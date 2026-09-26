La griglia di partenza, le gomme e le strategie per il Gran Premio di Azerbaijan che scatterà alle 13 eccezionalmente di sabato sulla pista di Baku con Russell in pole, Leclerc in prima fila e Antonelli solo 16° in assetto da rimonta

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

E’ un sabato qualunque, è un sabato di Formula 1. Si corre il Gran Premio di Azerbaijan in un’insolita collocazione nel week end di Baku con un giorno d’anticipo. Alle 13 scatterà il semaforo verde davanti a Russell che si è preso una pole per distacco e che avrà al suo fianco la Ferrari di Leclerc, in seconda fila un po’ a sorpresa Piastri e Hadjar, poi Norris e solo 6° Hamilton, peggio Verstappen 8°. Antonelli parte dall’ottava fila sperando, sagnando un’altra Monza. Vediamo la griglia di partenza, le penalizzazioni e le possibili strategie.

Gp Azerbaijan: Russell in pole davanti a Leclerc, Kimi parte 16°

Favorito è dire poco. Dall’alto del suo enorme vantaggio, un secondo, decimo più decimo meno, George Russell è pronto a scattare dalla pole position del Gp di Baku alle ore 13. Piacevolmente in prima fila, Charles Leclerc con la Ferrari e una seconda fila un po’ inedita di questi tempi, Piastri con la McLaren tornato ai fasti dello scorso anno, e Hadjar che dopo aver saltato tre gare ha voglia di fare bene, benissimo specie dopo la fiducia Red Bull per il 2027.

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I campioni stanno dietro, per una volta: ci sono 12 titoli mondiali tra terza e quarta fila, quelli di Norris ed Hamilton e Verstappen solo 8° e molto arrabbiato. In messo Gasly. Antonelli parte 16° pagando a caro prezzo l’errore in Q1. Kimi sogna un’altra Monza dove rimontò partendo da ben più dietro, l’impressione è che possa facilmente risalire visto il mezzo a disposizione, per vincere battendo Russell, questo Russell, ci vorrà altro, magari una Safety o Virtual come peraltro già successo, non solo a Monza ma anche a Madrid.

Strategia e gomme per Baku: Antonelli spera nella Safety o Virtual

Non ci sarà nessun rischio pioggia ma a dare problemi come successo tra giovedì e venerdì potrebbe essere il vento. Per quanto riguarda le strategie sembra che tutti siano indirizzati a fare un solo pit stop. Da capire invece l’utilizzo delle mescole. Qualcuno potrebbe partire con le soft per avere migliore aderenza in avvio e poi montare le medie o le hard, altri potrebbero optare per la partenza con le medie e poi montare hard, o più probabilmente le soft dopo metà gara.

Gp Baku: la griglia di partenza, Sainz perde 5 posizioni

1ª fila 1. George Russell 1:42.526

Mercedes 2. Charles Leclerc 1:43.363

Ferrari 2ª fila 3. Oscar Piastri 1:43.364

McLaren 4. Isack Hadjar 1:43.500

Red Bull 3ª fila 5. Lando Norris 1:43.672

McLaren 6. Lewis Hamilton 1:43.858

Ferrari 4ª fila 7. Pierre Gasly 1:44.047

Alpine 8. Max Verstappen 1:44.081

Red Bull 5ª fila 9. Franco Colapinto 1:44.963

Alpine 10. Oliver Bearman 1:44.775

Haas 6ª fila 11. Liam Lawson 1:44.860

Racing Bulls 12. Alexander Albon 1:45.001

Williams 7ª fila 13. Esteban Ocon 1:45.016

Haas 14. Carlos Sainz* 1:44.566

Williams 8ª fila 15. Arvid Lindblad 1:45.106

Racing Bulls 16. Kimi Antonelli s.t.

Mercedes 9ª fila 17. Gabriel Bortoleto 1:45.799

Audi 18. Nico Hülkenberg 1:45.920

Audi 10ª fila 19. Valtteri Bottas 1:48.290

Cadillac 20. Sergio Perez** 1:46.658

Cadillac 11ª fila 21. Fernando Alonso*** 1:46.593

Aston Martin 22. Lance Stroll*** 1:47.337

Aston Martin

*Sainz penalizzato di 5 posizioni per non aver rallentato in regime di bandiere gialle.

**Perez penalizzato di 3 posizioni per impeding ai danni di Piastri.

***Alonso e Stroll penalizzati di svariate posizioni per aver cambiato componenti della power unit.