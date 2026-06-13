Barcellona, libere 3 a Russell e Antonelli è una furia con Stroll. Quanto vibra la Ferrari

Nelle fp3 del Gp di Catalunya, Russell si conferma al top, prenota la pole a Barcellona e innervosisce Antonelli che si lamenta in radio. Ferrari bene ma non benissimo: "Le vibrazioni!" urla Leclerc nel team radio

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Doppietta per ora di George Russell. L’inglese dopo le fp1 ha fatto il miglior tempo anche nella terza e ultima sessione di prove libere del Gp di Catalunya. Sulla pista di Barcellona la sua Mercedes sembra andare sui binari, un po’ come la McLaren che si conferma stabile con Piastri 2° e Norris 4°. Leggermente dietro, 7° alle spalle di Verstappen, c’è Kimi Antonelli innervosito dal traffico mentre le Ferrari lamentano tante vibrazioni al di là del 3° e 5° posto rispettivamente di Leclerc ed Hamilton.

Russell in odore di pole, occhio alle McLaren

Era stato il più veloce il venerdì mattina, si è confermato a 24 ore di distanza. George Russell sembra aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori tra i curvoni di Barcellona. Nelle fp3 l’inglese è andato sui binari a prendersi il miglior tempo per “mettere cappello” sulla pole position del pomeriggio (ore 16).

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Alle sue spalle si confermano veloci e stabili le due McLaren, anche loro alla ricerca dei tempi migliori, in tutti i sensi, dopo la doppia debacle di Montreal e Monaco. Piastri 2° e Norris 4° sembrano altri due nomi buoni per la pole position. Discorso diverso per gli altri big: Leclerc terzo, Hamilton quinto: bene ma non benissimo con una Ferrari che fatica così come Verstappen sesto e Antonelli settimo.

Antonelli nervoso manda a quel paese Stroll

Non è stata una grande fp3 per Kimi. L’asciugamano restituito da Kim Kardashian non sta portando benissimo. Che alla fine il giro buono con le gomme nuove non è riuscito a farlo. Negli ultimi istanti della sessione si è ritrovato nel traffico.

“Incredibile non capisco perché trovo sempre qualcuno a bloccarmi in ogni giro”. Forse ti può interessare F1 2026, GP Barcellona Catalogna, anteprima orari e dove vedere in tv: Antonelli cerca il sesto successo, Ferrari all'inseguimento La guida completa al GP di Barcellona-Catalogna, settimo appuntamento della F1 2026 su una pista tra le più complete del calendario e per le monoposto. Mercedes favorita con Antonelli in fuga in classifica, Ferrari seconda forza con un ritrovato Hamilton

E ha finito per lamentarsi, in radio, col suo team per averlo messo nel timing sbagliato e con gli altri piloti che gli stavano intorno. Specialmente Lance Stroll “sempre lui” che con l’Aston Martin lentissima specie qui. lo ha portato a un’azione poco ortodossa, nei confronti del canadese mandandolo a quel paese ma prendendosi anche una convocazione in direzione gara. Kimi è inoltre finito sotto indagine per “guida pericolosa” rimediando una semplice reprimenda.

La Ferrari vibra, Hamilton fatica più di Leclerc

«Ragazzi, le vibrazioni….»

Basterebbe questo team radio di Leclerc a spiegare la difficoltà che sta incontrando la Ferrari sulla pista di Barcellona. Nonostante i ben 8 aggiornamenti portati in Spagna, la rossa fatica a rendere al meglio sui curvoni del Montmelò. Anche se Charles riesce ad andare forte a differenza di Hamilton che dopo due week end davanti al monegasco qui sembra faticare più del previsto.