F1, GP del Belgio: il resoconto della gara

Prestazione ancora sottotono per la Ferrari. Vettel e Leclerc chiudono la gara in tredicesima e quattordicesima posizione.16:48

Ottantanovesima vittoria in carriera per Lewis Hamilton! Il pilota inglese della Mercedes trionfa a Spa-Francorchamps con una gara al comando dal primo all'ultimo giro. Ennesima doppietta per la Mercedes che piazza Valtteri Bottas sul secondo gradino del podio davanti a Max Verstappen. Da sottolineare, l'ottima prestazione della scuderia Renault con il quarto e quinto posto di Ricciardo e Ocon. Proprio l'australiano, autore di un'ottima gara, fa segnare il giro veloce all'ultimo giro.16:49

Giro 30: Gran gara per la scuderia Renault. Ricciardo è stabile in quarta posizione mentre Ocon è sesto.16:13

Giro 19: Vettel e Leclerc battagliano per la dodicesima posizione. Le due Ferrari non riescono a risalire la classifica.15:54

Giro 18: Hamilton ha due secondi di vantaggio sull'altra Mercedes di Bottas. Perez si è fermato per il pit stop scivolando in fondo al gruppo.15:51

Giro 13: Safety car in pista. Posizione ovviamente invariate. Gasly e Perez sono gli unici due piloti a non aver effettuato il pit stop.15:38

Giro 1: Scatta in testa Lewis Hamilton, le altre posizioni sono confermate in uscita dalla prima curva15:14

Carlos Sainz Jr. non parteciperà al Gran Premio per problemi tecnici. La McLaren dello spagnolo doveva partire dalla settima casella. Tutti i piloti dietro lo spagnolo salgono di una posizione.15:06

Da sottolineare, la prestazione in qualifica della scuderia Renault che piazza entrambe le vetture tra le prime dieci con Daniel Ricciardo e Esteban Ocon rispettivamente in quarta e sesta posizione.14:51

Nelle qualifiche di sabato, pole position a Lewis Hamilton della Mercedes che scatterà davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. In seconda fila, la Red Bull di Max Verstappen e la Renault di Daniel Ricciardo, mentre le rosse di Charles Leclerc e Sebastian Vettel, ancora in grave difficoltà, partiranno rispettivamente dalla tredicesima e quattordicesima piazza.15:08

PRE GARA

È buio pesto, per la Ferrari. Le Rosse di Maranello non riescono a superare il taglio del Q2 e restano così fuori dalla top 10 delle prove del Gran Premio del Belgio. Sullo stesso circuito di Spa-Francorchamps Sebastian Vettel e Charles Leclerc avevano conquistato le ultime due pole position (il tedesco nel 2018, il monegasco nel 2019), mentre ora devono accontentarsi di partire dalla settima fila. Leclerc ha infatti staccato il 13esimo tempo, mentre il compagno di scuderia partirà al suo fianco dalla 14esima piazzola.

A peggiorare ulteriormente la situazione l’apparente senso di impotenza del muretto della Ferrari. Al termine del Q2 Leclerc ha affermato che meglio di così non si poteva fare e nessuno degli uomini di Binotto ha avuto qualcosa da controbattere. Segno che, rispetto a quanto visto le scorse settimane nel Regno Unito, sia stato compiuto un passo all’indietro, anziché in avanti. Un risultato umiliante, per la Scuderia di Maranello: mai prima d’ora la Ferrari non aveva portato almeno una delle monoposto nel Q3. Segno ulteriore di come il progetto della F1000 sia nato “male”.

E se le Rosse arrancano in fondo allo schieramento, le Frecce Argento (o nere, vista la livrea di quest’anno) continuano a monopolizzare la prima fila. Hamilton ha conquistato l’ennesima pole position della stagione, staccando di oltre mezzo secondo il compagno di scuderia Valteri Bottas e il pilota della Red Bull Max Verstappen. Ancora più indietro gli altri piloti: Ricciardo è a 8 decimi di distanza, mentre Albon accusa addirittura un secondo.

Griglia di partenza GP del Belgio 2020 – Spa-Francorchamps

Lewis Hamilton (Mercedes) Valtteri Bottas (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Daniel Ricciardo (Renault) Alexander Albon (Red Bull) Esteban Ocon (Renault) Carlos Sainz (McLaren) Sergio Perez (Racing Point) Lance Stroll (Racing Point) Lando Norris (McLaren) Daniil Kvyat (AlphaTauri) Pierre Gasly (AlphaTauri) Charles Leclerc (Ferrari) Sebastian Vettel (Ferrari) George Russell (Williams) Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) Romain Grosjean (Haas) Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) Nicholas Latifi (Williams) Kevin Magnussen (Haas)

Fonte: Foto Ansa