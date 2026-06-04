A che ora e dove vedere in diretta, in tv e in chiaro il Gran Premio di Montecarlo, sesta prova del Mondiale di F1 2026 che si corre sulle stradine del Principato di Monaco con Antonelli a caccia del pokerissimo e Leclerc che corre in casa

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Ci siamo, è una delle gare più attese, più seguite, anche più criticate, la più affascinante e stilosa. Sicuramente la più atipica del mondo. Signore e signori benvenuti al Gran Premio di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale di F1. Guidare con dei bolidi tra le stradine del principato di Montecarlo è da sempre un mix di stile, eleganza, glamour a cui anche la Formula 1 non può rinunciare. Ed allora eccoci qui con l’ennesima prova di maturità per Andrea Kimi Antonelli alla ricerca del pokerissimo.

Dovrà fare i conti con la voglia di riscatto di Russell e col padrone di casa per antonomasia, quel Charles Leclerc fresco di rinnovo in Ferrari che qui tra i Loews e il Tabaccaio ci è nato e ci ha pure vinto due anni fa. E allora allacciate bene le cinture e occhio ai muretti: ecco a voi tutto quello che c’è da sapere, orari e diretta tv, del Gp di Monaco!

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Gp Monaco F1: si riparte, Antonelli davanti a tutti

C’è un uomo da solo in testa, la sua tuta è color argento. Kimi Antonelli arriva a Monaco in striscia aperta da ben 4 vittorie consecutive: Cina, Giappone, Miami e Canada. Grande anche il vantaggio di 43 punti su George Russell, reduce dallo zero della gara di Montreal. Alle loro spalle sgomitano gli altri per un posto al sole, le McLaren che a in Canada hanno fatto una pessima figura sbagliando completamente la strategia partendo con gomme intermedie sotto una timida pioggerellina.

E poi le Ferrari sempre un po’ in un limbo ai piedi del podio ma mai realmente in corsa per la vittoria. L’atipicità di Monaco potrebbe essere la carta vincente, forse l’unica, per portare un vessillo a Maranello: Charles Leclerc, l’eroe locale che conquistò una splendida vittoria nel 2024, fresco di rinnovo può fare la differenza tra le strade, pardon, le stradine, di casa, ed è forse il principale candidato alla vittoria, senza dimenticare Lewis Hamilton dato in gran forma dopo il 2° posto canadese.

Storia e caratteristiche del circuito di Montecarlo

Sebbene Monaco sia il secondo stato sovrano più piccolo dopo la Città del Vaticano, le sue strade strette e tortuose danno vita a uno dei circuiti più famosi al mondo. Le prime auto da corsa fecero la loro comparsa a Monte Carlo nel 1929, dopo che il produttore di sigarette Antony Noghes organizzò un raduno con i suoi amici dell’Automobile Club de Monaco.

Per quanto riguarda il Campionato del Mondo di Formula 1, fondato nel 1950, il Principato si è guadagnato un posto nella primissima edizione del calendario e da allora ha mantenuto la sua presenza in quasi tutte le edizioni.

Virgilio Sport

Conosciuto per la sua cornice sfarzosa e le impegnative gare in pista, il circuito di Monaco fa parte della cosiddetta “Tripla Corona” del motorsport, insieme alla 500 Miglia di Indianapolis (IndyCar) e alla 24 Ore di Le Mans. Non c’è quasi un attimo di respiro, con le curve che si susseguono a ritmo serrato e i rettilinei che sfrecciano via in un lampo, il che significa che è una prova tanto mentale quanto fisica. Ogni curva, a Montecarlo, porta con sé un nome speciale diventato “familiare” per gli appassionati: Mirabeau, Sainte Devote, Massenet, Antony Noghes, Tabaccaio, Rascasse.

Ali chiuse, la FIA vieta la modalità Straight Mode

A Monaco, a causa della natura del circuito e per motivi di sicurezza, la modalità Straight Mode è vietata per la prima volta in questa stagione, il che significa che le ali anteriori e posteriori rimarranno fisse nella loro impostazione di massima deportanza durante ogni sessione.

Anche la distribuzione dell’energia è stata rivista: la riduzione della potenza del sistema MGU-K inizia ora a 200 km/h anziché a 290 km/h, modificando il punto in cui il supporto ibrido inizia a diminuire gradualmente.

Invece per quanto riguarda la modalità Overtake, che sostituisce il DRS e consente al pilota di ricaricare più energia elettrica e generare un profilo di potenza elettrica aggiuntivo, a linea di rilevamento del sorpasso si trova tra le curve 16 e 17, mentre la linea di attivazione del sorpasso prosegue tra le curve 18 e 19, immettendosi sul rettilineo del traguardo.

L’importanza della pole a Monaco

In assenza di tratti ad alta velocità, un tracciato molto stretto e con scarse opportunità di sorpasso, le prestazioni sono fortemente influenzate dalle qualifiche, il che rende il sabato la sessione più importante del fine settimana. Le qualifiche rimangono il fattore determinante a Monaco. Con i sorpassi estremamente limitati, la gara si decide solitamente il sabato.

La sfida consiste nell’ottenere le massime prestazioni su un singolo giro, gestendo al contempo il rischio in un ambiente in cui anche il minimo errore può avere conseguenze significative. Strategia, Safety Car e posizione in pista avranno ancora un ruolo importante domenica, ma le basi del weekend vengono gettate ben prima dello spegnimento dei semafori il giorno della gara.

A che ora e dove vedere il Gp di Monaco 2026

Il Gran Premio di Montecarlo sarà visibile nel week end in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW Tv. Su TV8 e TV8.it, in chiaro, sarà disponibile inoltre la differita delle qualifiche e della gara.

Telecronaca affidata alla voce di Carlo Vanzini, che sarà per la prima volta quest’anno in loco e non da studio, in cabina di commento con lui Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alternano tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

Guarda il Gran Premio di Monaco su NOW