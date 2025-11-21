GP Las Vegas, Leclerc parte forte ma è tradito dal cambio: libere 2 a Norris, Antonelli 2°. Solito guaio tombini

A Las Vegas Norris fa il miglior tempo nelle fp2 davanti ad Antonelli e Leclerc che aveva dominato le fp1 ma che è stato fermato dalla rottura del cambio sulla sua Ferrari. Ancora problemi tombini

Si apre nel segno della McLaren di Norris ma anche di Kimi Antonelli e della Ferrari di Leclerc il Gran Premio di Las Vegas. A svettare nella seconda sessione di prove libere è il leader del Mondiale che ha chiuso le fp2 davanti al pilota giovane italiano della Mercedes e alla rossa del monegasco. Per Charles anche il best time nelle fp1 ma anche la rottura del cambio alla fine delle fp2. Non benissimo Lewis Hamilton che arranca intorno al 10° posto mentre come oramai da tradizione nella Strip a farla da padrone sono i tombini birichini che hanno causato le solite bandiere rosse.

GP Las Vegas: a Norris le fp1, poi Antonelli e Leclerc

La voce del “padrone”. Lando Norris è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas terzultima prove del Mondiale di F1. Il pilota britannico della McLaren, leader del campionato, ha strappato il miglior tempo nelle fp2 girando in 1.33.602 mettendosi alle spalle la Mercedes di Kimi Antonelli secondo e la Ferrari di Charles Leclerc terzo e fermato negli ultimi istanti delle fp2 dalla rottura del cambio, probabilmente un’unità vecchia montata per il venerdì delle libere. Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp FP2 terminate anzitempo per due bandiere rosse causate da un tombino insidioso in curva 17. Alle spalle del terzetto di testa la Sauber di Hulkenberg e le due Racing Bulls di Hadjar e Lawson quindi gli altri grossi calibri tra cui Russell 7°, Verstappen 9° ed Hamilton 10° non particolarmente a suo agio almeno nei confronti col compagno di scuderia sulla rossa ma non è una grossa novità. Ancora peggio il secondo nel mondiale piloti, Oscar Piastri solo 14° con l’altra McLaren.

Tornano i tombini killer a Las Vegas

Come detto, la seconda sessione di prove libere è terminata anzitempo dopo che erano state esposte ben due bandiere rosse causate da un tombino insidioso in curva 17. Come ha comunicato la FIA, alcuni steward in quel punto della pista hanno segnalato un tombino ballerino al passaggio delle monoposto e per motivi di sicurezza si è voluto sospendere e poi fermare le prove libere per evitare danni e incidenti come sa benissimo Carlos Sainz lo scorso anno con la Ferrari.

Leclerc miglior tempo nelle fp1

Il buon inizio della Ferrari e di Leclerc in particolare a Las Vegas era stato anticipato dal miglior tempo del monegasco nella prima sessione di prove libere davanti ad Albon (Williams) e Tsunoda (Red Bull). Su una pista sporca e scivolosa, quarto Verstappen e tanta fatica per le McLaren col leader del campionato Norris (parecchi lunghi) e di Piastri. Nono Antonelli e undicesimo Hamilton. Si riparte alle 5 con le FP2

I tempi delle libere 1

Pos Pilota Team Distacco 1 Charles Leclerc Ferrari 1:34.802 2 Alexander Albon Williams-Mercedes +0.166 3 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda RBPT +0.269 4 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT +0.307 5 Carlos Sainz Williams-Mercedes +0.377 6 Lando Norris McLaren-Mercedes +0.456 7 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda RBPT +0.497 8 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +0.648 9 George Russell Mercedes-Mercedes +0.732 10 Kimi Antonelli Mercedes-Mercedes +0.736 11 Lewis Hamilton Ferrari +0.759 12 Pierre Gasly Alpine-Renault +0.787 13 Liam Lawson Racing Bulls-Honda RBPT +0.907 14 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes +0.944 15 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes +1.092 16 Oliver Bearman Haas-Ferrari +1.188 17 Esteban Ocon Haas-Ferrari +1.321 18 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari +1.368 19 Gabriel Bortoleto Sauber-Ferrari +1.596 20 Franco Colapinto Alpine-Renault +1.956

I tempi delle libere 2