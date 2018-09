F1, Gp Russia diretta live: Hamilton vince ancora, Vettel solo 3°

ORDINE D’ARRIVO 53/53: 1. Hamilton (Mercedes) 2. Bottas (Mercedes) 3. Vettel (Ferrari) 4. Raikkonen (Ferrari) 5. Verstappen (Red Bull) 6. Ricciardo (Red Bull) 7. Leclerc (Sauber) 8. Magnussen (Haas) 9. Ocon (Force India) 10. Perez (Force India)

53° giro: Lewis Hamilton vince in carrozza il Gran Premio di Russia di Formula 1. Alle sue spalle doppietta Mercedes con Valtteri Bottas. Terzo Sebastian Vettel con una Ferrari oramai a 50 punti dal leader della classifica piloti. Quarto è Kimi Raikkonen con l’altra rossa davanti alle Red Bull di Verstappen e Ricciardo. Ottimo settimo Charles Leclerc futuro pilota Ferrari con la Sauber.

52°giro: Bottas chiede via radio se gli verrà restituita la posizione da Hamilton. Risposta glaciale: “Ne parliamo dopo la gara!”

50° giro: ultimi tre giri, Bottas e Hamilton lottano a distanza a colpi di giri veloci quasi a sottolineare la superiorità Mercedes

48° giro: a 5 giri dalle fine Hamilton ha 2″ su Bottas che ha 1″5 su Vettel.

45° giro: Hamilton ha 1″7 su Bottas che ha a sua volta 1″7 su Vettel. Più dietro Raikkonen che sicuramente dovrà guardarsi nel finale dal ritorno di Verstappen con gomme nuove ultrasoft

43° giro: si ferma finalmente Verstappen con Hamilton in testa davanti a Bottas, Vettel, Raikkonen, Verstappen e Ricciardo.

42° giro: Hamilton alle spalle di Verstappen, prova un attacco ma è difficile passare Max che comunque dovrebbe fermarsi a breve

40° giro: si ferma la prima Red Bull ma è Ricciardo che cambia il muso dopo una toccata al primo giro, rientra sempre al 6° posto con gomme ultrasoft

37° giro: intanto Ocon supera Perez al 9° posto in casa Force India

34° giro: ultimi 20 giri, Verstappen non si è ancora fermato ma per ora c’è lui in testa

33° giro: Vettel sta forzando nel tentativo di avvicinare e superare Bottas ma non è ancora in zona Drs

30° giro: ecco la top ten 1. Verstappen, 2. Hamilton, 3. Bottas, 4. Vettel, 5. Raikkonen, 6. Ricciardo, 7. Hulkenberg, 8. Leclerc, 9. Magnussen, 10. Perez.

28° giro: Raikkonen continua a fare giri veloci ma è ancora lontano dai primi 4

25° giro: arriva l’ordine di scuderia in casa Mercedes, Bottas lascia passare Hamilton e sicuramente si metterà a far da tappo a Vettel

24° giro: le due Mercedes hanno preso Verstappen (che non si è ancora fermato), con loro c’è anche Vettel

23° giro: ora Hamilton è molto vicino a Bottas

22° giro: a parte Verstappen in testa che si deve fermare, distacchi ravvicinati tra Bottas, Hamilton e Vettel. Raikkonen più staccato anche se in questo momento più veloce in pista con gomme più fresche

20° giro: solo le Red Bull non si sono ancora fermate

18° giro: Vettel sotto investigazione per i cambi di direzione nella difesa nei confronti di Hamilton. Si ferma Raikkonen

16° giro: dura poco la gioia in casa Ferrari, Hamilton ha superato Vettel nonostante la difesa del tedesco. Mercedes meglio con le soft subito in temperatura

15° giro: capolavoro Vettel, riesce l’undercut su Hamilton che si ferma ma rientra dietro la Ferrari del tedesco

14° giro: si ferma anche Vettel che rientra dietro Bottas ma prova l’undercut su Hamilton

13° giro: il primo tra i big a fermarsi è proprio il leader Bottas

12° giro: Vettel però tiene il passo delle Mercedes, staccato di un paio di secondi dalle due frecce d’argento

10° giro: Hamilton si avvicina a Bottas, è a meno di un secondo. Più lontane le Ferrari. Verstappen ha superato anche Leclerc ed è 5°

7° giro: si ferma molto presto Alonso per cambiare le sue gomme, ritiro invece per la Toro Rosso di Brendon Hartley

5° giro: Verstappen irrefrenabile, supera anche le due Force India ed è 7°

3° giro: posizioni congelate per ora in testa con Mercedes e Ferrari abbastanza staccate tra loro. Dalle retrovie dà il solito spettacolo in rimonta Verstappen con la Red Bull, già 9°

1° giro: grande start di Leclerc, il futuro pilota Ferrari sulla Sauber ha guadagnato due posizioni ed è 5°

START bella partenza di Vettel che però non è riuscito di motore a superare nessuna delle due Mercedes con Bottas che ha resistito all’attacco di Hamilton. Prima 4 posizioni invariate

Mancano pochi minuti allo start del Gran Premio di Russia. Le due Ferrari e le due Mercedes partiranno con le gomme ultrasoft, mentre le altre vetture nella top 10 avranno tutte le hypersoft. Prevista una sola sosta per tutti o quasi per passare alle soft

Amici sportivi di Virgilio benvenuti da Luca Fusco alla diretta live del Gran Premio di Russia di Formula 1. Sedicesimo appuntamento del campionato mondiale F1. Si corre sul tracciato di Sochi, sul mar Nero. Una delle ultime chiamate per Sebastian Vettel e la Ferrari per restare in corsa per il titolo a 6 gare dalla fine. Ma le qualifiche hanno visto la Mercedes prendersi la prima fila con Valtteri Bottas che ha strappato la pole position a Lewis Hamilton. Rosse di Maranello staccate e in seconda fila con Vettel davanti a Raikkonen. Dalla terza fila scatteranno Magnussen (Haas) ed Ocon (Force India). Bene il futuro pilota Ferrari, Leclerc su Sauber Alfa Romeo settimo davanti a Perez (Renault). Indietro in griglia di partenza le due Red Bull di Ricciardo e Verstappen che hanno pagato diverse penalizzazioni per sostituzioni di componenti di power unit.

In classifica piloti F1 2018 Hamilton su Mercedes ha 281 punti, 40 di vantaggio sul ferrarista Vettel che nelle ultime uscite non è stato capace di sfruttare appieno il potenziale della Rossa. Il circuito di Sochi è lungo 5,8 km, il quarto più lungo del campionato. Sono previsti 53 giri per complessivi 308 km. Il tracciato si articola in 12 curve a destra e 6 a sinistra. Attenzione soprattutto alla curva 2: in quel punto le monoposto arrivano a 314 km/h e devono scendere in 1,7 secondi a 137 km/h per affrontare al meglio la curva.

Le scuderie hanno a disposizione da Pirelli la Pink Hypersoft – la più soffice della gamma 2018 – e la Yellow Soft e alla Purple Ultrasoft. Alternando l’utilizzo delle diverse mescole, che hanno prestazioni molto diverse tra loro, le scuderie potrebbero optare per strategie di gara molto divergenti. La storia però ci dice che una sola sosta potrebbe essere scelta migliore a Sochi. I piloti e gli ingegneri dovranno fare grandissima attenzione alla ruota anteriore destra che è quella più sollecitata su questa pista. Il tracciato di Sochi mette molto sotto stress sia i freni sia la trazione.

VIRGILIO SPORT | 30-09-2018 12:30