F1 GP Monza, Gianfranco Mazzoni: “McLaren favorita. Antonelli ha un grande vantaggio, Ferrari non può più sbagliare”

Dopo la pausa estiva, nel weekend del 22 e 23 agosto la Formula 1 è tornata in pista per il GP d’Olanda sul circuito di Zandvoort. Se nella sprint del sabato ha avuto la meglio la Mercedes di George Russel, la gara della domenica è stata dominata dalla McLaren del campione del Mondo in carica Lando Norris che ha, così, bissato la vittoria conquistata all’Hungaroring nel luglio scorso.

Adesso, però, è tempo di pensare allo storico Gran Premio di Monza, giunto all’edizione numero 97 e che si preannuncia da record per il numero di tifosi e appassionati che sono attesi sugli spalti dell’autodromo brianzolo.

Il fascino di questa corsa ha, dunque, radici lontane, una gara che ha regalato gioie e dolori al pubblico italiano, che non vede un pilota nostrano trionfare sul circuito di casa dal 1966 con il torinese Ludovico Scarfiotti.

Ne abbiamo parlato con un esperto del settore come il giornalista Gianfranco Mazzoni, dal 1997 al 2018 storico commentatore di Rai Sport per la Formula 1.

Ecco cosa si attende dalla gara di Monza.

“Mi aspetto, come sempre, un grande spettacolo, in pista e sugli spalti. È un circuito che regala emozioni e credo sarà così anche questa volta”.

Per quanto riguarda la gara in senso stretto, Mazzoni concorda con Russell che vede le McLaren favorite vista la crescita messa in mostra in questi ultimi Gran Premi.