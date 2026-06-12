Acuto della McLaren con Norris nella seconda sessione di prove libere del Gp di Catalunya davanti a Russell, 4° Leclerc poi Antonelli e Verstappen, solo 9° Hamilton. Tutti i team radio della Ferrari

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Squillo della McLaren davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Catalunya di F1. A svettare come ai vecchi tempi Lando Norris che ha preceduto di un soffio la Mercedes di George Russell poi a seguire Piastri, Leclerc, 5° Kimi Antonelli che non aveva girato al mattino. Quindi Verstappen, più indietro l’altra rossa di Hamilton, 9° anche lui sostituito dal rookie Beganovic nelle fp1. Interessanti come sempre i team radio Ferrari.

Norris davanti, Antonelli c’è, la Ferrari pure

Se George Russell era stato il più veloce al mattino, nel pomeriggio è stata la volta di Lando Norris, suo il miglior tempo nella fp2. Addirittura solo 9 millesimi separano i due inglesi. Una McLaren in palla nel venerdì di Barcellona e che sembra essersi messa alle spalle gli ultimi due week end infernali a Montreal e a Monaco visto anche il 3° posto di Oscar Piastri.

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Il leader del campionato Antonelli, assente al mattino per lasciare spazio al rookie Vesti, ha ripreso la sua Mercedes #12 e l’ha messa al quinto posto idealmente tra le due Ferrari. La prima rossa è quarta con Leclerc e “solo” nona con Hamilton che però ha lavorato con incoraggiante costanza sul passo gara. Nel mezzo anche la Red Bull di Verstappen, 6°.

Team radio Leclerc

Dopo i patemi e la grande delusione di Monaco, con annesse polemiche sulla dotazione della SF-26, Charles Leclerc si è gettato sulla pista del Montmelò con grande determinazione. Bene ma non benissimo la Ferrari che sembra, almeno sul giro, essere un passo indietro la McLaren e la Mercedes. Anche se nel team radio, il solito Leclerc ha provato a essere ottimista senza spiegare il perchè

Bozzi: «Fammi sapere se hai bisogno di regolare l’alettone anteriore?»

Charles: «Alettone anteriore OK per ora»

Bozzi: «Ricevuto»

[…]

Charles: «Dalla FP1, è un grande passo a livello di sensazioni. Te lo spiego dopo»

Cosa ha detto Hamilton nel Team Radio

Non velocissimo ma costante Lewis Hamilton ha lavorato tanto sul passo gara, dopo aver lasciato spazio al rookie Beganovic nelle fp1. Il 7 volte campione del mondo si è lamentato molto del degrado, problema comune a tutti tanto che si parla di tre soste domenica, ma anche del vento che ha dato tanto fastidio