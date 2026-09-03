F1 GP Monza, Gianfranco Mazzoni: “McLaren favorita. Antonelli ha un grande vantaggio, Ferrari non può più sbagliare”

Dopo la pausa estiva, nel weekend del 22 e 23 agosto la Formula 1 è tornata in pista per il GP d’Olanda sul circuito di Zandvoort. Se nella sprint del sabato ha avuto la meglio la Mercedes di George Russel, la gara della domenica è stata dominata dalla McLaren del campione del Mondo in carica Lando Norris che ha, così, bissato la vittoria conquistata all’Hungaroring nel luglio scorso.
Adesso, però, è tempo di pensare allo storico Gran Premio di Monza, giunto all’edizione numero 97 e che si preannuncia da record per il numero di tifosi e appassionati che sono attesi sugli spalti dell’autodromo brianzolo.
Il fascino di questa corsa ha, dunque, radici lontane, una gara che ha regalato gioie e dolori al pubblico italiano, che non vede un pilota nostrano trionfare sul circuito di casa dal 1966 con il torinese Ludovico Scarfiotti.
Ne abbiamo parlato con un esperto del settore come il giornalista Gianfranco Mazzoni, dal 1997 al 2018 storico commentatore di Rai Sport per la Formula 1.
Ecco cosa si attende dalla gara di Monza.
“Mi aspetto, come sempre, un grande spettacolo, in pista e sugli spalti. È un circuito che regala emozioni e credo sarà così anche questa volta”.
Per quanto riguarda la gara in senso stretto, Mazzoni concorda con Russell che vede le McLaren favorite vista la crescita messa in mostra in questi ultimi Gran Premi.
“Sì, Russell ha ragione. Abbiamo visto una McLaren in grande crescita e sono i favoriti per questa gara. Ma il team Mercedes è solido. Vedremo, poi, quanto la ferrari riuscirà a recuperare con gli ultimi aggiornamenti tecnici. È un peccato che Antonelli debba partire dai box per la sostituzione della power unit, ma a Monza si può recuperare anche partendo dal fondo. In ogni caso, a prescindere da tutto bisognerà vedere cosa succederà al primo giro, alla prima variante e alla Roggia”.
Nella classifica del Mondiale piloti, il nostro Kimi Antonelli è in prima posizione con 242 punti, 59 in più del compagno di Scuderia George Russell e di Lewis Hamilton con la Ferrari. Adesso è arrivato il momento topico della stagione, ogni punto perso può diventare decisivo.
“Indubbiamente, il vantaggio che ha accumulato Antonelli è notevole. Bisogna vedere quanto margine di recupero ha la Ferrari dopo le ultime evoluzioni tecniche. Ma mi sembra che alla Mercedes siano anche molto realisti. Il fatto stesso di aver deciso di sostituire la power unit in una gara come questa, fa capire che loro fanno dei calcoli sul Mondiale e non sulla singola gara. Un italiano che dopo sessant’anni può vincere a Monza, l’ultima volta ci riuscì Scarfiotti nel 1966, poteva magari spostare la strategia della Mercedes ad un altro gran premio. Invece non l’ha fatto, proprio perché pensano esclusivamente al Mondiale. Cercheranno di amministrare e incrementare il margine che hanno, lavorano bene e adottano le strategie giuste. C’è il rush finale, bisogna dar fondo a tutte le energie. La Ferrari non può commettere alcun passo falso se vogliono dar fastidio per il titolo. Dovesse succedere qualcosa, per Hamilton e Leclerc potrebbe essere fatale. Bisogna essere freddi e lucidi, proprio come il team Mercedes”, ha concluso Mazzoni a Virgilio Sport.