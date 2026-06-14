Si corre il Gran Premio di Catalunya (start ore 15) con Hamilton in prima file accanto a Russell. Lewis in un anno si è preso la Ferrari a scapito di Leclerc al terzo errore in una settimana. Per la gara c'è anche Antonelli per la sesta!

Dopo Monaco un’altra bella e palpitante qualifiche. Non eravamo più abituati. I nuovi regolamenti, seppur ancora un po’ indigesti stanno restituendo qualcosa, le prestazioni sono più vicine e lo spettacolo ne guadagna. E allora capita che a Barcellona, Russell si ritrovi in pole dopo una Montecarlo disastrosa, che Antonelli sia un po’ indietro ma mica tanto. Ma soprattutto che Hamilton sia ancora lì, per la prima volta in prima fila con la Ferrari. Nel giorno in cui, ancora una volta dal suo rinnovo con Maranello, Leclerc la mette nel muro e sente tutta la frustrazione che solo una grande rimonta potrà cancellare.

Hamilton si è preso la Ferrari

Ci ha messo un anno. Sir Lewis Hamilton è tornato. Anzi, forse non se n’era mai andato. Lo ha detto a chiare lettere anche Toto Wolff, uno che lo conosce bene: “Il mio vecchio amico… quando le persone dubitavano che avesse ancora la velocità, ho sempre detto che se è nella giusta condizione mentale e l’auto gli si adatta, allora va preso sul serio. Devi considerarlo e questo è ciò che ha fatto oggi. Se non ci fosse stato un piccolo errore alla fine, sarebbe stato un decimo e mezzo più veloce di noi”

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Lewis ha lavorato sodo in Ferrari, ci ha messo un po’ per capirla ma alla fine è riuscito nel suo intento, portare la squadra dalla sua parte, non in senso maligno, ma cercando di farsi seguire nello sviluppo della monoposto che è sicuramente più competitiva di quella dello scorso anno. E lui si è fatto trovare pronto, nonostante la carta d’identità. Già bene all’inizio ma da Montreal ha fatto un ulteriore click ed il fatto che stia davanti a Leclerc ne è la dimostrazione. Il Re è tornato e ora vuole riprendersi anche lo scettro. Barcellona è l’occasione giusta.

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Leclerc: tre muri in una settimana, che succede

Mentre Hamilton sale di livello, Charles è calato fin quasi a scomparire. E non senza danni. Preoccupante la statistiche del monegasco che dalla qualifica nella sua Monaco, una settimana, sempre in Q3, ha inanellato ben tre incidenti, tutti andando a finire a muro con la sua SF-26.

Proprio quando ha firmato il suo rinnovo con la Ferrari, proprio quando doveva essere più tranquillo, Leclerc ha scoperto il fianco, il suo punto debole, quel sbagliare quando l’asticella si alza. Non è la prima volta, il passato parla di errori, anche se sempre frutto di grande generosità, di voler andare oltre le possibilità sue e della macchina.

Ma c’è una gara davanti, c’è il passo, buono, c’è il riconoscimento da parte di Hamilton che ha detto apertamente di aver “copiato” l’assetto del compagno di scuderia. C’è il talento indiscutibile di Charles. Che ora, più che mai, deve riuscire a mettere insieme tutto per tornare a stare davanti.

Non date per sconfitto in partenza Antonelli

Fa specie vederlo lì, terzo. Col muso lungo dopo le qualifiche. Ha abituato bene e si era abituato bene Antonelli. Battuto, non tanto da Hamilton, quanto da quel Russell rivitalizzato dall’aria catalana. Anche qui Toto Wolff ha fotografato la situazione, tecnica e non solo: “Kimi frena tardi, lancia l’auto in curva ma George è più fluido. Kimi è più brutale con l’auto e George è più fluido. Dopo Miami, George ha cercato di copiare gli assetti di Kimi ma è andata peggio e allora è tornato sulla sua strada ed è tornato quello di inizio stagione”

Ma Kimi è lì, terzo, mica ultimo. Quindi in campana tutti perchè il ragazzo, non a caso aspirante supereroe, sa come si fa e sornione potrebbe giocare un brutto scherzo ai due inglesi che ha davanti. Lo ha già fatto, potrebbe rifarlo. Anche se dopo 5 vittorie consecutive e tanto in vantaggio in classifica, anche un piazzamento non sarebbe una tragedia.

La griglia di partenza del Gp di Catalunya a Barcellona