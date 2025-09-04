F1, Gp Monza 2025: orari, info, dove vedere in tv e in chiaro il Gran Premio d'Italia. Ferrari batti un colpo!

Tutto pronto a Monza per il Gran Premio d'Italia 2025: la Formula 1 fa tappa nel tempio della velocità per la sedicesima gara stagionale. Ferrari chiamata a una prova d'orgoglio, Hamilton e Leclerc vogliono regalare una gioia ai tifosi

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

L’appuntamento più atteso dagli italiani appassionati di motorsport è finalmente arrivato, la Formula 1 fa tappa a Monza. Il tempio della velocità ospita la sedicesima gara stagionale del Mondiale. Nonostante il periodo buio e il doppio DNF nell’ultima gara in Olanda, ci si aspetta una marea rossa per la Ferrari. E un sussulto di orgoglio da parte di Hamilton e Leclerc a caccia ancora del primo successo. Vediamo come e dove vedere in diretta e soprattutto in chiaro il Gran Premio d’Italia 2025 in tv e streaming.

Provaci Ferrari ma c’è Hamilton in penalità

Monza è sempre un weekend speciale per la Ferrari, che scenderà in pista con una livrea speciale. Il periodo difficilissimo non cancella le aspettative dei tifosi della Rossa per la gara in Italia. Come dimostrato dal bagno di folla per Hamilton e Leclerc a Milano. Togliendo l’importanza emozionale della gara, il team di Vasseur dovrà ritornare a macinare punti dopo che il doppio zero a Zandvoort ha permesso alla Mercedes di tornare a -12 dal secondo posto occupato dalla Ferrari.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per Hamilton sarà la prima volta a Monza da pilota della Rossa, ma il debutto non inizierà nel migliore dei modi: infatti il sette volte campione del mondo dovrà scontare una penalità di cinque posizioni in griglia per non aver rispettato una doppia bandiera gialla. Per quanto riguarda invece la lotta per il Mondiale piloti, Piastri ha messo ben 34 punti tra lui e Lando Norris, ritiratosi in Olanda.

Dove vedere in chiaro il Gp d’Italia

Le monoposto scenderanno in pista per la prima volta in questo weekend venerdì alle 13:30 per le prove libere 1. Sempre venerdì alle 17 ci sarà la seconda sessione di prove libere, mentre sabato alle 12:30 le terze e ultime prove libere. Alle 16 spazio alle qualifiche. Il programma del Gran Premio d’Italia si concluderà con la gara, fissata per le 15 di domenica 7 settembre. Sia le qualifiche che la gara saranno visibili su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e Now. Inoltre, in occasione del weekend tutto italiano, le qualifiche e la gara saranno trasmesse in diretta e in chiaro anche su Tv8.

Gp d’Italia, il programma completo

Venerdì 5 settembre

Ore 13.30: Prove libere 1 (visibile su Sky Sport F1, in streaming su Sky Go e Now)

Ore 17: F1 – Prove libere 2 (visibile su Sky Sport F1, in streaming su Sky Go e Now)

Sabato 6 settembre

Ore 12.30: Prove libere 3 (visibile su Sky Sport F1, in streaming su Sky Go e Now)

Ore 16: Qualifiche (visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, in streaming su Sky Go e Now. In chiaro e in diretta su Tv8)

Domenica 7 settembre

Ore 15: Gara (visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, in streaming su Sky Go e Now. In chiaro e in diretta su Tv8)

SEGUI IL GP D’ITALIA LIVE DA MONZA SU NOW!