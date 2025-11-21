GP Las Vegas, Leclerc parte forte ma è tradito dal cambio: libere 2 a Norris, Antonelli 2°. Solito guaio tombini

Si apre nel segno della McLaren di Norris ma anche di Kimi Antonelli e della Ferrari di Leclerc il Gran Premio di Las Vegas. A svettare nella seconda sessione di prove libere è il leader del Mondiale che ha chiuso le fp2 davanti al pilota giovane italiano della Mercedes e alla rossa del monegasco. Per Charles anche il best time nelle fp1 ma anche la rottura del cambio alla fine delle fp2. Non benissimo Lewis Hamilton che arranca intorno al 10° posto mentre come oramai da tradizione nella Strip a farla da padrone sono i tombini birichini che hanno causato le solite bandiere rosse.
La voce del “padrone”. Lando Norris è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas terzultima prove del Mondiale di F1. Il pilota britannico della McLaren, leader del campionato, ha strappato il miglior tempo nelle fp2 girando in 1.33.602 mettendosi alle spalle la Mercedes di Kimi Antonelli secondo e la Ferrari di Charles Leclerc terzo e fermato negli ultimi istanti delle fp2 dalla rottura del cambio, probabilmente un’unità vecchia montata per il venerdì delle libere.
FP2 terminate anzitempo per due bandiere rosse causate da un tombino insidioso in curva 17. Alle spalle del terzetto di testa la Sauber di Hulkenberg e le due Racing Bulls di Hadjar e Lawson quindi gli altri grossi calibri tra cui Russell 7°, Verstappen 9° ed Hamilton 10° non particolarmente a suo agio almeno nei confronti col compagno di scuderia sulla rossa ma non è una grossa novità. Ancora peggio il secondo nel mondiale piloti, Oscar Piastri solo 14° con l’altra McLaren.
Tornano i tombini killer a Las Vegas
Come detto, la seconda sessione di prove libere è terminata anzitempo dopo che erano state esposte ben due bandiere rosse causate da un tombino insidioso in curva 17. Come ha comunicato la FIA, alcuni steward in quel punto della pista hanno segnalato un tombino ballerino al passaggio delle monoposto e per motivi di sicurezza si è voluto sospendere e poi fermare le prove libere per evitare danni e incidenti come sa benissimo Carlos Sainz lo scorso anno con la Ferrari.
Leclerc miglior tempo nelle fp1
Il buon inizio della Ferrari e di Leclerc in particolare a Las Vegas era stato anticipato dal miglior tempo del monegasco nella prima sessione di prove libere davanti ad Albon (Williams) e Tsunoda (Red Bull). Su una pista sporca e scivolosa, quarto Verstappen e tanta fatica per le McLaren col leader del campionato Norris (parecchi lunghi) e di Piastri. Nono Antonelli e undicesimo Hamilton. Si riparte alle 5 con le FP2
I tempi delle libere 1
|Pos
|Pilota
|Team
|Distacco
|1
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:34.802
|2
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|+0.166
|3
|Yuki Tsunoda
|Red Bull-Honda RBPT
|+0.269
|4
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda RBPT
|+0.307
|5
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|+0.377
|6
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|+0.456
|7
|Isack Hadjar
|Racing Bulls-Honda RBPT
|+0.497
|8
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|+0.648
|9
|George Russell
|Mercedes-Mercedes
|+0.732
|10
|Kimi Antonelli
|Mercedes-Mercedes
|+0.736
|11
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|+0.759
|12
|Pierre Gasly
|Alpine-Renault
|+0.787
|13
|Liam Lawson
|Racing Bulls-Honda RBPT
|+0.907
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Mercedes
|+0.944
|15
|Lance Stroll
|Aston Martin-Mercedes
|+1.092
|16
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|+1.188
|17
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|+1.321
|18
|Nico Hulkenberg
|Sauber-Ferrari
|+1.368
|19
|Gabriel Bortoleto
|Sauber-Ferrari
|+1.596
|20
|Franco Colapinto
|Alpine-Renault
|+1.956
I tempi delle libere 2
|Pos
|Pilota
|Team
|Distacco
|1
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|1.33.602
|2
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|+0.029
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|+0.161
|4
|Nico Hulkenberg
|Sauber-Ferrari
|+0.277
|5
|Isack Hadjar
|Racing Bulls-Honda RBPT
|+0.291
|6
|Liam Lawson
|Racing Bulls-Honda RBPT
|+0.299
|7
|George Russell
|Mercedes
|+0.435
|8
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|+0.465
|9
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda RBPT
|+0.503
|10
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|+0.525
|11
|Lance Stroll
|Aston Martin-Mercedes
|+0.589
|12
|Pierre Gasly
|Alpine-Renault
|+0.771
|13
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|+0.833
|14
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|+0.891
|15
|Yuki Tsunoda
|Red Bull-Honda RBPT
|+1.090
|16
|Franco Colapinto
|Alpine-Renault
|+1.222
|17
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|+1.384
|18
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Mercedes
|+1.410
|19
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|+1.626
|20
|Gabriel Bortoleto
|Sauber-Ferrari
|+1.897