizzera

Il GP del Bahrain è a tutti gli effetti una gara cross-border. Nel senso che ha una denominazione ma si corre su una pista che si trova in un’altra nazione. Gli esempi in F1 da questo punto di vista non mancano. Quello più lampante ai nostri occhi è il Gran Premio di San Marino che si è corso praticamente sempre a Imola. E poi c’è il GP del Lussemburgo che quando è stato in calendario si è corso al Nurburgring.

L’esempio più affine però si può considerare il Gran Premio di Svizzera 1982 che si corse in Francia sulla pista di Digione. Situazioni particolari sono invece le denominazione continentali di Gp di Europa e, più raro, Gp del Pacifico, che si sono tenute su pista diverse proprio per la loro definizione territoriale.

Imola pronta a “prendersi” il Gp di Abu Dhabi

Per gli stessi motivi che hanno portato la F1 a recuperare la gara del Bahrain in Malesia, c’è sempre viva la speranza che sia il circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola ad ospitare il gran finale di stagione tra fine novembre e inizio dicembre. Nonostante le continue rassicurazioni degli organizzatori locali che continuano a ostentare ottimismo e a pubblicizzare l’evento, le gare di Qatar e Abu Dhabi che chiuderanno il campionato sono in forte dubbi se l’escalation bellica non subirà un forte ridimensionamento. In questo quadro da tempo, Imola ha dato ampia disponibilità con la sua struttura permanente a ospitare l’ultima gara dell’anno. Una decisione sarà presa nelle prossime settimane o anche nei prossimi giorni.

A che ora e dove vedere il Gp del Bahrain 2026

Venerdì 2 ottobre

Prove Libere 1: ore 6:30 – 7:30

Prove Libere 2: ore 10:00 – 11:00

Sabato 3 ottobre

Prove Libere 3: ore 6:30 – 7:30

Qualifiche: ore 10:00 – 11:00

Domenica 4 ottobre