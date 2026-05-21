A che ora e dove vedere il Gran Premio del Canada, quinta prova del Mondiale di F1 2026 che si corre sul circuito di Montreal. Antonelli arriva forte delle tre vittorie di fila, la Ferrari vuole capire il suo potenziale ma occhio alla McLaren

Il Mondiale di F1 riparte col Gran Premio del Canada sulla pista di Montreal intitolata a Gilles Villeneuve.

Kimi Antonelli guida il Mondiale piloti e cerca il quarto successo consecutivo, mentre Ferrari e McLaren provano a interpretare al meglio gli aggiornamenti.

Il Circuit Gilles-Villeneuve promette spettacolo col temuto Muro dei Campioni, gli orari TV dettagliati per seguire il weekend.

Una Formula 1 a singhiozzo. Che torna, finalmente aggiungiamo noi. I motori si riaccendono a Montreal per il Gran Premio del Canada una delle tappe storiche del Mondiale giunto soltanto al 5° appuntamento. Il leader incontrastato del campionato piloti, il nostro Kimi Antonelli cerca il poker che a 19 anni sarebbe un’impresa storica. La Ferrari prova a capire davvero il potenziale della SF-26 dopo gli aggiornamenti e in attesa dell’ADUO. E poi c’è la McLaren in crescendo così come Verstappen. Insomma allacciate le cinture perchè si parte per il paese della foglia d’acero. Vediamo quindi tutto quello che c’è da sapere, caratteristiche del circuito, orari e pronostici, per godersi appieno il Gp del Canada 2026

Gp Canada F1: si riparte, il borsino del Mondiale

Una sola gara negli ultimi due mesi o quasi. Incredibile ma vero. Complici i due GP annullati in Medio Oriente, dal 29 marzo, giorno del Gran Premio del Giappone ad oggi è stata disputata solo la corsa a Miami. Si riparte dal Canada dunque per un calendario che da qui in poi dovrebbe riprendere una parvenza di normalità nel susseguirsi delle gare.

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Finora la stagione ha avuto una sola macchina dominatrice e un solo pilota protagonista: la Mercedes e Kimi Antonelli. Il pupillo nostrano andrà a caccia sotto la foglia d’acero del 4° successo consecutivo che a soli 19 anni sarebbe un record dei record. Dovrà vedersela con la voglia di riscatto del suo compagno Russell, con una McLaren sempre più agguerrita e di un Verstappen voglioso di tornare a vincere dopo un inizio a rilento e l’intermezzo prodigioso quanto sfortunato al Nurburgring. E la Ferrari? C’è e ci sarà, sperando di ritagliarsi un ruolo da protagonista dopo un inizio confortante ma ancora troppo poco per puntare alla vittoria per Leclerc e soprattutto Hamilton anche lui un po’ opaco nell’ultima uscita in Florida.

Le caratteristiche del circuito di Montreal

La Formula 1 attraversa l’Atlantico per approdare su uno dei circuiti più iconici, veloci e spietati del calendario: il Gran Premio del Canada si disputa sul Circuit Gilles-Villeneuve, situato sulla splendida Île Notre-Dame e circondato dalle acque del fiume San Lorenzo, una pista in cui il margine di errore è, letteralmente, pari a zero. Il circuito canadese rappresenta una sfida meccanica e mentale unica. Non è un circuito cittadino convenzionale, ma gli assomiglia molto per la vicinanza delle barriere.

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Perchè si chiama Muro dei Campioni

Il Canada è da sempre sinonimo di spettacolo, emozioni e corse imprevedibili. Qui, storia e velocità si fondono per dare vita a uno degli eventi più amati da piloti e appassionati. Alla fine del giro, proprio in corrispondenza dell’ultima chicane, si erge il famigerato muro che ha intrappolato numerosi campioni del mondo. Un attimo di distrazione e la gara finisce contro il cemento. Negli anni ci sono finiti fior fiori di campioni, del mondo e non: Hill, Schumacher, Jacques Villeneuve, Button, Vettel, Verstappen.

Kimi Antonelli in Canada per uno storico poker

Antonelli è al comando del Mondiale piloti dopo una striscia incredibile di tre vittorie consecutive iniziata in Cina proseguita in Giappone e allungata a Miami con uno storico tris che adesso, l’appetito vien mangiando e vincendo, Kimi vuole far diventare un poker. Il Canada potrebbe essere luogo ideale. Dove l’anno scorso fresco di maturità conquistò il suo primo podio in F1, sarà l’occasione di continuare a scrivere la storia, con una potenziale quarta vittoria consecutiva a soli 19 anni. Un traguardo mai raggiunto prima da un pilota di quell’età in tutta la storia della Formula 1.

Il pilota bolognese deve tenere a bada il suo compagno di squadra, George Russell. Il britannico è apparso in affanno nelle ultime corse, finito dietro spesso alle McLaren e anche alla Ferrari e sta faticando a trovare il ritmo, un problema di cui si è lamentato in più occasioni. In Canada, dove ha vinto lo scorso anno, dovrà fare una mossa decisiva se non vuole che il giovane italiano prenda il largo e crei un distacco incolmabile in campionato.

La Ferrari a Montreal: come ci arrivano Hamilton e Leclerc

La Ferrari ha lasciato Miami con più domande che risposte. Importante il pacchetto di aggiornamenti portati da Maranello. E se è vero che Leclerc è andato forte sul giro secco così come nella Sprint e in gara, alla fine della fiera il Cavallino Rampante ha raccolto le briciole. Il problema si sa non è tanto aerodinamico ma riguarda la potenza. La Mercedes W17 rimane il punto di riferimento grazie alle sue prestazioni eccezionali, mentre anche la McLaren dopo qualche problema nelle prime gare è uscita alla grande con Norris protagonista in Floria e ora anche Verstappen pare aver tirato fuori il meglio dalla Red Bull. Vasseur ha descritto Miami come un “reset” per la stagione, ma la sensazione è che il potenziale della vettura sia ancora inespresso.

A che ora e dove vedere il Gp del Canada 2026

Il Gran Premio del Canada sarà visibile nel week end in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW Tv. Su TV8 e TV8.it, in chiaro, sarà disponibile inoltre la differita delle qualifiche e della gara. Telecronaca affidata alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli.

Guarda il Gran Premio del Canada su NOW