Virgilio Sport
F1

Gp Baku: Ocon squalificato, la nuova griglia di partenza. Perchè la Haas è stata trovata irregolare

La griglia di partenza del Gran Premio di Azerbaigian a Baku dopo la squalifica della Haas di Ocon con Verstappen in pole e le Ferrari costrette alla rimonta

Pubblicato:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Cambia la griglia di partenza a Baku dopo la squalifica della Haas di Esteban Ocon trovata irregolare alle verifiche dopo le qualifiche. Sarà comunque la Red Bull di Max Verstappen a partire davanti a tutti in pole nel Gp di Azerbaigian. Nella griglia di partenza di Baku, con lui in prima fila a sorpresa la Williams di Carlos sainz e in seconda fila due rookie: Liam Lawson con la Racing Bulls e Kimi Antonelli ritrovato con la Mercedes. Ferrari male: Charles Leclerc 10° dopo il botto in Q3 e Lewis Hamilton 12° eliminato in Q2. in qualifica partirà 10° per effetto della penalità presa in Olanda. In terza fila dunque le due Mercedes di Russell e Antonelli, poi Bortoleto e Alonso, quindi Tsunoda e appunto Lewis.

Perchè Ocon è stato squalificato

I Commissari della FIA, durante le verifiche post qualifiche hanno ravvisato sulla Haas di Esteban Ocon una irregolarità tecnica: un test di deflessione dell’ala posteriore sulla macchina n°31 infatti è stato fallito per 0.5 mm dalla monoposto del francese che da regolamento è stato squalificato e dovrà quindi partire dal fondo della griglia di partenza e non dal 18° posto che aveva conquistato.

La griglia di partenza di Baku dopo la squalifica di Ocon

1ª fila 1. Max Verstappen 1:41.117
Red Bull
2. Carlos Sainz 1:41.595
Williams
2ª fila 3. Liam Lawson 1:41.707
Racing Bulls
4. Kimi Antonelli 1:41.717
Mercedes
3ª fila 5. George Russell 1:42.070
Mercedes
6. Yuki Tsunoda 1:42.143
Red Bull
4ª fila 7. Lando Norris 1:42.239
McLaren
8. Isack Hadjar 1:42.372
Racing Bulls
5ª fila 9. Oscar Piastri s.t.
McLaren
10. Charles Leclerc s.t.
Ferrari
6ª fila 11. Fernando Alonso 1:41.857
Aston Martin
12. Lewis Hamilton 1:42.183
Ferrari
7ª fila 13. Gabriel Bortoleto 1:42.277
Kick Sauber
14. Lance Stroll 1:43.061
Aston Martin
8ª fila 15. Oliver Bearman s.t.
Haas
16. Franco Colapinto 1:42.779
Alpine
9ª fila 17. Nico Hülkenberg 1:42.916
Kick Sauber
18. Pierre Gasly 1:43.139
Alpine
10ª fila 19. Alexander Albon 1:43.778
Williams
20. *Esteban Ocon DSQ
Haas

*Ocon squalificato per ala irregolare

Gp Baku: Ocon squalificato, la nuova griglia di partenza. Perchè la Haas è stata trovata irregolare F1, Baku: da Leclerc a Gasly tutti pazzi per il golf ma è un gatto il vero protagonista del paddock

Leggi anche:

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Udinese - Milan

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio