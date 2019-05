F1, Gp di Spagna a Montmelò. Diretta-live

RICARICA LA PAGINA

Gran Premio di Spagna diretta Live F1

Mancano 20 minuti alla partenza, le vetture sono oramai tutte disposte sulla griglia di partenza. La prima curva sarà determinante nel duello tra Bottas ed Hamilton con la speranza che Vettel possa inserirsi nella lotta

Manca poco più di mezz’ora all’inizio della gara, le monoposto stanno lasciando i box per prendere la pista e posizionarsi in griglia di partenza. Il nostro Giovinazzi ancora sfortunato: sostituisce il cambio della sua Alfa Romeo e dovrà partire 19esimo in griglia

In casa Ferrari invece nonostante gli aggiornamenti alla power unit e le novità aerodinamiche le rosse non sono riuscite ancora a impensierire le Mercedes per la pole. Vettel è terzo, Leclerc solo quinto. Con tanto rammarico nelle loro parole post qualifica

Manca un’ora all’inizio della gara, inizia il conto alla rovescia per lo start. Ecco il report delle qualifiche di ieri. Tutti si chiedono se e quanto reggerà questo Bottas alla pressione di una lotta per il Mondiale e interna alla Mercedes contro il fenomeno Hamilton. Per ora il finlandese sta tenendo alla grande

Amici di Virgilio benvenuti alla diretta live del Gran Premio di Spagna quinta prova nel calendario del Mondiale di Formula 1, la prima in Europa. Con le Mercedes ancora a monopolizzare la prima fila, con Bottas sempre più in palla e in pole, con le Ferrari costrette una volta di più a inseguire, la gara sulla pista di Montmelò a Barcellona, scatterà alle ore 15:10 e la vivremo come sempre insieme.

Gp di Spagna da Barcellona Montmelò: le qualifiche

Il leader del Mondiale Valtteri Bottas si è preso anche la pole del GP di Spagna, la terza consecutiva. Il finlandese della Mercedes ha dominato le qualifiche, rifilando oltre sei decimi al compagno di scuderia Lewis Hamilton (+ 0”634), che partirà con lui in prima fila. Niente lotta per la pole per le Ferrari: partirà 3° Sebastian Vettel, 5° per Charles Leclerc, battuto anche dalla Red Bull di Verstappen. In top ten anche l’altra Red Bull di Gasly, le due Haas di Grosjean e Magnussen. Nono tempo per un ottimo Kvyat con la Toro Rosso, decimo per Ricciardo con la Renault, che però dovrà retrocedere di tre posizioni dopo la penalità comminatagli a Baku: partirà 13°.

Gp Spagna di F1: Ferrari ancora alla ricerca di uno squillo

Dominio Mercedes a tutto spiano finora. In 4 gare le frecce d’argento hanno fatto altrettanto doppiette, due vittorie a testa per Hamilton e Bottas con il finlandese che ha vinto l’ultima corsa a Baku ritornando in testa alla classifica del Mondiale piloti con un punto in più dell’inglese campione in carica. E la Ferrari? Finora solo le briciole per la rossa che a Baku è tornata sul podio con Vettel ma che è lontana dalla lotta per il Mondiale costruttori ed è ancora alla ricerca del primo successo in stagione. Che sia la volta buona?

Caratteristiche del Gp di Montmelò

Il gran premio di Spagna 2019 si disputa sul tracciato di Montmelò, in Catalogna a una ventina di km di distanza da Barcellona. Il circuito è lungo 4,653km e i piloti dovranno percorrere 66 giri in senso orario per complessivi 307 km. Il record sul giro è stato stabilito nell’edizione 2018 da Daniel Ricciardo su RedBull in 1:21,670. Il tracciato è caratterizzato da 16 curve molte delle quali piuttosto ampie e guidabili. Le auto viaggiano con un carico aerodinamico piuttosto alto e questo non consente di raggiungere velocità superiori ai 320 km/h neanche nel lungo rettilineo. Il consumo di pneumatici è piuttosto cospicuo anche a causa della qualità dell’asfalto, delle tante curve e delle impurità presenti sul manto stradale. Per questo anche quest’anno è probabile che i team saranno costretti a tattiche di gara con diverse soste. Particolarmente temuta la curva “Elf” che chiude il lunghissimo rettilineo principale e che nel passato è stata teatro di incidenti. Per favorire i sorpassi sono state aggiunte varianti e curve secche.

VIRGILIO SPORT | 12-05-2019 14:00