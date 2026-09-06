La griglia di partenza, il meteo e le strategie per il Gran Premio di Monza che scatterà alle 15 con Gasly in pole davanti a Russell e alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton, più indietro in fondo allo schieramento Antonelli

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

L’ora segnata è quella classica per le gare europee, alle 15 all’Autodromo di Monza sarà semaforo verde per il Gran Premio di Italia 2026, tredicesima prova del Mondiale di F1. A sorpresa di tutti, anche sua forse, c’è Gasly in pole position con l’Alpine motorizzata Mercedes davanti alla freccia d’argento di Russell. La seconda fila è tutta rosso Ferrari con Leclerc ed Hamilton attesi da una prima curva dove non fare pasticci. Sogna la grande rimonta invece Kimi Antonelli che parte indietro ma col passo per tornare davanti o almeno limitare i danni in ottica campionato piloti. Il resto lo faranno la strategia, la scelta delle gomme, il passo e un pizzico di fortuna.

Gp Italia: Hamilton-Leclerc occhio alla prima curva

Sarà una prima variante ad alta tensione quella della partenza di Monza. Un imbuto che in passato ha riservato qualche scontro di troppo. Chissà se girerà per primo Gasly che parte incredibilmente in pole oppure Russell con la Mercedes che morde il freno per scappare via per approfittare di un Antonelli che parte in fondo allo schieramento.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E le Ferrari? Come al solito hanno fatto “furia francese e ritirata spagnola” come si suol dire in un vecchio detto. Velocissime il venerdì si sono smarrite nel sabato che contava, in qualifica, pasticciando tra scie e quant’altro con un motore che con o senza ADUO, paga ancora tanto in rettilineo. Leclerc ed Hamilton devono innanzittutto restare lontano dai guai in partenza ed evitare ogni tipo di contatto specie tra loro. Per poi sperare nel passo, nell’usura gomme, in una strategia azzeccata. In “una magia” come ha detto Charles.

E se uno dei principali dubbi riguarda la tenuta sulla distanza dell’Alpine di Gasly, da capire se le McLaren di Piastri e Norris che han pasticciato pure loro in Q3 si inviteranno al banchetto per il podio così come anche Verstappen tutti apparsi veloci a singhiozzo in questo week end. Quanto ad Antonelli, parte 20°, ha la monoposto per fare una grande rimonta, l’obiettivo è prendere il treno buono e limitare i danni, sperando in qualche safety car al momento giusto che lo possa rimettere in gioco per qualcosa di più allettante.

Strategia e gomme per Monza: una sosta per tutti ma quando?

Stavolta non ci sono dubbi di sorta. Il Gp d’Italia si gioca ad una sola sosta. Solo i più temerari, chi non ha niente da perdere proverà ad andare su due cambi gomme. Si perde troppo tempo ai box a Monza mentre gli altri sfrecciano a 300 km/h.

La scelta che farà la differenza riguarda invece i compound da mettere alla partenza e quelli da mettere nel secondo stint. La scelta della mescola di partenza dipenderà probabilmente dalle caratteristiche di ciascuna vettura. Diverse le opazioni, la strategia più veloce nelle previsioni prevede di partire con la media e mettere le hard tra il 24° e il 30° giro. L’alternativa è passare dalla media alla soft tra il 30° e il 36° giro o ancora partire con la morbide pittare tra il 19° e il 25° giro mettendo le hard o le medie fino alla bandiera a scacchi.

Gp Monza: la griglia di partenza

1ª fila 1. Pierre Gasly 1:21.786

Alpine 2. George Russell 1:21.846

Mercedes 2ª fila 3. Charles Leclerc 1:22.004

Ferrari 4. Lewis Hamilton 1:22.011

Ferrari 3ª fila 5. Max Verstappen 1:22.070

Red Bull 6. Oscar Piastri** 1:21.966

McLaren 4ª fila 7. Franco Colapinto 1:22.220

Alpine 8. Lando Norris 1:22.256

McLaren 5ª fila 9. Arvid Lindblad 1:22.286

Racing Bulls 10. Gabriel Bortoleto 1:22.517

Audi 6ª fila 11. Oliver Bearman 1:22.756

Haas 12. Nico Hülkenberg 1:22.779

Audi 7ª fila 13. Carlos Sainz 1:23.453

Williams 14. Esteban Ocon 1:23.454

Haas 8ª fila 15. Yuki Tsunoda 1:23.755

Racing Bulls 16. Valtteri Bottas 1:24.364

Cadillac 9ª fila 17. Sergio Perez 1:24.595

Cadillac 18. Fernando Alonso 1:25.150

Aston Martin 10ª fila 19. Lance Stroll 1:25.222

Aston Martin 20. Kimi Antonelli* 1:22.093

Mercedes 11ª fila 21. Liam Lawson* 1:22.821

Red Bull 22. Alex Albon* 1:24.356

Williams

*Antonelli, Lawson e Albon arretrati per cambio elementi power unit oltre il numero consentito da regolamento

** Piastri penalizzato di 3 posizioni per impeding in qualifica a Lawson