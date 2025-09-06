F1 Gp Italia griglia di partenza Monza: Verstappen marziano in pole, Leclerc in seconda fila, Hamilton 10°

Sarà la Red Bull di Max Verstappen a partire davanti a tutti in pole nel Gp d’Italia. Nella griglia di partenza di Monza, con lui in prima fila la McLaren di Lando Norris e poco dietro l’altra papaya di Oscar Piastri leader del Mondiale. Quarta piazza in seconda fila per la Ferrari di Charles Leclerc.
Lewis Hamilton 5° in qualifica partirà 10° per effetto della penalità presa in Olanda. In terza fila dunque le due Mercedes di Russell e Antonelli, poi Bortoleto e Alonso, quindi Tsunoda e appunto Lewis.
La griglia di partenza del GP di Italia a Monza
|1ª fila
|1. Max Verstappen
1:18.792 Red Bull
|2. Lando Norris
1:18.869 McLaren
|2ª fila
|3. Oscar Piastri
1:18.982 McLaren
|4. Charles Leclerc
1:19.007 Ferrari
|3ª fila
|5. George Russell
1:19.157 Mercedes
|6. Andrea Kimi Antonelli
1:19.200 Mercedes
|4ª fila
|7. Gabriel Bortoleto
1:19.390 Kick Sauber
|8. Fernando Alonso
1:19.424 Aston Martin
|5ª fila
|9. Yuki Tsunoda
1:19.519 Red Bull
|10. Lewis Hamilton*
1:19.124 Ferrari
|6ª fila
|11. Oliver Bearman
1:19.446 Haas
|12. Nico Hulkenberg
1:19.498 Kick Sauber
|7ª fila
|13. Carlos Sainz
1:19.528 Williams
|14. Alexander Albon
1:19.583 Williams
|8ª fila
|15. Esteban Ocon
1:19.707 Alpine
|16. Isack Hadjar
1:19.917 Racing Bulls
|9ª fila
|17. Lance Stroll
1:19.948 Aston Martin
|18. Franco Colapinto
1:19:992 Alpine
|10ª fila
|19. Pierre Gasly
1:20.103 Alpine
|20. Liam Lawson
1:20.279 Racing Bulls
*Hamilton sconta la penalità di 5 posizioni comminata in Olanda