Gp Monaco, Hamilton e Leclerc contenti a metà: “C’è ancora lavoro da fare”. Antonelli deluso: “Ferrari favorita”

Venerdì da incorniciare per le Rosse che mettono a segno una doppia doppietta in fp1 e in fp2, con Lewis che chiude davanti a tutti e costringe Charles a inseguire. Giornata difficile invece in casa Mercedes

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

La Ferrari domina le libere del venerdì e si proietta verso un weekend monegasco che potrebbe regalare grandi soddisfazioni. Nel Principato, Lecler fa gli onori di casa mettendo in riga tutti nelle fp1, Hamilton, secondo al mattino, ribalta le gerarchie per 111 millesimi e si prende invece le fp2, costringendo Charles a masticare amaro davanti ai suoi tifosi. Gap importante, invece, per la Mercedes di Kimi Antonelli che non è andata oltre la 5° posizione. Il leader del mondiale non può far altro che ammettere la supremazia delle Rosse.

Hamilton si gode i risultati delle libere

Finalmente Ferrari, finalmente Lewis Hamilton. Dopo il secondo posto in Canada, il venerdì di libere nel Principato di Monaco restituisce una SF-26 in stato di grazia, capace di mettersi tutti alle spalle sia al mattino sia al pomeriggio e di imporre il proprio ritmo. A fine giornata, il sette volte campione del mondo non nasconde le vibes positive viste in pista.

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“Penso che sia stata una giornata positiva. La squadra ha fatto un ottimo lavoro con le modifiche tra le due sessioni e la macchina si è comportata bene fin da subito in fp2. Questa è sempre una pista particolare. Con i dossi e le barriere vicinissime diventa difficile trovare il giusto bilanciamento”. Poi, proiettandosi alle fp3 e alle qualifiche del sabato l’inglese ammette: “Ora serve lavorare sui dettagli. Credo che ci sia ancora del potenziale da tirare fuori dalla macchina. I margini sono estremamente ridotti…”.

Leclerc mastica amaro

Decisamente meno raggiante, Charles Leclerc che rientrato nel paddock per le interviste di rito post libere non ha nascosto il proprio dispiacere, esponendo il medesimo concetto espresso dal compagno di scuderia, ma con un tono decisamente differente: “Abbiamo del lavoro da fare – ha fatto eco Charles a Lewis –, soprattutto sul bilanciamento in frenata”.

“Oggi devo ammettere che è stato abbastanza complicato. Detto questo – ha concluso il beniamino di casa – adoro questa pista ed è sempre bello correre qui. Qualifiche? Domani credo che sarà molto combattuta. La speranza è quella di riuscire a fare un ulteriore passa in avanti per lottare per la pole”.

Antonelli non getta la spugna

Una pole che, ovviamente, a Monaco vale sempre una buona fetta di gara. E ne è consapevole anche il leader del mondiale, Kimi Antonelli, che ha ammesso: “Ho faticato soprattutto nel settore centrale e il nostro ritmo ne ha risentito. Non è stato il venerdì più semplice della mia stagione, ma siamo riusciti a provare diversi assetti e a raccogliere molti dati utili per valutare al meglio come migliorare la macchina per domani. Le Ferrari davanti a tutti? Sembrano essere in una posizione molto forte. È una macchina che di solito è competitiva su questo tracciato. Di certo, la Ferrari sembra la favorita per domani. Però, abbiamo tempo per migliorare e trovare l’equilibrio giusto per dire la nostra”.