A Sepang il Gp del Bahrain inizia nel segno di Verstappen il più veloce nella prima sessione di prove libere: staccate le Ferrari e Antonelli tutti alle prese con lo sporco della pista malese

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Nel segno della continuità a 9 anni di distanza il ritorno della F1 a Sepang. Il Gran Premio del Bahrain, delocalizzato in Malesia, si apre nel segno di Max Verstappen, l’ultimo vincitore del 2017. L’olandese della Red Bull ha firmato il miglior tempo rifilando distacchi importanti a tutti, eccetto Russell a quasi 4 decimi ma che ha dovuto fare i conti con una Mercedes in difficoltà, ne sa qualcosa Antonelli alla presa con problemi alla batteria e al boost. Ferrari bene ma non benissimo: 4° Leclerc e 7° Hamilton costanti sul passo, staccate sul giro singolo.

Gp Bahrain, fp1: la “nuova” Mercedes fatica

Era dal Gp del Canada che la Mercedes non presentava nessun aggiornamento. A Sepang le frecce d’argento hanno portato parecchia roba, rinnovate anche nelle linee delle pance. Ma per le prime libere tanti problemi sia per Russell che soprattutto per Antonelli che oltre a fare i conti col degrado lamentato da tutti, ha effettuato la sessione con qualche problema al boost del suo motore e alla batteria di una power unit vecchia. Tempi molto alti col passare dei giri per lui e l’inglese al cospetto di Ferrari e McLaren e specialmente Verstappen che sembra quello più veloce e gentile con le gomme.

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Sepang pista sporca, team radio Leclerc: “Degrado altissimo”

Erano 9 anni che la F1 non correva in Malesia, che ricordiamo ospita il Gp del Bahrain. Ed è sembrato come se dall’ultima volta, nel lontano oramai 2017, sulla pista di Sepang non si fosse mai più corso. Tantissimo sporco sul tracciato e non solo con la presenza di pulviscolo nell’aria che ricadendo sull’asfalto diminuiva ancor di più il già scarso grip. Tanto scivolamento delle monoposto e un degrado altissimo come sottolineato dallo stesso Leclerc nel team radio.

Bozzi: «La maggior parte dei piloti si lamenta delle condizioni della pista, bassa aderenza»

Leclerc: «Sì, è incredibile»

Leclerc: “Degrado gomme altissimo”

Piovono penalità in griglia: Hadjar, Lindblad e Colapinto

Sono già tre i piloti sotto penalizzazione per il Gran Premio del Bahrain. Isack Hadjar prenderà 5 posizione per aver inserito una nuova componente nella sua power unit; partirà dal fondo dello schieramento Arvid Lindblad che ha cambiato tutto o quasi il motore sulla sua Racing Bulls ed infine Franco Colapinto che a Sepang ha 15 posizioni di penalità: 5 per l’incidente causato a Baku e 10 per cambio di componenti della power unit.

Gran Premio Bahrain: i tempi delle libere 1