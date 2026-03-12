Hamilton risponde a Russell, sorpresa Mario Kart per Leclerc e Max punge: caso partenze, la Ferrari non ci sta

Hamilton e Leclerc fiduciosi ma coi piedi per terra per il Gran Premio della Cina, sorpresa per Charles nei box a Shanghai ricordando Mario Kart ma scoppia il caso partenze e Ferrari non ci sta

Nemmeno il tempo di metabolizzare l’esordio in Australia con tutte le novità, nel bene e nel male, tra entusiasmo e critiche feroci che il circus della F1 ha riaperto i battenti a Shanghai dove si corre il Gran Premio della Cina, seconda prova del Mondiale e dove ci sarà la prima Sprint della stagione. La Ferrari ci arriva con l’entusiasmo di chi è partita bene a Melbourne e con l’ambizione di dare più fastidio alle Mercedes. Magari con quell’ala “macarena” in cui ripo0ngono speranze sia Hamilton che Leclerc. E se le polemiche sulla power unit, sulla gestione dell’elettrico non bastassero è scoppiata un altro contenzioso, stavolta sulle partenze e stavolta Maranello è per la linea dura!

Ferrari in Cina con l’ala macarena, cosa ne pensa Hamilton

Dopo la buona gara, soprattutto nella prima parte, in Australia, la Ferrari ha deciso di andare all’attacco per provare a colmare il gap dalla Mercedes. Per questo Maranello ha portato in Cina la prima versione dell’alettone posteriore, la famigerata ala reverse detta “Macarena”, mentre la versione definitiva dovrebbe arrivare prima del Gran Premio del Canada.

Hamilton in conferenza stampa a Shanghai ha confermato l’aggiornamento dell’alettone posteriore: “Abbiamo trascorso un giorno intero o giù di lì sull’ala, quindi penso che abbiamo ottenuto ciò di cui avevamo bisogno. Sono molto grato alla squadra, perché in realtà doveva essere più avanti, e hanno lavorato duramente per sviluppare questa situazione e portarla qui.”

Lewis loda il lavoro di Maranello: “E’ fantastico vedere che la squadra sta lottando, spingendo, inseguendo e lavorando straordinariamente in fabbrica – ma Lewis non si illude – eravamo indietro di otto decimi nelle qualifiche dell’ultima gara, quindi… Non abbiamo aggiunto otto decimi di prestazioni alla vettura in quattro giorni, quindi, no, penso che sarà ancora molto difficile battere la Mercedes questo fine settimana ma faremo del nostro meglio”

Lewis e il viaggio in aereo con Russell, la risposta

"Farò il viaggio di rientro in aereo con Lewis. Probabilmente mi dirà: 'Il tuo motore è così potente… Il tuo rapporto di compressione è illegale… Questo, quello, quell'altro… Penso che cercherò semplicemente di dormire. Ma prima gli dirò: "Stai zitto e concentrati sulla tua macchina!".

Nella conferenza stampa di Shanghai è stato chiesto conto a Hamilton di quanto dichiarato, simpaticamente, da George Russell dopo la gara di Melbourne. Riguardo questo viaggio in aereo in direzione Cina, il pilota inglese della Ferrari dopo un bel sorriso ha risposto seriamente sul vantaggio della Mercedes: “Difficile dirlo. Voglio dire, non ho tutte le informazioni, quindi non ne so molto, ma ovviamente gli ho chiesto del motore. E sì, immagino che potrebbero essere più efficienti, forse potrebbero caricare di più, forse avrebbero più potenza all’albero motore.”

“Ma invece di preoccuparci di ciò che hanno gli altri – rimarca Lewis – dobbiamo semplicemente lavorare di più per cercare di ottenere di più dal pacchetto che abbiamo. Ma sono davvero orgoglioso della Ferrari e dei ragazzi in fabbrica che hanno fatto un lavoro così eccezionale per costruire la macchina e il motore che abbiamo, che si sono dimostrati affidabili, e continueremo a svilupparli.”

La fiducia made in Cina di Leclerc

“Mi aspetto di essere più vicino in qualifica perché a Melbourne non abbiamo estratto potenziale. In gara sicuramente più vicini...”. Sono le parole pronunciate a Sky Sport da Charles Leclerc che prova a fare il vago ma trasuda fiducia: “Abbiamo un’idea sulla gestione della batteria. Bisogna comunque vedere dove gli avversari lo faranno, dove useranno il boost. Vorremmo sorprendere i nostri competitiors. Ala ‘macaraena’? Per ora non lo so sove la useremo (ride). Non voglio dirvelo? Esatto…”.

F1 Mario Kart: la battuta di Verstappen, la sorpresa per Leclerc

“This is like a mushroom in Mario Kart”. Il team radio pronunciato da Leclerc durante il Gran Premio di Australia è diventato ben presto virale. Charles ha paragonato il boost delle nuove F1 a un’iniezione di velocità come quando giocando a Mario Kart si prendono i funghi lungo il percorso.

Detto, fatto. A Shanghai durante le prove sedile nel box Ferrari è stato fatto un regalo al pilota monegasco. Un volante che appena acceso ha mostrato il display di una partita di Mario Kart con tanto di espressione soddisfatta di Leclerc.

L’episodio ha dato la stura però ad un’altra battuta al fulmicotone da parte di Verstappen che dopo le mille critiche alle nuove monoposto, sollecitato sull’argomento in conferenza stampa si è lasciata andare ad un’ennesima frecciata ai nuovi regolamenti: “Ho scambiato il mio simulatore con una Nintendo Switch. Mi sto esercitando un po’ con Mario Kart, in realtà. La ricerca dei funghi sta procedendo abbastanza bene. Il guscio blu è un po’ più difficile da prendere, ma ci sto lavorando”.

Partenza, muro Ferrari contro altre modifiche

La Ferrari si oppone a ulteriori modifiche della FIA alle regole sulla modalità di partenza delle gare in questo 2026. Come evidenziato in Australia il sistema della SF-26 è di gran lunga migliore degli altri. Leclerc è balzato dalla quarta casella in griglia in testa già alla prima curva, idem Hamilton che però è stato frenato da Russell, altrimenti sarebbe stato verosimilmente 1/2 Ferrari al via.

Nonostante la FIA abbia già concesso un tempo di 5 secondi in più prima dell’accensione dei semafori per consentire alle batterie di ricaricarsi dopo il giro di formazione, gli altri team invocando motivi di sicurezza, vedi il rischio di tamponamento tra Colapinto e Lawson rimasto fermo in griglia, chiedono ulteriori modifiche.

La Ferrari sostiene che i team dovrebbero adattarsi ai regolamenti consolidati e respinge le modifiche pensate per aiutare chi ha difficoltà con le procedure di batteria/lancio.