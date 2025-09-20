Gp Baku: Ocon squalificato, la nuova griglia di partenza. Perchè la Haas è stata trovata irregolare

La griglia di partenza del Gran Premio di Azerbaigian a Baku dopo la squalifica della Haas di Ocon con Verstappen in pole e le Ferrari costrette alla rimonta

Cambia la griglia di partenza a Baku dopo la squalifica della Haas di Esteban Ocon trovata irregolare alle verifiche dopo le qualifiche. Sarà comunque la Red Bull di Max Verstappen a partire davanti a tutti in pole nel Gp di Azerbaigian. Nella griglia di partenza di Baku, con lui in prima fila a sorpresa la Williams di Carlos sainz e in seconda fila due rookie: Liam Lawson con la Racing Bulls e Kimi Antonelli ritrovato con la Mercedes. Ferrari male: Charles Leclerc 10° dopo il botto in Q3 e Lewis Hamilton 12° eliminato in Q2. in qualifica partirà 10° per effetto della penalità presa in Olanda. In terza fila dunque le due Mercedes di Russell e Antonelli, poi Bortoleto e Alonso, quindi Tsunoda e appunto Lewis.

Perchè Ocon è stato squalificato

I Commissari della FIA, durante le verifiche post qualifiche hanno ravvisato sulla Haas di Esteban Ocon una irregolarità tecnica: un test di deflessione dell’ala posteriore sulla macchina n°31 infatti è stato fallito per 0.5 mm dalla monoposto del francese che da regolamento è stato squalificato e dovrà quindi partire dal fondo della griglia di partenza e non dal 18° posto che aveva conquistato.

La griglia di partenza di Baku dopo la squalifica di Ocon

1ª fila 1. Max Verstappen 1:41.117

Red Bull 2. Carlos Sainz 1:41.595

Williams 2ª fila 3. Liam Lawson 1:41.707

Racing Bulls 4. Kimi Antonelli 1:41.717

Mercedes 3ª fila 5. George Russell 1:42.070

Mercedes 6. Yuki Tsunoda 1:42.143

Red Bull 4ª fila 7. Lando Norris 1:42.239

McLaren 8. Isack Hadjar 1:42.372

Racing Bulls 5ª fila 9. Oscar Piastri s.t.

McLaren 10. Charles Leclerc s.t.

Ferrari 6ª fila 11. Fernando Alonso 1:41.857

Aston Martin 12. Lewis Hamilton 1:42.183

Ferrari 7ª fila 13. Gabriel Bortoleto 1:42.277

Kick Sauber 14. Lance Stroll 1:43.061

Aston Martin 8ª fila 15. Oliver Bearman s.t.

Haas 16. Franco Colapinto 1:42.779

Alpine 9ª fila 17. Nico Hülkenberg 1:42.916

Kick Sauber 18. Pierre Gasly 1:43.139

Alpine 10ª fila 19. Alexander Albon 1:43.778

Williams 20. *Esteban Ocon DSQ

Haas

*Ocon squalificato per ala irregolare