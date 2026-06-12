F1 GP Barcellona Prove Libere 1: Russell in vetta senza Antonelli, exploit di Fornaroli, miglior rookie. Leclerc sul podio

Il resoconto delle Prove Libere 1 del GP di Barcellona: miglior tempo per George Russell, Leonardo Fornaroli debutta al meglio sulla McLaren, Ferrari terza con Charles Leclerc

Le Prove Libere 1 di oggi inaugurano il fine settimana del GP di Barcellona-Catalogna, settimo appuntamento della stagione 2026 di F1. Diciamolo subito: sulla pista che rappresenta una grande galleria del vento all’aperto per le monoposto, nota per essere un ottimo banco di prova per le qualità tecniche delle vetture, in queste FP1 non è successo chissà cosa. In una sessione dominata da George Russell (Andrea Kimi Antonelli non c’era perché ha ceduto il sedile per queste libere a Frederik Vesti) hanno avuto la loro occasione una sfilza di rookie, nell’ambito del regolamento della F1 che consente ai debuttanti di poter girare sulle monoposto in occasione di selezionate FP1 durante l’anno: tra essi ha ben figurato l’italiano Leonardo Fornaroli, all’esordio sulla McLaren e migliore dei rookie con il quinto posto finale. Per quanto riguarda la Ferrari, Charles Leclerc ha chiuso terzo sulla SF-26 dopo i recenti problemi con i freni.

La cronaca delle Prove Libere 1 del GP di Barcellona: Russell subito prestante, Verstappen leader fugace

George Russell è parso sin da subito il più prestante, con il miglior tempo di 1:17.353 dopo i primi quindici minuti, poi migliorato dopo la prima mezz’ora (con gomme soft nuove) con un riscontro di 1:16.363, davanti ad Oscar Piastri e a Max Verstappen, precedente leader a 1:17 e a bordo della RB22 che secondo i dati della FIA per l’ADUO presenta la power unit migliore di tutta la griglia attuale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A seguire Charles Leclerc si porta al terzo posto a 520 millesimi da Russell, montando anch’egli delle soft nuove: ricordiamo che il pilota Ferrari sta girando a Barcellona con i freni forniti da Carbon Industries, in una configurazione che richiama quella del compagno di squadra Hamilton, dopo le lamentele riguardo i Brembo nel precedente appuntamento di Monaco.

Fornaroli guida la pattuglia dei rookie nella lista dei tempi

Sul finire della sessione c’è stato poi l’exploit di Leonardo Fornaroli: il campione uscente di F2 (e prima ancora di F3) strappa il quinto miglior tempo (1:17.216) sulla MCL40, a 853 millesimi della vetta delle FP1 e a 650 dall’altra McLaren di Piastri.

Finisce così la sessione, con la vetta di Russell, seguito da Piastri, Leclerc e Verstappen. Detto del quinto posto di Fornaroli, al sesto si posiziona un altro rookie, Paul Aron, sulla Audi di Hulkenberg e autore di una buona prova a poco meno di un secondo dal miglior tempo. Settimo Liam Lawson, ottavo l’altro esordiente Dino Beganovic (sulla SF-26 di Hamilton), nono Arvid Lindblad e decimo Franco Colapinto. Quindicesimo, a 2 secondi dal compagno di squadra, il sostituto di Antonelli sulla Mercedes Vesti.

Tornando tra i rookie, sessione da dimenticare per Luke Browning, sostituto di Alex Albon nelle FP1: la sua Williams ha lamentato una serie di intoppi tecnici, in particolare a livello elettrico che ne hanno pregiudicato pesantemente le proprie libere, praticamente non disputate.

GP Barcellona, Prove Libere 1: classifica finale