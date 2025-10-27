Lawson non si dà pace: "Potevo ucciderli". Stava per investire due commissari, tragedia sfiorata in Messico

Incredibile ma vero quanto successo nei primi giri del Gran Premio del Messico: due commissari di pista hanno attraversato la strada in traiettoria mentre arrivava la Racing Bulls di Lawson

Incredibile ma vero. Nel 2025 in Formula 1 la massima espressione dell’automobilismo e della sicurezza si è sfiorata la tragedia nel Gran Premio del Messico. Nei primissimi giri della gara due commissari hanno attraversato la pista mentre sopraggiungeva la Racing Bulls di Liam Lawson che esterrefatto si è lamentato via radio.

Incredibile in Messico: cosa è successo a Lawson

L’episodio è avvenuto all’inizio del terzo giro del Gran Premio del Messico vinto da Lando Norris. Liam Lawson coinvolto in una toccata nelle prime fasi della gara, era rientrato ai box alla fine del secondo giro per cambiare l’ala danneggiata in qualche contatto. Una volta uscito dai box, il pilota della Racing Bulls stava per affrontare la prima chichane quando si è ritrovato davanti due marshall che stavano attraversando la pista per togliere alcuni detriti.

Il team radio di Lawson: “Potevo ammazzarli”

Una scena davvero incredibile che non si vedeva da tempo. Il filmato non è stato trasmesso sul canale mondiale della F1 che le emittenti televisive di tutto il mondo riprendono per le rispettive dirette, ma un’inquadratura ripresa dalla telecamera di bordo della Racing Bulls di Lawson è diventata virale sui social media. Via radio, Liam si è aperto con tutta la sua incredulità con il suo ingegnere di pista Ernesto Desiderio:

Lawson : “Aspetta, caxxo, oh mio Dio, stai scherzando? Hai visto? Oh mio dio, amico.”

: “Aspetta, caxxo, oh mio Dio, stai scherzando? Hai visto? Oh mio dio, amico.” Ernesto Desiderio : “Sì, visto. Sì, bravissimo ad averlo evitato”

: “Sì, visto. Sì, bravissimo ad averlo evitato” Lawson: “Oh mio dio, amico. Avrei potuto ucciderli, caxxo.”

Liam ancora incredulo dopo la gara

La gara di Lawson è finita poco dopo quell’episodio. Troppi i danni alla sua Racing Bulls per continuare la corsa. Il pilota ex Red Bull si è così ritirato. Tornato ai box ha parlato dell’episodio: “Onestamente non potevo credere a quello che stavo vedendo. Quando sono uscito dai box, c’erano questi due tizi che attraversavano la pista. Ne ho quasi colpito uno, sinceramente, era davvero pericoloso”.

“Ovviamente c’è stato un malinteso da qualche parte – ha proseguito Lawson – ma non mi era mai capitato prima, e non mi era mai capitato in passato. È piuttosto inaccettabile. Non riusciamo a capire come, ai commissari di pista sia permesso di attraversare la pista in quel modo. Non ho idea del perché, sono sicuro che avremo una spiegazione, ma non può succedere di nuovo.”