Come cambia la griglia di partenza del Gran Premio del Belgio dopo la penalizzazione anche di Sainz che si unisce a Norris, Alonso, Stroll e Hadjar. Resta in pole Kimi Antonelli davanti a Verstappen, Russell e le Ferrari

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Fioccano ancora le penalità sulla griglia di partenza del Gran Premio del Belgio. Cambiata ancora una volta rispetto ai tempi delle qualifiche, a poche ore dalla gara. Anche Carlos Sainz si è beccato le sue 10 posizioni di arretramento dopo aver sostituito la batteria della power unit sulla sua Williams e raggiunge Norris, Stroll, Alonso e Hadjar tra i “penalizzati” di Spa. Immacolata invece la pole di Antonelli che partirà davanti a Verstappen, al compagno Russell e alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton in una corsa che sarà anche di strategia.

Sainz cambia la batteria, sono 5 i penalizzati a Spa

Carlos Sainz ha perso dieci posizioni in griglia per il Gran Premio del Belgio dopo aver dovuto sostituire un’altra centralina elettronica (ECU) nella stagione 2026 di F1. La penalità è stata inflitta perché si trattava del quarto componente utilizzato quest’anno. Tuttavia, poiché Isack Hadjar ha accumulato una penalità maggiore in griglia, e anche Fernando Alonso e Lance Stroll sono stati penalizzati, lo spagnolo partirà dalla 19ª posizione.

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Diversi piloti sono stati penalizzati per aver sostituito componenti della power unit durante il weekend del GP del Belgio. Lando Norris e Lance Stroll hanno perso dieci posizioni ciascuno, mentre Fernando Alonso è stato penalizzato con 20 e Hadjar con 30. Con la penalità inflitta a Sainz, Oliver Bearman, Alex Albon, Esteban Ocon, Valtteri Bottas e Sergio Pérez guadagnano una posizione ciascuno.

Spa, la nuova griglia di partenza

Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Liam Lawson (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Nico Hulkenberg (Audi) Lando Norris (McLaren), penalizzato di dieci posizioni per sostituzione di componenti Oliver Bearman (Haas) Alexander Albon (Williams) Esteban Ocon (Haas) Valtteri Bottas (Cadillac) Sergio Perez (Cadillac) Carlos Sainz (Williams), penalizzato di dieci posizioni Lance Stroll (Aston Martin), penalizzato di dieci posizioni Isack Hadjar (Red Bull), penalizzato e parte in fondo allo schieramento Fernando Alonso (Aston Martin), penalizzato e parte in fondo allo schieramento

La strategia a Spa: unica sosta ma quando?

Secondo le indicazioni fornite da Pirelli tutti o quasi si orienteranno verso un’unica sosta. Da capire ancora però con che gomme partirà ciascun pilota e quando si fermerà per il cambio gomme. La scelta ideale potrebbe di partire sulle medie per poi rientrare ai box per montare la hard tra il 17° e il 23° giro.

Ma si potrebbe fare anche il contrario, partire con le hard e allungare lo stint per poi mettere le medie. Qualcuno potrebbe giocarsi il jolly delle soft da montare a inizio gara per poi cambiare subito e andare fino in fondo con le hard oppure prolungare il primo stint per poi mettere le gomme rosse alla fine.