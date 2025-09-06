Virgilio Sport
F1 Gp Italia griglia di partenza Monza: Verstappen marziano in pole, Leclerc in seconda fila, Hamilton 10°

La griglia di partenza del Gran Premio di Italia con Verstappen in pole davanti alle McLaren di Norris e Piastri. Leclerc parte 4°, Hamilton 10° con la penalità

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Sarà la Red Bull di Max Verstappen a partire davanti a tutti in pole nel Gp d’Italia. Nella griglia di partenza di Monza, con lui in prima fila la McLaren di Lando Norris e poco dietro l’altra papaya di Oscar Piastri leader del Mondiale. Quarta piazza in seconda fila per la Ferrari di Charles Leclerc.

Lewis Hamilton 5° in qualifica partirà 10° per effetto della penalità presa in Olanda. In terza fila dunque le due Mercedes di Russell e Antonelli, poi Bortoleto e Alonso, quindi Tsunoda e appunto Lewis.

La griglia di partenza del GP di Italia a Monza

1ª fila 1. Max Verstappen
1:18.792 Red Bull
2. Lando Norris
1:18.869 McLaren
2ª fila 3. Oscar Piastri
1:18.982 McLaren
4. Charles Leclerc
1:19.007 Ferrari
3ª fila 5. George Russell
1:19.157 Mercedes
6. Andrea Kimi Antonelli
1:19.200 Mercedes
4ª fila 7. Gabriel Bortoleto
1:19.390 Kick Sauber
8. Fernando Alonso
1:19.424 Aston Martin
5ª fila 9. Yuki Tsunoda
1:19.519 Red Bull
10. Lewis Hamilton*
1:19.124 Ferrari
6ª fila 11. Oliver Bearman
1:19.446 Haas
12. Nico Hulkenberg
1:19.498 Kick Sauber
7ª fila 13. Carlos Sainz
1:19.528 Williams
14. Alexander Albon
1:19.583 Williams
8ª fila 15. Esteban Ocon
1:19.707 Alpine
16. Isack Hadjar
1:19.917 Racing Bulls
9ª fila 17. Lance Stroll
1:19.948 Aston Martin
18. Franco Colapinto
1:19:992 Alpine
10ª fila 19. Pierre Gasly
1:20.103 Alpine
20. Liam Lawson
1:20.279 Racing Bulls

*Hamilton sconta la penalità di 5 posizioni comminata in Olanda

