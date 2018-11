F1, Gp di Abu Dhabi: circuito di Yas Marina. La diretta live

RICARICA LA PAGINA

Amici sportivi di Virgilio benvenuti alla diretta Live del Gran Premio di Abu Dhabi ultima prova del Mondiale di F1 2018. Vi racconteremo dal circuito di Yas Marina l’ultima gara della stagione.

Si chiude oggi domenica 25 novembre con il Gran Premio di Abu Dhabi il Mondiale di Formula 1 stagione 2018. Benvenuti alla nostra diretta Live, per prossime tre ore vi terremo compagnia raccontandovi l’ultima corsa dell’anno sul tracciato di Yas Marina. Dove il campione del mondo Lewis Hamilton partirà ancora una volta in pole position con la Mercedes che ha monopolizzato ancora la prima fila completata da Bottas. In seconda fila le due Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen all’ultima gara con la rossa. Quindi dalla terza fila le due Red Bull di Ricciardo e Verstappen. La gara è in programma alle 14,10.

Dominio Mercedes-Hamilton, la Ferrari recrimina

Il campionato ha già emesso entrambi i suoi verdetti. Lewis Hamilton ha vinto il titolo di campione del mondo 2018, quinto come Juan Manuel Fangio, battendo ancora una volta nella classifica piloti il ferrarista Seb Vettel, che ha buttato alle ortiche una buona occasione per riportare il titolo mondiale a Maranello. Nella classifica costruttori ha vinto ancora una volta la Mercedes vera dominatrice di questa era dell’ibrido.

Caratteristiche del gp di Abu Dhabi

Il Gp di Abu Dhabi si disputa sul tracciato di Yas Marina, che dal 2009 fa parte del circus. Su questo circuito la Ferrari non è mai riuscita a vincere, mentre tra i piloti i topscorer sono Vettel e Hamilton con 3 vittorie a testa, mentre l’anno scorso si impose il finlandese Bottas. Il circuito è ricavato su un’isola artificiale ed è un tracciato cittadino. Ci sono tantissime curve, ben 20, alcune delle quali a gomito, lunghissimi rettilinei dove le macchine arrivano addirittura a superare i 300 km/h. Terribile la staccata alla fine del rettilineo con un calo di velocità che passa repentinamente dai 316 agli 80 km/h. Il circuito è lungo 5,552km, la gara consta di 55 giri. Il record sul giro è di Vettel con 1:40,279. Quasi unanimi i pareri negativi sul tracciato definito da più di un addetto ai lavori come poco selettivo e monotono. Non ci sono infatti curve veloci, il rettilineo è troppo lungo e i sorpassi sono praticamente impossibili.

VIRGILIO SPORT | 25-11-2018 13:10