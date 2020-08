F1, Gp Belgio: Bottas davanti nelle libere, Ferrari in sofferenza

E’ Valtteri Bottas il pilota più veloce al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Il finlandese della Mercedes ha anticipato tutti gli avversari chiudendo con un miglior tempo di 1:44.293. Vicinissimo a Bottas il suo compagno di squadra, il campione del mondo Lewis Hamilton, che fa peggio solo di 69 millesimi. Terzo Max Verstappen (Red Bull) a 81 millesimi.

Completano la top ten Perez e Stroll sulle due Racing Point, Albon (Red Bull), Ocon (Renault), Sainz (McLaren), Ricciardo (Renault) e Norris (McLaren).

In grande difficoltà la Ferrari: Charles Leclerc è solo 14esimo, a 1 secondo e 266 millesimi. Appena dietro di lui, 15esimo, c’è Sebastian Vettel, con un ritardo da Bottas pari a 1 secondo e 686 millesimi. Entrambi hanno concluso la sessione dietro a Kimi Raikkonen, unica Alfa Romeo in pista visti i problemi tecnici di Antonio Giovinazzi, che non ha completato nemmeno un giro.

Problemi anche per le due Haas di Grosjean e Magnussen, che non sono scese in pista.

Tutti i tempi della FP1:

1 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:44.493

2 Lewis Hamilton (Mercedes) +0.069

3 Max Verstappen (Red Bull) +0.081

4 Sergio Perez (Racing Point) +0.136

5 Lance Stroll (Racing Point) +0.375

6 Alexander Albon (Red Bull) +0.556

7 Esteban Ocon (Renault) +0.606

8 Carlos Sainz (McLaren) +0.729

9 Daniel Ricciardo (Renault) +0.732

10 Lando Norris (McLaren) +0.781

11 Daniil Kvyat (AlphaTauri) +0.954

12 Pierre Gasly (AlphaTauri) +1.010

13 Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) +1.211

14 Charles Leclerc (Ferrari) +1.266

15 Sebastian Vettel (Ferrari) +1.686

16 Nicholas Latifi (Williams) +1.995

17 George Russell (Williams) +2.077

Nessun tempo

Kevin Magnussen (Haas)

Romain Grosjean (Haas)

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

OMNISPORT | 28-08-2020 13:08