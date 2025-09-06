F1 Gp Italia griglia di partenza Monza: Verstappen marziano in pole, Leclerc in seconda fila, Hamilton 10°

La griglia di partenza del Gran Premio di Italia con Verstappen in pole davanti alle McLaren di Norris e Piastri. Leclerc parte 4°, Hamilton 10° con la penalità

Sarà la Red Bull di Max Verstappen a partire davanti a tutti in pole nel Gp d’Italia. Nella griglia di partenza di Monza, con lui in prima fila la McLaren di Lando Norris e poco dietro l’altra papaya di Oscar Piastri leader del Mondiale. Quarta piazza in seconda fila per la Ferrari di Charles Leclerc.

Lewis Hamilton 5° in qualifica partirà 10° per effetto della penalità presa in Olanda. In terza fila dunque le due Mercedes di Russell e Antonelli, poi Bortoleto e Alonso, quindi Tsunoda e appunto Lewis.

La griglia di partenza del GP di Italia a Monza

1ª fila 1. Max Verstappen

1:18.792 Red Bull 2. Lando Norris

1:18.869 McLaren 2ª fila 3. Oscar Piastri

1:18.982 McLaren 4. Charles Leclerc

1:19.007 Ferrari 3ª fila 5. George Russell

1:19.157 Mercedes 6. Andrea Kimi Antonelli

1:19.200 Mercedes 4ª fila 7. Gabriel Bortoleto

1:19.390 Kick Sauber 8. Fernando Alonso

1:19.424 Aston Martin 5ª fila 9. Yuki Tsunoda

1:19.519 Red Bull 10. Lewis Hamilton*

1:19.124 Ferrari 6ª fila 11. Oliver Bearman

1:19.446 Haas 12. Nico Hulkenberg

1:19.498 Kick Sauber 7ª fila 13. Carlos Sainz

1:19.528 Williams 14. Alexander Albon

1:19.583 Williams 8ª fila 15. Esteban Ocon

1:19.707 Alpine 16. Isack Hadjar

1:19.917 Racing Bulls 9ª fila 17. Lance Stroll

1:19.948 Aston Martin 18. Franco Colapinto

1:19:992 Alpine 10ª fila 19. Pierre Gasly

1:20.103 Alpine 20. Liam Lawson

1:20.279 Racing Bulls

*Hamilton sconta la penalità di 5 posizioni comminata in Olanda