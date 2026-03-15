Gp Cina, incubo McLaren: Norris e Piastri non partiti, pure Bortoleto e Albon ko prima del via. Disastro nuova F1

Lando Norris e Oscar Piastri fuori dal Gran Premio di Cina a causa di problemi pre-gara ma è un disastro per la F1 che perde 4 piloti prima del via, fuori anche Bortoleto e Albon e che rischio per Verstappen

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Benvenuti alla nuova era della Formula 1. Che ne mette 4 ko prima del via a Shanghai. I piloti della McLaren, il campione del mondo Lando Norris e Oscar Piastri non hanno potuto prendere il via al Gran Premio di Cina a causa di problemi di affidabilità riscontrati prima della gara. Ma non solo loro si sono ritirati prima della partenza: appiedati senza vedere il semaforo anche Bortoleto su Audi e Albon su Williams.

Incubo McLaren: doppio ritiro prima del via

Circa un’ora prima della partenza, la McLaren ha confermato di aver individuato un problema elettronico sulla vettura di Norris, e i meccanici hanno rimosso il pianale per controllare diverse componenti. Nonostante il team avesse espresso fiducia nella risoluzione del problema, Norris non è riuscito a uscire dal garage per i tradizionali giri di ricognizione pre-gara.

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Un problema è stato riscontrato anche sulla vettura di Piastri pochi istanti prima dell’inizio del giro di formazione, costringendo l’australiano a rientrare ai box. Non è quindi riuscito a uscire in tempo per la partenza della gara.

Gp Cina: partono in 18, Bortoleto e Albon ko

Anche l’Audi di Gabriel Bortoleto è stata costretta ad abbandonare la griglia di partenza prima dell’inizio della gara, con il pilota brasiliano che ha registrato un DNS (non ha preso il via). Anche il pilota della Williams Alex Albon non è riuscito a prendere il via, lasciando solo 18 vetture sulla griglia di partenza.

Disastro McLaren

Il doppio ritiro della McLaren in Cina arriva sette giorni dopo che Piastri non è riuscito a prendere il via nella sua gara di casa a Melbourne a causa di un incidente durante il giro di ricognizione. È la prima volta nella storia del team che la McLaren non riesce a prendere il via di un Gran Premio con due vetture. Il team aveva già registrato un DNS al Gran Premio del Belgio del 1966, dove la McLaren aveva schierato una sola vettura.

Anche Verstappen ha rischiato di non partire

Anche Max Verstappen, pilota della Red Bull e quattro volte campione del mondo, ha avuto un breve spavento prima della partenza della gara in Cina. I meccanici della Red Bull sono stati visti mentre lavoravano sull’ala posteriore di Verstappen sulla griglia di partenza.