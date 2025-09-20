Gp Baku: Ocon squalificato, la nuova griglia di partenza. Perchè la Haas è stata trovata irregolare

Cambia la griglia di partenza a Baku dopo la squalifica della Haas di Esteban Ocon trovata irregolare alle verifiche dopo le qualifiche. Sarà comunque la Red Bull di Max Verstappen a partire davanti a tutti in pole nel Gp di Azerbaigian. Nella griglia di partenza di Baku, con lui in prima fila a sorpresa la Williams di Carlos sainz e in seconda fila due rookie: Liam Lawson con la Racing Bulls e Kimi Antonelli ritrovato con la Mercedes. Ferrari male: Charles Leclerc 10° dopo il botto in Q3 e Lewis Hamilton 12° eliminato in Q2. in qualifica partirà 10° per effetto della penalità presa in Olanda. In terza fila dunque le due Mercedes di Russell e Antonelli, poi Bortoleto e Alonso, quindi Tsunoda e appunto Lewis.
Perchè Ocon è stato squalificato
I Commissari della FIA, durante le verifiche post qualifiche hanno ravvisato sulla Haas di Esteban Ocon una irregolarità tecnica: un test di deflessione dell’ala posteriore sulla macchina n°31 infatti è stato fallito per 0.5 mm dalla monoposto del francese che da regolamento è stato squalificato e dovrà quindi partire dal fondo della griglia di partenza e non dal 18° posto che aveva conquistato.
La griglia di partenza di Baku dopo la squalifica di Ocon
|1ª fila
|1. Max Verstappen 1:41.117
Red Bull
|2. Carlos Sainz 1:41.595
Williams
|2ª fila
|3. Liam Lawson 1:41.707
Racing Bulls
|4. Kimi Antonelli 1:41.717
Mercedes
|3ª fila
|5. George Russell 1:42.070
Mercedes
|6. Yuki Tsunoda 1:42.143
Red Bull
|4ª fila
|7. Lando Norris 1:42.239
McLaren
|8. Isack Hadjar 1:42.372
Racing Bulls
|5ª fila
|9. Oscar Piastri s.t.
McLaren
|10. Charles Leclerc s.t.
Ferrari
|6ª fila
|11. Fernando Alonso 1:41.857
Aston Martin
|12. Lewis Hamilton 1:42.183
Ferrari
|7ª fila
|13. Gabriel Bortoleto 1:42.277
Kick Sauber
|14. Lance Stroll 1:43.061
Aston Martin
|8ª fila
|15. Oliver Bearman s.t.
Haas
|16. Franco Colapinto 1:42.779
Alpine
|9ª fila
|17. Nico Hülkenberg 1:42.916
Kick Sauber
|18. Pierre Gasly 1:43.139
Alpine
|10ª fila
|19. Alexander Albon 1:43.778
Williams
|20. *Esteban Ocon DSQ
Haas