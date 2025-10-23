La Formula 1 fa tappa in Messico per il 20esimo Gran Premio stagionale: Verstappen vuole la quarta vittoria nelle ultime cinque per avvicinarsi ancora di più alle McLaren

La Formula Uno non si ferma mai in questo fine stagione, resta Oltreoceano e si sposta dagli Stati Uniti al Sud America. Si corre il Gran Premio del Messico 20esimo appuntamento del Mondiale 2025. A cinque gare dalla fine, la corsa per il titolo piloti è diventata un menage a troi. Quando sembrava una lotta solamente tra le due McLaren di Piastri e Norris, è riemerso il solito Max Verstappen. L’olandese ha vinto tre delle ultime quattro gare, è in uno stato di forma impressionante e la macchina sta rispondendo alla grande ai suoi comandi, a differenza della parte centrale della stagione. In Messico, la Ferrari è chiamata a confermare i miglioramenti fatti vedere ad Austin. Vediamo tutte le info, gli orari e gli appuntamenti in tv della gara che si svolge sul circuito di Città del Messico.

Verstappen in scia alle McLaren, Ferrari in palla

È tutto riaperto. Il Gran Premio di Austin ha confermato tutte le paure della McLaren. Per oltre metà stagione si sono concentrati solamente sulla lotta molto amichevole, forse fin troppo, tra Piastri e Norris. Senza preoccuparsi di chi potesse tornare dalle retrovie e sottovalutando un pilota come Max Verstappen. Nel giro di quattro gare, l’olandese ne ha vinte tre riportandosi a -40 dal primo posto di Piastri. Il pilota Red Bull si è inserito tra le crepe create dagli attriti tra i due piloti, non abituati a situazioni del genere. Vedi lo swap in favore di Norris a Monza, poi lo scontro in partenza a Singapore e quello ben peggiore nella Sprint di Austin.

Ora Max è in modalità caccia e sente il profumo del quinto mondiale, sperando di regalare al pubblico un finale di stagione emozionante. Intanto c’è anche un’altra piccola lotta per il secondo posto nel mondiale costruttori tra Mercedes, Ferrari e Red Bull. La Rossa vuole provare ad accontentarsi con un sussulto nel finale, dopo una stagione altamente deludente. Il podio di Leclerc negli Usa ha ridato entusiasmo a Maranello, mentre Hamilton gara dopo gara sta aumentando il suo feeling con la macchina: ad Austin quarto posto, miglior risultato in gara da quando è alla Ferrari.

Dove vedere il Gran Premio del Messico in tv e streaming

In Messico si partirà venerdì con la prima sessione di prove libere: inizio in programma alle 20:30 ora italiana. Le FP1 saranno costellate di rookie. Oltre ai noti Antonelli, Bortoleto, Hadjar e Bearman, che dopo oltre mezza stagione in Formula Uno hanno perso i “gradi” di rookie, ne scenderanno in pista ben altri otto. Luke Browning, Jak Crawford e Arvid Lindblad (primo candidato per un posto in Racing Bulls nella prossima stagione) guideranno rispettivamente per Williams, Aston Martin e Red Bull. Il pilota delle IndyCar Pato O’Ward sarà al volante della McLaren, mentre la punta di diamante del WEC Antonio Fuoco guiderà la Ferrari di Hamilton per la prima volta in una sessione ufficiale. Ayumu Iwasa, mentre lotta per il campionato Super Formula, guiderà la Racing Bulls, mentre il pilota di riserva Fred Vesti guiderà la Mercedes. Infine Ryo Hirakawa partirà per la terza volta nelle FP1 con la Haas in Messico.

Nelle FP2 torneranno tutti i piloti titolari con l’inizio programmato alla mezzanotte tra venerdì e sabato. La terza sessione di prove libere inizierà alle 19:30, poi si farà sul serio. Alle 23 semaforo verde per le qualifiche, visibili sia su Sky Sport F1 che su Sky Sport Uno. Il weekend in Messico si chiuderà con la gara, alle 21 partiranno le monoposto.

GP Messico, il programma completo in tv e in streaming

Venerdì 24 ottobre

ore 20.30: Prove libere 1 (in diretta tv su Sky Sport F1, in streaming su Now e Sky Go)

ore 23.59: Prove libere 2 (in diretta tv su Sky Sport F1, in streaming su Now e Sky Go)

Sabato 25 ottobre

ore 19.30: Prove libere 3 (in diretta tv su Sky Sport F1, in streaming su Now e Sky Go)

ore 23.00: Qualifiche (in diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, in streaming su Now e Sky Go. In differita a 00:30 su Tv8 e tv8.it)

Domenica 26 ottobre