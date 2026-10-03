Tutta la soddisfazione di Hamilton con Carlo Santi nel team radio Ferrari dopo le qualifiche del Bahrain dove ha conquistato la prima fila, meno contento Leclerc che si lamenta con Bryan Bozzi

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Non ha vinto, non ha fatto la pole ma ha esultato più di Verstappen. Lewis Hamilton aveva bisogno di un risultato di spessore in qualifica dopo qualche passaggio a vuoto. Si spiega così la sua gioia nel team radio con Carlo Santi subito dopo la fine del Q3 dove ha conquistato la prima fila nel Gp del Bahrain. Più rabbuiato invece Leclerc nel dire le sue sensazioni con Bryan Bozzi dopo il 5° tempo, 4° posto in griglia per via della penalità di Hadjar.

Gioia Hamilton in radio: “Ferrari fantastica”

Un giro migliore dell’altro, prima fila alle spalle del solo Verstappen. Lewis Hamilton ha ritrovato il flow dei giorni migliori ma soprattutto ha ritrovato il feeling con la sua Ferrari. Un giro perfetto o quasi, in alcuni tratti, in quello centrale e finale al livello di Max che ha fatto la pole con un tempo spaziale. E dopo qualche passaggio a vuoto di troppo in estate quando pensava di poter addirittura vincere il mondiale, un po’ di polemiche e voci qua e là, ecco spiegato il team radio di esultanza del 7 volte campione del mondo, con Carlo Santi, quasi una liberazione.

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Santi: “È stato un giro molto buono!”

Hamilton: “Dove sono?”

Santi: “Al momento P2. Norris sta chiudendo il giro ora….”

Santi: “E siamo P2, ben fatto.”

Hamilton: “Andiamo ragazzi!!!! Andiamo!!! Finalmente!!!”

[…]

Hamilton: “Ottimo lavoro in questa sessione ragazzi. Davvero un ottimo lavoro. Il tempismo è stato perfetto. L’auto si sentiva fantastica!”

Hamilton: “Controlliamo solo il fondo tra un po’. Ho sbandato alla Curva 11.”

Santi: “Lo faremo.”

Leclerc si lamenta: “Mancata l’aderenza”

Quinto tempo, quarto in griglia ma soprattutto dietro il compagno di squadra. Mastica un po’ amaro Charles Leclerc alla fine delle qualifiche. Il monegasco nel team radio con il suo ingegnere di pista, Bryan Bozzi ha espresso il pizzico di malumore confidando però nella gara dove partirà in seconda fila accanto ad Antonelli