Andrea Kimi Antonelli grande protagonista anche fuori dalla pista di Monza tra risate e divertimento col team e i tifosi, la solita domanda sul futuro in Ferrari, il casco di Valentino Rossi e la torta in faccia dei meccanici Mercedes

Ancora prima di scendere in pista Kimi Antonelli ha già conquistato il cuore dei tifosi e degli appassionati di Monza. E non solo per le vittorie e la leadership del mondiale. Sorridente, carico il giusto, voglioso di scherzare e di godersi la gara di casa ancor di più senza la pressione vista la penalizzazione che lo costringerà a partire dal fondo dello schieramento. Per l’occasione Andrea sfoggia un casco tricolore ispirato a uno dei suoi idoli e amici, Valentino Rossi e immancabile nel paddock dell’autodromo gli è arrivata la domanda sul futuro in Ferrari.

Antonelli, il casco di Rossi e Valentino gradisce

“Era un mio desiderio speciale, quello di poter correre con un casco ispirato a quelli di Vale”. Così Kimi ha presentato il casco speciale che indossa in questo week end a Monza per il Gran Premio d’Italia. Che ha qualcosa di familiare, quello che Valentino Rossi indossò a Misano nel 2002.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Un grazie a Valentino per questa opportunità speciale, è un onore” ha detto Antonelli. Diversi richiami all’Italia e una colorazione tricolore per celebrare il GP di casa. Per suggellare l’omaggio di Kimi a Valentino il disegno sul retro, dove sono rappresentati i due piloti si sono conosciuti, conterranei, e che sono diventati amici.

Lo scherzo Mercedes: la torta in faccia a Kimi

Uno dei punti forti di Antonelli è la simpatia e il suo riuscire a farsi volere bene da tutto il team Mercedes che oltre a considerarlo un leader lo hanno preso come una sorta di mascotte, vista la giovane età e il fatto che da piccolo fa parte della squadra. Sarà per questo che ogni occasione è buona per scherzare e ridere insieme.

E visto che il compleanno di Kimi è stato il 25 agosto, a Monza, in casa sua, il team di Brackley ha pensato bene di fargli la festa. E se a a Spa era stato papà Marco a beccarsi una torta in faccia dal figlio, stavolta la legge del contrappasso ha colpito Kimi che si è visto letteralmente preso da uno dei meccanici mentre un altro gli “splattava” una torta in faccia, il tutto in un clima di grande goliardia.

Antonelli risponde al solito tormentone sul futuro in Ferrari

A Monza non poteva mancare la domanda su un possibile futuro in Ferrari di Kimi Antonelli. La domanda è stata fatta allo stesso Hamilton in conferenza, ma soprattutto al diretto interessato che come in altre occasioni da grande campione ha scartato l’ostacolo come fosse un detrito in pista senza riportare i danni in una prova di grande diplomazia:

«Certamente. Come italiano, so quanto siamo emotivi e quanto le cose possano entusiasmarci. A volte, persino troppo. Quindi, certo, ci saranno sempre questo tipo di rumors. Ma, in fin dei conti, per quanto grande e incredibile sia Ferrari come marchio, sono molto contento di dove sono. Sono molto contento in Mercedes perché sono stati loro a puntare su di me quando ero bambino e sento di avere molto da restituire».

Kimi ha già vinto il GP della diplomazia!