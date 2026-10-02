Nel segno della continuità a 9 anni di distanza il ritorno della F1 a Sepang. Il Gran Premio del Bahrain, delocalizzato in Malesia, si apre nel segno di Max Verstappen, l’ultimo vincitore del 2017. L’olandese della Red Bull ha firmato il miglior tempo rifilando distacchi importanti a tutti, eccetto Russell a quasi 4 decimi ma che ha dovuto fare i conti con una Mercedes in difficoltà, ne sa qualcosa Antonelli alla presa con problemi alla batteria e al boost. Ferrari bene ma non benissimo: 4° Leclerc e 7° Hamilton costanti sul passo, staccate sul giro singolo.
- Gp Bahrain, fp1: la "nuova" Mercedes fatica
- Sepang pista sporca, team radio Leclerc: "Degrado altissimo"
- Piovono penalità in griglia: Hadjar, Lindblad e Colapinto
- Gran Premio Bahrain: i tempi delle libere 1
Gp Bahrain, fp1: la “nuova” Mercedes fatica
Era dal Gp del Canada che la Mercedes non presentava nessun aggiornamento. A Sepang le frecce d’argento hanno portato parecchia roba, rinnovate anche nelle linee delle pance. Ma per le prime libere tanti problemi sia per Russell che soprattutto per Antonelli che oltre a fare i conti col degrado lamentato da tutti, ha effettuato la sessione con qualche problema al boost del suo motore e alla batteria di una power unit vecchia. Tempi molto alti col passare dei giri per lui e l’inglese al cospetto di Ferrari e McLaren e specialmente Verstappen che sembra quello più veloce e gentile con le gomme.
Sepang pista sporca, team radio Leclerc: “Degrado altissimo”
Erano 9 anni che la F1 non correva in Malesia, che ricordiamo ospita il Gp del Bahrain. Ed è sembrato come se dall’ultima volta, nel lontano oramai 2017, sulla pista di Sepang non si fosse mai più corso. Tantissimo sporco sul tracciato e non solo con la presenza di pulviscolo nell’aria che ricadendo sull’asfalto diminuiva ancor di più il già scarso grip. Tanto scivolamento delle monoposto e un degrado altissimo come sottolineato dallo stesso Leclerc nel team radio.
- Bozzi: «La maggior parte dei piloti si lamenta delle condizioni della pista, bassa aderenza»
- Leclerc: «Sì, è incredibile»
- Leclerc: “Degrado gomme altissimo”
Piovono penalità in griglia: Hadjar, Lindblad e Colapinto
Sono già tre i piloti sotto penalizzazione per il Gran Premio del Bahrain. Isack Hadjar prenderà 5 posizione per aver inserito una nuova componente nella sua power unit; partirà dal fondo dello schieramento Arvid Lindblad che ha cambiato tutto o quasi il motore sulla sua Racing Bulls ed infine Franco Colapinto che a Sepang ha 15 posizioni di penalità: 5 per l’incidente causato a Baku e 10 per cambio di componenti della power unit.
Gran Premio Bahrain: i tempi delle libere 1
|1
|M. Verstappen
|Red Bull
|1’37″520
|2
|G. Russell
|Mercedes
|+00″383
|3
|I. Hadjar
|Red Bull
|+00″783
|4
|C. Leclerc
|Ferrari
|+00″847
|5
|K. Antonelli
|Mercedes
|+01″060
|6
|L. Hamilton
|Ferrari
|+01″070
|7
|P. Gasly
|Alpine
|+01″195
|8
|L. Lawson
|Racing Bulls
|+01″586
|9
|A. Lindblad
|Racing Bulls
|+01″677
|10
|N. Hulkenberg
|Audi
|+01″691
|11
|O. Piastri
|McLaren
|+01″756
|12
|L. Norris
|McLaren
|+01″773
|13
|G. Bortoleto
|Audi
|+02″028
|14
|F. Alonso
|Aston Martin
|+02″163
|15
|E. Ocon
|Haas
|+02″638
|16
|O. Bearman
|Haas
|+02″791
|17
|A. Albon
|Williams
|+02″801
|18
|L. Stroll
|Aston Martin
|+02″893
|19
|F. Colapinto
|Alpine
|+03″011
|20
|C. Sainz
|Williams
|+03″085
|21
|V. Bottas
|Cadillac
|+03″280
|22
|S. Perez
|Cadillac
|+03″300