F1, GP di Abu Dhabi: Max Verstappen demolisce le Mercedes

Dominio di Max Verstappen nell’ultimo GP della stagione 2020 disputato ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi. L’olandese ottiene la sua decima vittoria in carriera, con una prestazione in stile “Hammer” degna del miglior Hamilton. La Mercedes oggi è stata frenata da vari problemi. Primo tra tutti la differenza di talento puro tra Verstappen e il secondo classificato, quel Valtteri Bottas che difficlimente può fare più di così. Secondariamente un Hamilton non al meglio fisicamente, reduce dalla malattia che ne ha sicuramente minato il fisico, come ammesso dallo stesso britannico. Terzo, e forse più importante, il motore a fine vita della Mercedes che ha causato non poche preoccupazioni nel weekend.

Ottimo 4° porto per Albon, poi un grande Norris, Sainz, Ricciardo, Gasly, Ocon e 10° Lance Stroll. Malissimo invece le Ferrari. Questa gara è stata il simbolo perfetto di tutto l’anno. Entrambe le vetture fuori dalla zona punti, lentissime in rettilineo e inguidabili nel misto. In più mettiamoci pit stop lentissimi e confusione societaria e il gioco è fatto. Si spera nella prossima stagione, con Leclerc prima guida indiscussa e Sainz a dagli una mano.

OMNISPORT | 13-12-2020 16:12