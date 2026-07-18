Una pole position speciale per Kimi Antonelli nel giorno del compleanno di papà Marco festeggiata con gli auguri via radio con Peter Bonnington e con un bellissimo abbraccio ma la gara è domani

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Un giro perfetto in un sabato non come tutti gli altri. Lo sa Kimi Antonelli quando scende dalla sua freccia d’argento con cui ha appena firmato la pole position del Gran Premio del Belgio. Ed eccolo l’abbraccio col padre Marco Antonelli nel giorno del suo compleanno. “Tanti auguri papà!” gli dice Kimi che però si tiene il regalo più grande per domani, la gara, dove parte davanti e favorito per tornare finalmente a vincere dopo oltre un mese.

Antonelli: una pole Spa-ziale

Kimi Antonelli ha realizzato un giro perfetto conquistando la sua sesta pole position su dieci qualoifiche disputate nel 2026. Ha staccato tutti di mezzo secondo o quasi, 0,317 secondi di vantaggio su Verstappen che però a differenza degli altri ha goduto della scia del compagno Hadjar, al netto del giallo della bandiera gialla che ha colpito la Ferrari. Ma la pole di Andrea è stata di un altro pianeta. È davvero sorprendente vedere Kimi infliggere mezzo secondo a Russell, il tutto con la stessa Mercedes W17.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

È fantastico essere in pole position. Non è stata una sessione facile; la pista è cambiata molto, ma stiamo migliorando giro dopo giro. Avrò Max al mio fianco, quindi sarà importante fare una buona partenza ed essere in testa alla curva 5.

Team radio e abbraccio con Marco Antonelli: “Auguri papà”

Come detto, non era un giorno e un sabato come tutti gli altri per la famiglia Antonelli. Al di là della sesta pole di Kimi c’era ben altro da festeggiare degnamente, il compleanno di Marco Antonelli, il papà di quel 19enne che sta dominando la F1 quest’anno e che a Spa ha dato un’ulteriore lezione di guida al resto del mondo.

Antonelli aveva già fatto gli auguri al padre via social con una stories su Instagram, una foto insieme in pista e un semplice “auguri papà!”. Poi il “primo” regalo è arrivato in qualifica con una fantastica pole e allora, è stato lo stesso Peter Bonnington ingegnere di pista a chiamare gli auguri

Peter: “Bel regalo per il compleanno di tuo padre!”

Kimi: “Certo, auguri papà!”

Momento speciale che si è ripetuto appena Kimi è arrivato nel parco chiuso sulla piazzola del poleman, una volta sceso dalla sua Mercedes, è corso da papà Marco e lo ha abbracciato rinnovandogli gli auguri.

E ora il vero regalo di compleanno, il gp del Belgio

Ok la qualifica, ok la pole position ma l’appuntamento importante è per domenica. Kimi Antonelli parte non solo al palo ma con tutti i favori del pronostico visto il passo dettato finora in tutte o quasi le sessioni, dalle fp2 di venerdì in poi. Per di più Antonelli non vince da un po’, incredibilmente. Il successo manca dal 7 giugno quando Kimi dominò il Gran Premio di Monaco davanti a Lewis Hamilton. Poi ben due zeri, a Barcellona e Silverstone, e il 3° posto in Austria. Insomma, ci sono buone ragioni per vincere, per papà Marco e non solo.