Niente Gran Premio di Baku domenica prossima, si corre per una volta di sabato: il motivo è legato a una ricorrenza dell'Azerbaijan il 27 settembre ma non è la prima volta che la F1 corre di sabato

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Se Oliver Stone ha firmato il capolavoro “Ogni maledetta domenica” andando a ritroso negli anni c’è anche la pellicola “Mai di domenica” film del 1960 diretto e interpretato da Jules Dassin. Ecco la Formula 1 che torna a riaccende i motori nel prossimo fine settimana si pone così a Baku. Il Gran Premio di Azerbaijan infatti si correrà di sabato con un week end e un programma stravolto.

Scopriamo il motivo mentre Antonelli arriva a Baku forte di un enorme vantaggio su Russell ed Hamilton e la Ferrari cerca sulla pista azera il podio perduto, anche se sarà difficile, ed è già di fronte alla prima scelta importante sulla power unit da montare sulla monoposto di Leclerc e se arrischiare la penalizzazione.

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La F1 riparte da Baku: perchè non si corre di domenica

Dopo il back to back tra Monza e Madrid nel nome di Antonelli il circus si è preso una settimana di pausa ma è pronto a riaccendere i motori. E lo fa a Baku in un week end che avrà una particolarità non nuova al mondo della F1: il Gran Premio di Azerbaijan si correrà di sabato e non di domenica. Stravolto il programma classico del fine settimana, tutto viene anticipato di un giorno: prime due sessioni di libere al giovedì, fp3 e qualifiche al venerdì e poi la gara domenica 26 settembre.

La decisione di correre sabato è legata al rispetto della ricorrenza nazionale in Azerbaigian prevista proprio per domenica 27 settembre: la Giornata della Memoria, una giornata di lutto nazionale dedicata ai militari delle forze armate azere che hanno perso la vita durante la seconda guerra del Nagorno-Karabakh, combattuta nel 2020.

La F1 al sabato non è una novità

Quello di Baku non è un unicum nella storia del Mondiale di Formula 1. Tante sono state le gare non corse nella canonica collocazione domenicale. A cominciare dal GP di Las Vegas che viene corso da sempre di sabato dal suo ritorno in calendario nel 2023 ma già nel 2024 i Gp di Bahrain e Arabia Saudita si corsero al sabato per rispetto al Ramadan.

Andando indietro nel tempo invece abbiamo sempre le edizioni del Gp di Las Vegas ’81 e ’82 disputate di sabato sul circuito ricavato nel parcheggio del Caesars Palace così come appuntamento fisso col sabato sono stati tutti i GP di Gran Bretagna disputati fino al 1975 compreso la prima gara in assoluto del mondiale di F1, corsa a Silverstone nel 1050 e vinta da Nino Farina. Al sabato anche tutte le edizioni dal 1962 al 1985 del GP del Sudafrica, ad eccezione del 1967 e 1968 quando si corse di lunedì e quella del 1965 che si corse di venerdì a Capodanno.

Antonelli a Baku da leader indiscusso

La F1 riparte a Baku ma riparte anche da Antonelli. Nelle ultime due gare, Monza e Madrid, Kimi ha assestato un doppio colpo importante al mondiale. Due vittorie, diverse, ma dallo stesso peso specifico che hanno annichilito la concorrenza già costretta a inseguire. La classifica parla chiaro: Russell ed Hamilton sono in affanno e il talento bolognese della Mercedes. ospite a San Marino settimana scorsa, sembra lanciato verso uno storico successo iridato.

Gp Azerbaijan, Ferrari: Leclerc verso la penalizzazione?

La Ferrari che si affaccia verso Baku è, a differenza di Antonelli, piena di dubbi seppur da Maranello viene ostentata ancora sicurezza e fiducia. Gli ultimi risultati al di sotto le aspettative, zero podi dopo Spa con Hamilton al primo ritiro a Madrid e che ha beccato oltre 50 punti da Antonelli in poche gare, hanno riacceso vecchie e nuove polemiche, intorno a Vasseur e non solo, tanto che lo stesso Lewis si è sentito in dovere di intervenire.

Intanto in vista della gara azera, Maranello sfoglia la margherita: la decisione sull’eventuale penalità per Leclerc a Baku verrà presa dopo le libere del venerdì dove il monegasco utilizzerà la power unit impiegata a Monza. Solo in seguito, e in base alle prestazioni della vettura, la Ferrari deciderà se montare la nuova power unit e accettare la penalità.

Il programma del Gp di Baku 2026

Giovedì 24 settembre

10:30 : Prove libere 1

: Prove libere 1 14:00: Prove libere 2

Venerdì 25 settembre

10:30 : Prove libere 3

: Prove libere 3 14:00: Qualifiche

Sabato 26 settembre