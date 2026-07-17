La prima sessione di prove libere del Gp del Belgio si chiude nel segno di Max Verstappen davanti alle due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Non benissimo Antonelli che è sembrato nervoso tanto da inveire contro Sainz nel tram radio

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Le voci di mercato e di una rottura fanno bene alla Red Bull e a Verstappen. Max ha cominciato bene, benissimo il week end del Gran Premio del Belgio. Miglior tempo per l’olandese nella prima sessione di prove libere a Spa-Francorchamps che lo ha visto davanti alle due Ferrari di Hamilton e Leclerc e al compagno di scuderia Hadjar. Troppo brutta per essere vera la Mercedes: Antonelli solo 6° in mezzo alle McLaren, peraltro nervoso Kimi che se l’è presa con Sainz per un misunderstanding a inizio fp1.

Verstappen vola dopo le polemiche, bene le Ferrari

Dopo tante parole sul suo futuro, a dire il vero poche da parte sua nel media day, Max Verstappen ha risposto in pista come al solito dove ha trovato una buona Red Bull che tra le Ardenne ha ritrovato un po’ di sprint. Miglior tempo nelle fp1 davanti alle due Ferrari di Hamilton e Leclerc che anche qui, a dispetto delle previsioni, confermano i passi avanti fatti dalla SF-26 su qualsiasi circuito, anche quelli veloci sulla carta sfavorevoli.

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A confermare la bontà della Red Bull qui a Spa il 4° tempo di Isack Hadjar che fa parte della lunga lista di piloti che subirà penalizzazioni in griglia avendo cambiato delle componenti sulla power unit. Non benissimo Antonelli solo 6° il leader del Mondiale in mezzo alle due McLaren di Norris e Piastri ma almeno davanti al compagno e rivale nella corsa al titolo Russell.

Antonelli nervoso dà dell’idiota a Sainz

Sarà per i due passaggi a vuoto nelle ultime tre gare, peraltro coincisi con altrettante vittorie della Ferrari e indipendenti dalla sua guida. Antonelli è apparso un po’ nervoso in questa prima sessione di prove libere. Pronti via nei primi minuti è bastato un malinteso con la Williams di Carlos Sainz a scatenare l’ira di Kimi che si è aperto in radio col suo ingegnere di pista Peter Bonnington per dire tre parole abbastanza chiare

Il nervosismo di Antonelli può anche essere spiegato col fatto che qui a Spa corre con il suo quarto motore nuovo della stagione. Questo è il numero massimo di motori che può utilizzare senza incorrere in una penalità, e ha due opzioni: completare l’intera stagione – almeno 13 gare – con il motore rimanente oppure subire una penalità in griglia. Questa decisione arriva dopo il guasto al motore a Silverstone , inizialmente attribuito a un problema aerodinamico, ma che ha anche rivelato un problema alla power unit.

Quante penalità: Norris, Hadjar e Stroll

In principio è stato il campione del mondo in carica, nelle ultime ore si sono aggiunti il pilota Red Bull e quello Alpine. In tanti hanno scelto la pista di Spa, dove si può superare e rimontare, per scontare le penalità relative a sostituzioni di parti della power unit.

Norris dovrà affrontare una penalità di 10 posizioni per aver sostituito la sua centralina, mentre Isack Hadjar e Lance Stroll partiranno dal fondo della griglia, tutti per aver superato il numero di componenti consentiti. Questo modificherà la griglia di partenza e permetterà ai piloti di metà classifica di inserirsi nella lotta a Spa.