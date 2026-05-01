Formula 1 ripartita da Miami nel segno della Ferrari e di Leclerc che ha fatto il miglior tempo nelle prove libere con tanto di sosta di emergenza al bagno. In classifica Verstappen, Piastri, Hamilton e Antonelli 5°

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Finalmente F1 ed è subito Ferrari. C’è una rossa davanti a tutti nella prima e unicha sessione di prove libere del Gran Premio di Miami con cui il circus ha riacceso i motori dopo una lunga sosta di un mese e mezzo. Miglior tempo di Leclerc e ala macarena che sembra aiutare la SF-26.

Alle spalle del monegasco, che non si è fatto mancare nulla anche una sosta al bagno urgente, Verstappen con la Red Bull, Piastri con la McLaren e quindi l’altra rossa di Hamilton 4°. Questo l’esito del cronometro all’atto delle modifiche regolamentari anche se parziali. Che per ora ridimensionano le Mercedes: 5° Kimi Antonelli leader del Mondiale e 6° Russell e Norris 7°. Alle 22.30 le qualifiche per la Sprint.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A Miami una F1 “nuova” (per ora)

Se siano state le modifiche ai regolamenti lo sapremo solamente in serata con le prime qualifiche valide per la Sprint. Per ora la Mercedes paga pegno o forse semplicemente bluffa. Fatto sta che Leclerc appare ancor più rigenerato. Charles ha fatto segnare il miglior tempo alla fine dei 90 minuti di quella che è stata la prima e unica sessione di prove libere, 1:29.310 il crono del monegasco.

Alle sua spalle rigenerato Max Vertappen e la sua Red Bull poi una McLaren bella tosta sul passo gara, terza con Oscar Piastri. L’altra Ferrari di Lewis Hamilton è quarta con qualche problema in più di macchina nervosa per l’inglese rispetto al compagno di squadra. Quindi le due Mercedes, Antonelli leader del campionato è 5° però con gomma dura davanti a Russell con l’altra freccia d’argento apparso tra i più in difficoltà e nervoso. A chiudere il pacchetto dei top team Norris con l’altra McLaren.

Team radio Leclerc: “Ho bisogno del bagno”

Pista molto scivolosa e una buona Ferrari. Questa almeno la prima impressione dopo i 90 minuti di prove in cui la SF-26 ha messo in pista tutti o quasi gli aggiornamenti portati in Florida soprattutto quell’ala macarena tanto agognata e provata durante i test del filming day.

Leclerc è sembrato molto a suo agio anche se ha avuto un grande grosso problema che lo ha costretto a fermare la sua sessione di libere. Nessun inconveniente alla monoposto però. Charles aveva solo un gran bisogno di ricorrere alla toilette e lo ha detto apertamente via radio al suo ingegnere di pista Byron Bozzi:

«Devo solo scendere velocemente dall’auto…»

Hamilton si lamenta con Carlo Santi

Meno veloce e con qualche problemino che non riguarda il WC. Queste le libere di Lewis Hamilton che non è riuscito ad addomesticare la sua SF-26 come ha fatto Leclerc. Pagando dazio sul cronometro. Qualche incomprensione con il suo ingegnere di pista Carlo Santi nel finale quando non gli viene chiamato lo scadere dei 90 minuti e non riesce a fare un ultimo giro così come provare la procedura di partenza.