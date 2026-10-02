Virgilio Sport
F1

F1, Gp Bahrain prove libere 1: Verstappen vola sullo sporco, Ferrari staccate e Antonelli resta senza boost

A Sepang il Gp del Bahrain inizia nel segno di Verstappen il più veloce nella prima sessione di prove libere: staccate le Ferrari e Antonelli tutti alle prese con lo sporco della pista malese

4 min di lettura

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Nel segno della continuità a 9 anni di distanza il ritorno della F1 a Sepang. Il Gran Premio del Bahrain, delocalizzato in Malesia, si apre nel segno di Max Verstappen, l’ultimo vincitore del 2017. L’olandese della Red Bull ha firmato il miglior tempo rifilando distacchi importanti a tutti, eccetto Russell a quasi 4 decimi ma che ha dovuto fare i conti con una Mercedes in difficoltà, ne sa qualcosa Antonelli alla presa con problemi alla batteria e al boost. Ferrari bene ma non benissimo: 4° Leclerc e 7° Hamilton costanti sul passo, staccate sul giro singolo.

Gp Bahrain, fp1: la “nuova” Mercedes fatica

Era dal Gp del Canada che la Mercedes non presentava nessun aggiornamento. A Sepang le frecce d’argento hanno portato parecchia roba, rinnovate anche nelle linee delle pance. Ma per le prime libere tanti problemi sia per Russell che soprattutto per Antonelli che oltre a fare i conti col degrado lamentato da tutti, ha effettuato la sessione con qualche problema al boost del suo motore e alla batteria di una power unit vecchia. Tempi molto alti col passare dei giri per lui e l’inglese al cospetto di Ferrari e McLaren e specialmente Verstappen che sembra quello più veloce e gentile con le gomme.

Sepang pista sporca, team radio Leclerc: “Degrado altissimo”

Erano 9 anni che la F1 non correva in Malesia, che ricordiamo ospita il Gp del Bahrain. Ed è sembrato come se dall’ultima volta, nel lontano oramai 2017, sulla pista di Sepang non si fosse mai più corso. Tantissimo sporco sul tracciato e non solo con la presenza di pulviscolo nell’aria che ricadendo sull’asfalto diminuiva ancor di più il già scarso grip. Tanto scivolamento delle monoposto e un degrado altissimo come sottolineato dallo stesso Leclerc nel team radio.

  • Bozzi: «La maggior parte dei piloti si lamenta delle condizioni della pista, bassa aderenza»
  • Leclerc: «Sì, è incredibile»
  • Leclerc: “Degrado gomme altissimo”

Piovono penalità in griglia: Hadjar, Lindblad e Colapinto

Sono già tre i piloti sotto penalizzazione per il Gran Premio del Bahrain. Isack Hadjar prenderà 5 posizione per aver inserito una nuova componente nella sua power unit; partirà dal fondo dello schieramento Arvid Lindblad che ha cambiato tutto o quasi il motore sulla sua Racing Bulls ed infine Franco Colapinto che a Sepang ha 15 posizioni di penalità: 5 per l’incidente causato a Baku e 10 per cambio di componenti della power unit.

Gran Premio Bahrain: i tempi delle libere 1

1 M. Verstappen Red Bull 1’37″520
2 G. Russell Mercedes +00″383
3 I. Hadjar Red Bull +00″783
4 C. Leclerc Ferrari +00″847
5 K. Antonelli Mercedes +01″060
6 L. Hamilton Ferrari +01″070
7 P. Gasly Alpine +01″195
8 L. Lawson Racing Bulls +01″586
9 A. Lindblad Racing Bulls +01″677
10 N. Hulkenberg Audi +01″691
11 O. Piastri McLaren +01″756
12 L. Norris McLaren +01″773
13 G. Bortoleto Audi +02″028
14 F. Alonso Aston Martin +02″163
15 E. Ocon Haas +02″638
16 O. Bearman Haas +02″791
17 A. Albon Williams +02″801
18 L. Stroll Aston Martin +02″893
19 F. Colapinto Alpine +03″011
20 C. Sainz Williams +03″085
21 V. Bottas Cadillac +03″280
22 S. Perez Cadillac +03″300

F1, Gp Bahrain prove libere 1: Verstappen vola sullo sporco, Ferrari staccate e Antonelli resta senza boost Getty

Leggi anche:

Vivai Bellomo

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio