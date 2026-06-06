Ferrari in grande spolvero a Monaco con Hamilton capace di battere Leclerc nelle fp2 e di marcarlo stretto anche nei team radio con Carlo Santi, Charles patisce e ne parla con Bryan Bozzi, E Lando Norris si arrabbia con la McLaren

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Una doppia doppia che vale tanto, almeno su queste stradine. Il Gran Premio di Monaco è iniziato bene per la Ferrari che ha fatto un po’ la Mercedes piazzando entrambi i piloti nelle prime due posizioni nelle libere del venerdì. Una piacevole sorpresa a cui non eravamo più abituati. Leclerc davanti a Hamilton, Hamilton davanti a Leclerc. Per ora Montecarlo si è colorata di rotto ma Lewis sembra in palla, qui come a Montreal e l’enfant du pays pare un po’ frustrato anche perchè l’inglese lo marca stretto, lo si evince dai team radio con Carlo Santi.

Gp Monaco: Ferrari a nozze sulle stradine

La Ferrari è in testa, per ora a Montecarlo, e questo è comunque significativo. La SF-26 sembra nata per essere veloce sulle stradine del Principato, e anche le linee guida tecniche della FIA contribuiscono a questo. E allora si scatena la battaglia tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton, con il pilota monegasco notevolmente motivato dal correre in casa ma anche beffato dall’inglese compagno di squadra che l’ha battuto nelle fp2.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

ULTIM’ORA: VASSEUR IN OSPEDALE

La buona notizia in casa Ferrari è che mentre Verstappen ma anche apparentemente le Mercedes, non parliamo delle McLaren, faticavano a mettere insieme un giro decente, la Ferrari alla fine è riuscita a tirarlo fuori sempre veloce, molto meglio con le gomme medie rispetto alle soft come anche emerso in Canada

Hamilton in pressing su Leclerc, team radio

Al di là delle interviste post libere dove comunque è sembrato evidente un umore diverso dei due piloti Ferrari, resta un Hamilton in palla come non lo è mai stato in Ferrari. Capace di battagliare ad armi pari col suo talento innato da 7 volte campione del mondo con il padre di casa Leclerc da sempre un maestro su queste strade. Lo si capisce anche dai team radio, in uno in particolare Hamilton dice a Carlo Santi di voler fare quello che fa Charles

Santi: Ancora P1. Ancora più veloce. Un decimo più veloce di Charles. Io boxerei.

Lewis: Tutti gli altri stanno boxando?

Santi: Abbiamo già Mercedes e Verstappen

Lewis: Charles?

Santi: Ti farò sapere.

Lewis: Resto fuori se Charles resta fuori.

Leclerc non è contento e lo dice a Bozzi

Bene ma non benissimo sembra essere il mood di Charles dopo il venerdì. Forse sorpreso dal vedersi un Hamilton così vicino, anzi davanti, forse vedendo riaffiorare qualche problema già avuto nella pessina prestazione del Canada, Leclerc ha parlato di problemi non nuovi nella gestione della sua SF-26 e lo dice apertamente nel team radio con Bryan Bozzi:

«La macchina sembra scarsa, intendo soprattutto i freni, a dire il vero. Non lo so, sembrano completamente scarsi sul retro. Non sembrano funzionare correttamente»

Anche nel caso di Leclerc c’è una sorta di ping pong a distanza, anche nelle comunicazioni radio su Hamilton quando il suoi ingegnere di pista gli dice che Lewis sta spingendo, Charles reagisce così

Bryan: «Lewis che spinge dietro»

Charles: «Anche io»

La rabbia di Norris, spunta il video

Tra le delusioni del venerdì di Monaco c’è sicuramente la McLaren che si è scoperta d’improvviso quarta forza dietro Ferrari, Mercedes e Verstasppen. Dopo la brutta figura della scelta delle gomme in Canada, il week end è cominciato malissimo e si è concluso peggio con Norris costretto a parcheggiare la sua monoposto ammutolita all’uscita del tunnel. Un problema che ha messo di cattivo umore il campione del mondo in carica che in un video diffuso sui social pare molto nevoso coi suoi meccanici