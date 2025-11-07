A Interlagos nelle libere del Gran Premio del Brasile, Antonelli ha dato dell'idiota a Hamilton che procedeva lentamente insieme a Bearman, team radio di fuoco per Kimi

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

La prima e unica sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile ha visto un momento di concitazione con protagonista Andrea Kimi Antonelli che se l’è presa con Lewis Hamilton e Oliver Bearman dopo esserseli ritrovati davanti in pista durante il suo giro veloce con i due inglesi che viaggiavano a velocità di crociera. Da qui il team radio rabbioso del talento bolognese della Mercedes contro i due piloti di Ferrari e Haas.

Team radio Antonelli contro Hamilton e Bearman

All’inizio delle prove libere di Interlagos il fattaccio che ha visto protagonisti Antonelli, Hamilton e Bearman. Kimi nel suo giro veloce, esce da curva 5 a tutta velocità e si ritrova davanti la Haas e la Ferrari che procedono in maniera piuttosto lenta in un giro di lancio o di cool down.

Antonelli è costretto a rallentare e poi schivare Ollie e Lewis. Ma non senza aprirsi in radio con il suo ingegnere di pista, Bonnington, peraltro ex braccio destro di Hamilton in Mercerdes e urlare la sua rabbia contro i suoi due colleghi:

“Ehi ma cosa stanno facendo questi due idioti?!”

La scelta Ferrari nelle prove libere

Una strana sessione di prove libere a Interlagos per le Ferrari ma non solo. Davanti hanno chiuso le due McLaren che se le sono date di santa ragione fino alla bandiera a scacchi con Lando Norris migliior tempo sul filo di lana davanti a Oscar Piastri. Decisione diversa per Verstappen ma anche per le Ferrari di Hamilton e Leclerc che hanno sacrificato le prove libere per concentrare tutte le gomme e non solo in vista delle qualifiche. L’olandese e le due rosse sono finiti così nelle ultime posizioni (17°, 18°, 19°) non migliorando il tempo di inizio fp.

Hamilton in testacoda nel finale

Nel finale delle libere con le gomme hard oramai sfatte dal lungo utilizzo per tutta la sessione, Hamilton nel suo ennesimo tentativo, si è girato in testacoda senza però danneggiare la sua Ferrari.