F1, Gp Eifel: nelle prime libere domina... il maltempo

L’attesa prima sessione di prove libere del Gp dell’Eifel (in cui Mick Schumacher avrebbe girato al volante dell’Alfa Romeo) è stata prima rinviata e poi definitivamente cancellata a causa della forte pioggia che sta condizionando la giornata al Nurburgring.

“Sappiamo che è frustrante – si legge in un tweet pubblicato sul profilo ufficiale della Formula 1. Vogliamo vedere le auto in pista tanto quanto voi. Vi ringraziamo per la pazienza e la comprensione”.

La seconda sessione di prove libere è prevista per le 15. Fino ad allora si spera che le condizioni atmosferiche possano migliorare.

OMNISPORT | 09-10-2020 12:14