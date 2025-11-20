F1 GP Las Vegas 2025: a che ora e dove vedere qualifiche e gara in tv, ultima levataccia e speranza Ferrari

Las Vegas è il peggior nemico per le McLaren, al contrario della Mercedes e della Red Bull, con Verstappen chiamato a un'impresa. Ma occhio anche a Leclerc e Hamilton

Dopo una breve pausa la Formula 1 riaccende i motori per il rush finale del Mondiale 2025. Il Circus torna negli Stati Uniti, questa volta lungo il tracciato cittadino della Strip, dove si corre il Gran Premio di Las Vegas terzultima tappa del campionato. È il momento cruciale della lotta per la corona iridata, con Norris che arriva nella città del gioco da due vittorie consecutive e da un allungo forse decisivo su Piastri in crisi e Verstappen, chiamato a una vera e propria impresa per tenere vive le proprie chance iridate.

In casa Ferrari, invece dopo le parole di Elkann ci si attende, e si spera, un sussulto da Hamilton e Leclerc. Per l’ultima volta quest’anno saremo costretti a orari notturni e albeggianti per seguire prove, qualificihe e gara. Vediamo a che ora e dove vedere il Gran Premio di Las Vegas 2025.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Norris verso il titolo, ma occhio alle basse temperature

Il Mondiale 2025 di Formula 1 entra nel rush finale, in cui ogni dettaglio pesa come un macigno. A Las Vegas, sotto le luci della Strip, la corsa al titolo si presenta quanto mai aperta, con tre piloti in lizza e un ventaglio di variabili pronte a rimescolare le carte di un campionato imprevedibile. Norris arriva al weekend da leader, forte di una gran stagione e con 24 punti sul compagno Piastri, tutt’altro che intenzionato a mollare la presa.

Più staccato, ma non fuori dai giochi, c’è Verstappen, con 49 punti da recuperare e consapevole che, in questa gara, sarà ancor più importante massimizzare ogni occasione e magari sperare anche in qualche errore da parte degli avversari. Dunque, il GP di Las Vegas è un vero e proprio crocevia. Importanti saranno le strategie che ogni team deciderà di adottare, con un occhio di riguardo proprio alle condizioni termiche della notte nel deserto. In questo scenario, per la McLaren non è il terreno di caccia ideale, al contrario della Mercedes, particolarmente performante con temperature più basse e pronta a complicare i piani dei contendenti al titolo.

Ultima chiamata per la Ferrari

Se per la McLaren le condizioni meteo rappresentano un fattore di rischio, per la Ferrari potrebbero invece rivelarsi un elemento favorevole a causa dell’efficienza aerodinamica della vettura. Uno scenario che spinge Maranello a un’ultima chiamata importante, ovvero quella di centrare almeno una vittoria in questa stagione. La recente strigliata del presidente John Elkann sembra aver sortito l’effetto desiderato.

Nel team sembra esser tornata la serenità, quantomeno sul piano comunicativo, con Leclerc e Hamilton che hanno risposto a Elkann nel media day di Las Vegas, anche se la vera risposta dovrà arrivare in pista. Il layout e le condizioni della pista, dunque, consentono al Cavallino di puntare a un risultato concreto: un obiettivo fondamentale anche in chiave classifica costruttori, per evitare il rischio di chiudere al quarto posto.

Dove vedere il Gp di Las Vegas in tv e in streaming

Il programma del Gran Premio di Las Vegas, valido per il terzultimo round stagionale della Formula 1, si aprirà questa notte con le prime due sessioni di prove libere, mentre domani si proseguirà con le libere 3 e le qualifiche. La domenica si chiude con la gara. L’intero weekend sarà visibile in diretta tv su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e NOW, mentre le qualifiche e la gara potrà essere seguita in maniera gratuita su TV8, ma solo in differita.

SEGUI IL GP DI LAS VEGAS LIVE SU NOW, CLICCA QUI

GP Las Vegas, il programma completo in tv e in streaming

Venerdì 21 novembre

ore 01:30: Prove libere 1 (in diretta tv su Sky Sport F1, in streaming su Now e Sky Go)

ore 05:00: Prove libere 2 (in diretta tv su Sky Sport F1, in streaming su Now e Sky Go)

Sabato 22 novembre

ore 01:30: Prove libere 3 (in diretta tv su Sky Sport F1, in streaming su Now e Sky Go)

ore 05:00: Qualifiche (in diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, in streaming su Now e Sky Go. In differita alle 14:00 su Tv8 e tv8.it)

Domenica 9 novembre