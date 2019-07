F1, gp di Gran Bretagna a Silverstone. La diretta-live

RICARICA LA PAGINA

GP Gran Bretagna CLASSIFICA (giri 51): 1. Bottas; 2. Hamilton; 3. Vettel; 4. Leclerc; 5. Verstappen

giro 15: Hamilton è sempre in zona drs su Bottas, Vettel terzo senza pit stop. Leclerc e Verstappen sono rientrati quarto e quinto e sono sempre in lotta

giro 14: INCREDIBILE Verstappen e Leclerc insieme ai box, Max esce davanti a Charles che però lo risupera al primo incrocio, che emozione in questo GP!!!!

pronti alla Ferrari per il pist stop

giro 13: Gasly ai box subito dopo il sorpasso a Vettel, mette la gomme hard. Vettel torna 5°

giro 12: incredibile, Gasly sorprende Vettel e lo supera al 5° posto!

giro 11: Verstappen sta forzando dietro Leclerc che ha gomme in crisi, cerca di approfittarne Vettel, chiude Max, che lotta!

giro 10: Hamilton di nuovo vicino a Bottas

giro 9: Verstappen minaccioso dietro Leclerc. Si ritira intanto la Haas di Magnussen

giro 8: Bottas risponde al tempo di Hamilton, resta sotto il secondo il margine tra i due

giro 7: giro veloce di Hamilton che torna sotto il secondo con drs, l’impressione è che Leclerc sia un po’ in crisi con le gomme già, sta facendo da tappo

giro 6: Leclerc, Verstappen e Vettel ne hanno profittato del duello in casa Mercedes per riavvicinarsi, per ora in 5″ ci sono 5 piloti

giro 5: Bottas dopo aver ripassato Hamilton ha preso un po’ di margine, ma non finisce qui

giro 4: grande show a Silverstone, sorpasso e controsportasso tra Hamilton e Bottas che torna davanti!

primo attacco di Lewis parato da Bottas alla Stowe

giro 3: si può usare il drs, vediamo se Hamilton proverà subito l’attacco

giro 2: entrambe le Haas si sono toccate nel primo giro, entrambe ricorrono ai box, incredibile!

giro 1. Hamilton minaccioso dietro Bottas!

PARTITI! Bottas resiste agli attacchi di Hamilton mentre Leclerc e Verstappen stanno tranquilli. Vettel ha superato Gasly!

Tutto pronto, inizia il giro di formazione poi sarà bagarre! Siamo pronti allo start!

A 10 minuti dalla partenza si lavora sull’ala posteriore della Red Bull di Verstappen, non un problema tecnico ma evidentemente una scelta dell’ultimo minuto sull’aerodinamica (prevista pioggia?) ma non ci saranno penalità, si può intervenire sulla vettura fino a 5′ dal via

E’ il momento dell’inno nazionale inglese God Save the Queen, momento particolare per Lewis Hamilton che ha vinto 5 volte a casa sua, e George Russell

Manca mezz’ora allo start del Gran Premio di Gran Bretagna, saranno importanti le strategie con la Ferrari di Leclerc e Vettel che partiranno con le gomme soft al contrario delle Mercedes con gomme medie.

A 40 minuti dal via si apre la pit lane, le monoposto cominciano ad uscire dai box per fare il giro di “installazione” e poi schierarsi sulla griglia di partenza

Cominciamo ad aggiornare la diretta del Gp Gran Bretagna quando manca oramai meno di un’ora al via della gara. Ricordiamo la griglia di partenza.

1. Bottas (Mercedes) 1:25.093

2. Hamilton (Mercedes) + 0.006

3. Leclerc (Ferrari) + 0.079

4. Verstappen (Red Bull) + 0.183

5. Gasly (Red Bull) + 0.497

6. Vettel (Ferrari) + 0.694

7. Ricciardo (Renault) + 1.089

8. Norris (McLaren) + 1.131

9. Albon (Toro Rosso) + 1.252

10. Hulkenberg (Renault) + 1.293

11. Giovinazzi (Alfa Romeo)

12. Raikkonen (Alfa Romeo)

13. Sainz (McLaren)

14. Grosjean (Haas)

15. Perez (Racing Point)

16. Magnussen (Haas)

17. Kvyat (Toro Rosso)

18. Stroll (Racing Point)

19. Russell (Williams)

20. Kubica (Williams)

Amici di Virgilio Sport buona domenica e benvenuti alla diretta live del Gran Premio di Gran Bretagna di F1. Decima prova del Mondiale di Formula 1 2019. Ci sarà la Mercedes in prima fila, come spesso quest’anno, ma non Hamilton bensì Bottas che si è preso la pole position battendo l’inglese padrone di casa. Alle loro spalle uno splendido Leclerc che ha salvato la Ferrari solo sesta con un Vettel in difficoltà sopravanzato dalle due Red Bull di Verstappen ma anche Gasly.

La Ferrari in cerca di gloria

Una stagione particolarmente amara per la Ferrari che finora non ha ancora vinto neanche una gara. Ne ha sfiorate due ma in entrambi i casi, Canada con Vettel e Austria con Leclerc, alcune controverse decisioni del pool giudicante hanno portato a sentenze avverse al Cavallino. Polemiche a parte, la Ferrari è risultata ancora lontanissima dalle prestazioni della Mercedes che sta dominando anche questa stagione al netto dell’acuto di Verstappen in Austria. Vettel si è rivelato eccessivamente nervoso e incapace di gestire la pressione, Leclerc ha fatto intravedere doti di velocità ma ha pagato a carissimo prezzo l’inesperienza. A Silverstone la Ferrari presenta alcune modifiche aerodinamiche che promettono di colmare il gap con la Mercedes e, a questo punto, pure con la Red Bull.

La situazione in classifica

Dopo 9 gran premi nella classifica piloti Lewis Hamilton è largamente in vantaggio con 197 punti ed è seguito in graduatoria dal compagno di squadra Valtteri Bottas con 166 punti. Al terzo posto si è insediato l’olandese Max Verstappen che con la sua Red Bull ha colto la vittoria in Austria e si è portato a quota 126 punti, scavalcando il ferrarista Vettel che è quarto con 123 punti. Quinto l’altro pilota della Rossa, il monegasco LeClerc che di punti ne ha accumulati 105. Nella classifica costruttori dominio assoluto della Mercedes che, avendo vinto 8 gran premi su 9, ha totalizzato 363 punti; seconda la Ferrari con 228 punti.

Caratteristiche del circuito di Silverstone

Il circuito ha una lunghezza di 5891 m, conta 18 curve ed è un tracciato nel quale contano moltissimo le condizioni meteo che spesso in passato hanno inciso in modo pesante sull’andamento della gara. Silverstone è un’alternanza di tratti veloci e tratti molto guidati. Particolarmente attese le curve veloci Maggotts e Becketts, tre punti di sorpasso Curva 1, Curva 6 e Curva 15. Come gomme Pirelli porta i compound più duri perché Silverstone è un tracciato molto selettivo a causa degli elevati carichi laterali sviluppati in curva. Ci larghissimo ricorso alla Red Soft C3. L’attuale record sul giro è di 1’30″621 stabilito da Lewis Hamilton nel 2017.

VIRGILIO SPORT | 14-07-2019 14:00