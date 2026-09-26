E’ un sabato qualunque, è un sabato di Formula 1. Si corre il Gran Premio di Azerbaijan in un’insolita collocazione nel week end di Baku con un giorno d’anticipo. Alle 13 scatterà il semaforo verde davanti a Russell che si è preso una pole per distacco e che avrà al suo fianco la Ferrari di Leclerc, in seconda fila un po’ a sorpresa Piastri e Hadjar, poi Norris e solo 6° Hamilton, peggio Verstappen 8°. Antonelli parte dall’ottava fila sperando, sagnando un’altra Monza. Vediamo la griglia di partenza, le penalizzazioni e le possibili strategie.
- Gp Azerbaijan: Russell in pole davanti a Leclerc, Kimi parte 16°
- Strategia e gomme per Baku: Antonelli spera nella Safety o Virtual
- Gp Baku: la griglia di partenza, Sainz perde 5 posizioni
Gp Azerbaijan: Russell in pole davanti a Leclerc, Kimi parte 16°
Favorito è dire poco. Dall’alto del suo enorme vantaggio, un secondo, decimo più decimo meno, George Russell è pronto a scattare dalla pole position del Gp di Baku alle ore 13. Piacevolmente in prima fila, Charles Leclerc con la Ferrari e una seconda fila un po’ inedita di questi tempi, Piastri con la McLaren tornato ai fasti dello scorso anno, e Hadjar che dopo aver saltato tre gare ha voglia di fare bene, benissimo specie dopo la fiducia Red Bull per il 2027.
I campioni stanno dietro, per una volta: ci sono 12 titoli mondiali tra terza e quarta fila, quelli di Norris ed Hamilton e Verstappen solo 8° e molto arrabbiato. In messo Gasly. Antonelli parte 16° pagando a caro prezzo l’errore in Q1. Kimi sogna un’altra Monza dove rimontò partendo da ben più dietro, l’impressione è che possa facilmente risalire visto il mezzo a disposizione, per vincere battendo Russell, questo Russell, ci vorrà altro, magari una Safety o Virtual come peraltro già successo, non solo a Monza ma anche a Madrid.
Strategia e gomme per Baku: Antonelli spera nella Safety o Virtual
Non ci sarà nessun rischio pioggia ma a dare problemi come successo tra giovedì e venerdì potrebbe essere il vento. Per quanto riguarda le strategie sembra che tutti siano indirizzati a fare un solo pit stop. Da capire invece l’utilizzo delle mescole. Qualcuno potrebbe partire con le soft per avere migliore aderenza in avvio e poi montare le medie o le hard, altri potrebbero optare per la partenza con le medie e poi montare hard, o più probabilmente le soft dopo metà gara.
Gp Baku: la griglia di partenza, Sainz perde 5 posizioni
|1ª fila
|1. George Russell 1:42.526
Mercedes
|2. Charles Leclerc 1:43.363
Ferrari
|2ª fila
|3. Oscar Piastri 1:43.364
McLaren
|4. Isack Hadjar 1:43.500
Red Bull
|3ª fila
|5. Lando Norris 1:43.672
McLaren
|6. Lewis Hamilton 1:43.858
Ferrari
|4ª fila
|7. Pierre Gasly 1:44.047
Alpine
|8. Max Verstappen 1:44.081
Red Bull
|5ª fila
|9. Franco Colapinto 1:44.963
Alpine
|10. Oliver Bearman 1:44.775
Haas
|6ª fila
|11. Liam Lawson 1:44.860
Racing Bulls
|12. Alexander Albon 1:45.001
Williams
|7ª fila
|13. Esteban Ocon 1:45.016
Haas
|14. Carlos Sainz* 1:44.566
Williams
|8ª fila
|15. Arvid Lindblad 1:45.106
Racing Bulls
|16. Kimi Antonelli s.t.
Mercedes
|9ª fila
|17. Gabriel Bortoleto 1:45.799
Audi
|18. Nico Hülkenberg 1:45.920
Audi
|10ª fila
|19. Valtteri Bottas 1:48.290
Cadillac
|20. Sergio Perez** 1:46.658
Cadillac
|11ª fila
|21. Fernando Alonso*** 1:46.593
Aston Martin
|22. Lance Stroll*** 1:47.337
Aston Martin
*Sainz penalizzato di 5 posizioni per non aver rallentato in regime di bandiere gialle.
**Perez penalizzato di 3 posizioni per impeding ai danni di Piastri.
***Alonso e Stroll penalizzati di svariate posizioni per aver cambiato componenti della power unit.