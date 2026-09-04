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F1 GP Monza: l’Italia si affida alla Ferrari con Leclerc e Hamilton e a Kimi Antonelli, chiamato a una missione impossibile

L'Italia si presenta a Monza con grandi aspettative riposte nella Ferrari con Hamilton che è il pilota più vincente del circuito (al pari di Schumacher) e Leclerc che qui ha già trionfato nel 2019 e nel 2024

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L’Italia si presenta a Monza con grandi aspettative riposte nella Ferrari con Hamilton che è il pilota più vincente del circuito (al pari di Schumacher) e Leclerc che qui ha già trionfato nel 2019 e nel 2024

F1 GP Monza: l’Italia si affida alla Ferrari con Leclerc e Hamilton e a Kimi Antonelli, chiamato a una missione impossibile

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