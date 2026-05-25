Piloti Ferrari tra luci e ombre in Canada: Hamilton risorge davanti a mamma Carmen, sorpasso masterclass su Verstappen mentre Leclerc annaspa per tutta la gara e sfoga la sua rabbia verso Bryan Bozzi nel team radio: "Stai zitto fino alla fine"

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

C’è una nota lieta in casa Ferrari ed è di quelle che importanti. Il miglior Hamilton dall’arrivo a Maranello. Non è solo questione di monoposto, di risultato (con Russell e le due McLaren fuori causa). Lewis ci ha messo del suo, on fire sin dal venerdì mattina. Perchè? Per la presenza di mamma Carmen al suo fianco, proprio come in Cina laddove l’inglese aveva conquistato il primo posto con la rossa.

Non la ciliegina ma tutta la torta è rappresentata da quel sorpasso all’esterno su Verstappen, roba d’altri tempi. da sir 7 volte campione del mondo. In una week end in cui Leclerc è un po’ scomparso, la Ferrari e Luigino ripartono da Montreal.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Hamilton nel suo prime, che gara in Canada

Hamilton ha ritrovato lo smalto dei tempi migliori. Il sette volte campione del mondo ha ottenuto il miglior risultato da quando è in Ferrari, grazie a uno splendido sorpasso alla prima curva su Max Verstappen. Dopo diverse gare e un periodo di flessione, Hamilton ha nuovamente battuto il suo compagno di squadra, Charles Leclerc, e ora sono già due podi con la Scuderia del Cavallino Rampante.

Una medaglia d’argento che vale oro, a conferma che il britannico sta finalmente trovando il giusto ritmo con Maranello. Nel momento in cui è sceso dalla macchina, il sorriso di Hamilton ha detto tutto. Lewis non ha nascosto l’enorme sollievo e la soddisfazione che questo risultato gli ha procurato, il suo primo davvero significativo in rosso: “Questo è il giorno più felice della mia esperienza in Ferrari finora. È fantastico essere riuscito a portare la Ferrari sul podio e ottenere il mio primo secondo posto con il team nella gara principale”, ha confessato, visibilmente emozionato.

Lewis on fire, Montreal la sua pista

Un 2° posto per zittire gli scettici e i criticoni. Ancora una volta nella sua carriera Hamilton ha risposto coi fatti, in pista. Dopo aver zittito le voci di un addio alla Ferrari o alla F1 alla vigilia del Canada proprio sulla pista di Montreal ha raggiunto il suo miglior risultato in rosso.

Le prestazioni della SF26 e di Lewis in particolare hanno finalmente performato anche se la carenza di potenza si è fatta sentire. Gli ultimi aggiornamenti sembrano aver centrato l’obiettivo, permettendo a Hamilton di guidare con la sua caratteristica aggressività. Il sette volte campione del mondo ha elogiato il lavoro della fabbrica, affermando che la sua macchina è fantastica : “Penso che la nostra macchina sia fantastica. I ragazzi hanno fatto un lavoro fantastico durante l’inverno per portare la macchina a questo livello. Penso di capirla molto meglio ora e mi sento molto più a mio agio”, ha detto, esprimendo la sua gratitudine al team.

Che sorpasso di Hamilton a Max, scontro tra titani

Gli ultimi giri di Hamilton hanno rinverdito la stoffa del campione. Una battaglia tra due campioni del mondo, undici titoli in totale, con Hamilton che a pochi giri dalla fine si è preso la soddisfazione di passare Verstappen all’esterno in curva 1 cosa che non era riuscita praticamente a nessuno nel fine settimana a cominciare dai tentativi nella Sprint di Antonelli su Russell con annessa polemica interna alla Mercedes.

Dopo questa dura battaglia e aver conquistato il secondo posto, Hamilton era raggiante, commentando la gioia di essersi nuovamente scontrato con Verstappen a bordo di una vettura competitiva: «È stato fantastico. Assolutamente fantastico combattere con uno dei grandi. È stato enormemente impegnativo. Lui era più veloce all’inizio della gara e poi, una volta passato alle gomme medie, sono riuscito a dargli la caccia. E adoro quella caccia…»

Mamma Carmen portafortuna

C’è un’immagine nel week end canadese di Hamilton che fa bene al cuore, al suo di figlio. La presenza, la gioia e l’abbraccio a fine gara con mamma Carmen che ha seguito Lewis a Montreal proprio come aveva fatto a Shanghai in occasione del primo podio con la Ferrari dell’inglese.

E adesso giustamente Hamilton la vuole ai box sempre: “Ora lei deve venire, è chiaramente il mio portafortuna, il mio talismano, quindi ho bisogno che venga ogni fine settimana.”

Leclerc annichilito da Lewis

Ma soprattutto Hamilton ha rifilato in Canada qualcosa come mezzo minuto a Leclerc che sulla pista di Montreal colleziona un’altra brutta prestazione. Se mamma Carmen è il talismano di Hamilton, il circuito intitolato a Gilles Villeneuve rappresenta un po’ la criptonite per Charles che ha ammesso più volte di non sentire questo circuito anche nei vari team radio in cui spicca tutto il nervosismo sfogato nei confronti dell’ingegnere di pista Bryan Bozzi:

Charles: «Smetti di parlare fino all’ultimo giro. Solo l’ultimo giro. Qualsiasi cosa accasa di critico»

[Leclerc taglia il traguardo 4° nonostante tutto]

Bryan: «P4»

Charles: «Devo capire cosa sta succedendo in questa pista. Come posso essere così… È come se non avessi zero sensazione dall’inizio del weekend. Non sento proprio l’auto. Guardiamo tutto e resettiamo per Monaco, ma che weekend deludente. Congratulazioni a Lewis per la P2. »