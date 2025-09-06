Hamilton, il clamoroso dietrofront sul caso scie: la rivalità con Leclerc rischia di esplodere, gli scenari per il futuro

Alle tv inglesi il pilota della Ferrari non usa mezzi termini dopo le qualifiche del Gp d’Italia a Monza: “La scia? Non l’ho mai data a nessun compagno in carriera”. Mercoledì fa aveva detto una cosa diversa

La stagione di Lewis Hamilton in Ferrari è stata decisamente diversa rispetto a quello che ci si augurava a inizio stagione. Le cose per il pilota britannico non hanno mai ingranato e ora in vista del finale di questo campionato, il 7 volte campione del Mondo vuole provare a prendersi un po’ di soddisfazioni, anche se significa creare un po’ di scompiglio.

Il “caso scie” tra Hamilton e Leclerc

Uno degli argomenti del giorno dopo le qualifiche del Gp d’Italia a Monza è quello che viene identificato come il “caso scie” in casa Ferrari. Leclerc ha dato la sensazione di poter lottare per la pole position ma nel giro decisivo non ha avuto la scia da Hamilton che gli avrebbe permesso (potenzialmente, ndr) di abbassare di un paio di decimi il suo tempo. Alla fine per lui c’è il quarto tempo a poco più di due decimi da Verstappen, con Hamilton quinto (ma che partirà cinque posizioni più indietro dopo la sanzione in Olanda).

Hamilton: “Mai fatto in carriera”

Alle televisioni britanniche Lewis Hamilton ha chiuso in maniera molto sbrigativa la vicenda: “Dare la scia al mio compagno di squadra è qualcosa che non ho mai fatto in nessuno dei team con cui ho corso. Quella scelta significa sacrificare uno dei due piloti, inoltre con la penalizzazione di cinque posizioni avevo bisogno di piazzarmi il più avanti possibile”. Niente di sbagliato da parte del pilota britannico se non fosse che qualche giorno fa nel corso di un evento aveva detto qualcosa di completamente diverso dichiarandosi pronto ad aiutare il compagno di squadra nella caccia alla pole position anche fornendogli la scia.

La rivalità che rischia di esplodere

E’ stata un’altra stagione molto complicata per la Ferrari con i risultati che fanno fatica ad arrivare. Al momento però il clima all’interno del team e tra i due piloti non è stato incandescente. Ma queste dichiarazioni potrebbero cambiare e di molto la situazione in vista delle ultime gare della stagione. E’ evidente la frustrazione di Hamilton che non ci sta a fare solo da spalla a Leclerc. E potrebbero cambiare anche gli scenari futuri visto che le voci di un addio anticipato alla Ferrari da parte di Lewis Hamilton si stanno facendo sempre più pressanti nelle ultime settimane.