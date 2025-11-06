La Formula 1 torna in Brasile: Verstappen a caccia della terza vittoria consecutiva a Interlagos mentre insegue le McLaren. Ferrari in netta crescita

Dopo una settimana di stop, la Formula 1 torna con il Gran Premio del Brasile. Si corre a Interlagos per la 42esima volta nella storia e per di più con la disputa della Sprint Race al sabato. Il circuito di San Paolo rimane uno dei più storici e affascinanti di tutto il calendario. Anche perché negli anni ha regalato gare spettacolari, come la vittoria di Verstappen lo scorso anno dopo che l’olandese era partito dalla 17esima posizione sotto il diluvio brasiliano.

Occhio alle previsioni, prevista pioggia anche per questo weekend, e Max vuole centrare la terza vittoria consecutiva per tenere ancora aperto il Mondiale contro le due McLaren. Dall’altra parte c’è una Ferrari sicuramente in fiducia e in crescita dopo i due podi conquistati da Leclerc ad Austin e in Messico con Hamilton invece ancora alla ricerca del suo primo podio stagionale in gara.

Norris davanti a Piastri e Verstappen. Ferrari in crescita

Dopo la vittoria nello scorso Gp in Messico, ora al comando della classifica piloti c’è Lando Norris. L’inglese, dopo un periodo difficile, sembra essersi acceso quando più conta, mentre il compagno di scuderia Piastri sta perdendo qualche colpo: non arriva sul podio dal Gp di Monza. Un rendimento che ha riacceso una lotta mondiale che sembrava già chiusa a settembre. Poi Max Verstappen si è confermato l’alieno che è e ora si è portato a -36 punti dal primo posto.

Gli altri sono spettatori non paganti di uno spettacolo unico e provano ad accendere le loro ambizioni per il secondo posto nella classifica costruttori. Il posto attualmente è della Ferrari, che è però di un solo punto davanti alla Mercedes e la Red Bull è a -10. La Rossa è indubbiamente in netta crescita: due podi consecutivi con Leclerc ad Austin e in Messico e Hamilton sembra aver trovato il feeling con la vettura, anche se le voci sul possibile addio dopo il 2026 si fanno sempre più insistenti. Per il monegasco quella in Brasile sarà una gara speciale, la prima dopo la proposta di matrimonio alla sua futura moglie Alexandra Saint Mieux. La Mercedes sta continuando come ha fatto per tutta la stagione con picchi straordinari e gare anonime.

Dove vedere il Gp del Brasile in tv e in streaming

Nel weekend del Gran Premio del Brasile ci sarà la quinta e penultima Sprint Race del calendario di Formula Uno. Quindi una sola sessione di prove libere, il programma per venerdì 7 alle 15:30. Le vetture poi torneranno in pista per le qualifiche della “gara corta” sempre venerdì 7 alle 19:30.

La giornata di sabato invece si aprirà con la Sprint Race, trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 e in chiaro su Tv8 e tv8.it: semaforo verde alle 15. Alle 19 si torna sul circuito di Interlagos per le qualifiche della gara normale, che è in programma per domenica 9 novembre alle 18.

GP Messico, il programma completo in tv e in streaming

Venerdì 7 novembre

ore 15.30: Prove libere 1 (in diretta tv su Sky Sport F1, in streaming su Now e Sky Go)

ore 19:30: Qualifiche Sprint (in diretta tv su Sky Sport F1, in streaming su Now e Sky Go. In differita su Tv8 e tv8.it)

Sabato 8 novembre

ore 15: Sprint Race (in diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, in streaming su Now e Sky Go. In chiaro su Tv8 e tv8.it)

ore 19: Qualifiche (in diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, in streaming su Now e Sky Go. In chiaro su Tv8 e tv8.it)

Domenica 9 novembre