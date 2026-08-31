La Ferrari sta preparando la gara di Monza con grande attenzione ma senza troppi rischi, ADUO 2 e aerodinamica estrema ma non troppo mentre la Mercedes pensa già alla rimonta di Antonelli

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Conto alla rovescia agli sgoccioli, è proprio il caso di dirlo. La F1 entra nella settimana del Gran Premio d’Italia. Per la Ferrari è la gara di casa, sulla carta quella più difficile, tutta di motore, ma anche quella su cui ci sono grandi speranze e grandi novità partorite dalle officine di Maranello. La seconda parte della stagione non è cominciata benissimo per Hamilton e Leclerc fuori dal podio anche in Olanda ma la penalità che Antonelli dovrà scontare a Monza sono un assist per i sogni di gloria della rossa, soprattutto per l’inglese.

Che Ferrari vedremo a Monza: spregiudicata ma non troppo

Osare ma senza rischiare. Monza sarà ovviamente una gara cruciale per la stagione della Ferrari. Non solo perchè gara di casa (che potrebbe raddoppiare se davvero come sembra Imola sostituirà Abu Dhabi come ultima tappa del Mondiale). I lunghi rettilinei dell’Autodromo brianzolo mal si adeguano alle caratteristiche intrinseche della SF-26. Ma non è la prima volta quest’anno che la rossa delude dove avrebbe potuto e dovuto vincere (Montecarlo, Ungheria e Zandvoort, gare a basso carico) e stupisce laddove avfebbe dovuto faticare (Canada, Barcellona, Silverstone, Spa).

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Senza la vecchia Hockenheim e con Silverstone modificata nel tempo, Monza resta l’unico vero tempio della velocità in questa F1 di piste tutte simili. Per questo l’aerodinamica di tutte le monoposto sarà estrema. Secondo i rumors però la Ferrari non introdurrà novità davvero estreme come era paventato durante la sosta estiva. Non ci sarà un’ala posteriore completamente nuova specificamente per il Gp d’Italia. Invece, il team ha optato per un “mini pacchetto Monza”, apportando modifiche più piccole su tutta la vettura per ridurre la resistenza aerodinamica rimuovendo elementi non necessari.

Aduo 2 sì, alettone posteriore no sulla rossa

Secondo gli esperti di The Race, come detto, non sono previste modifiche significative all’ala anteriore, mentre l’ala posteriore verrà snellita con la rimozione delle alette di supporto. Una parte significativa del lavoro di Ferrari per ridurre la resistenza aerodinamica si è invece concentrata, ancora una volta, sul fondo.

Grande speranze per colmare parte del gap motoristico sono riposte nella seconda delle due opportunità ADUO a disposizione per aumentare i cavalli della power unit. Il famoso ADUO che la Ferrari aveva battezzato nella sua prima versione in Austriam con alterne fortune, e che rientra in una più vasta opera di miglioramento della potenza prevista per il 2027.

Wolff tradisce Hamilton: “Verstappen giusto campione 2021”

Monza rappresenta il futuro prossimo, imminente. Abu Dhabi 2021 il passato, anche remoto. Quell’ultimo giro, la decisione dell’allora direttore di gara Michael Masi di far ripartire la gara per un solo giro, il sorpasso di Verstappen (con gomme nuove) su Hamilton costò il titolo a Lewis e alla Mercedes. A distanza di 5 anni il team principal del team di Brackley, ieri come oggi, Toto Wolff, ha rivelato di aver ormai accettato la sconfitta.

Intervenendo al podcast di SAP, Wolff ha rivelato che il dolore per i Giochi di Abu Dhabi del 2021 “mi accompagna ancora”. Tuttavia, ha ammesso che Verstappen era un campione del mondo “meritevole” di quella stagione, rivelando che lui e Hamilton sono in pace con quanto accaduto sul circuito di Yas Marina: “Ora ho fatto pace con me stesso, e lo ha fatto anche Lewis. Max è un campione del mondo meritevole, senza dubbio, e la stagione non si definisce in base a un singolo pomeriggio o a una singola serata.”

Antonelli penalizzato a Monza, il dispiacere in casa Mercedes

Come è noto, Kimi Antonelli sconterà una penalità in griglia a Monza, avendo già raggiunto il numero massimo di componenti sostituiti sulla sua power unit. Kimi dovrà verosimilmente partire dal fondo della griglia di partenza. Una scelta dolorosa essendo la gara di casa ma necessaria con la speranza che la conformazione del circuito, gli ampi e lunghi rettilinei consentano al leader del mondiale di perdere meno punti possibili.

Il responsabile delle operazioni in pista della Mercedes, Andrew Shovlin, ha voluto ancora una volta confortare Antonelli sulla scelta presa, anche se i precedenti del passato non sono confortevoli: “In passato ci siamo pentiti di aver subito dei rigori a Monza” ha affermato con riferimento ai risultati di Bottas (3° nel 2021) ed Hamilton (5° nel 2022) partendo entrambi dalla 19sima posizione.

Infine una pacca sulla spalla per Kimi: “Monza è un circuito che richiede poca energia, con quattro zone di sorpasso. Un pilota non può difenderle tutte, quindi una vettura più veloce dovrebbe essere in grado di avanzare in modo relativamente semplice.”