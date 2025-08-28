F1, Gp Olanda: orari, info, dove vedere in tv e in streaming. Leclerc e soprattutto Hamilton all'esame Zandvoort

Sul circuito di Zandvoort, a casa di Max Verstappen, riparte la caccia alle McLaren di Norris e Piastri. Ferrari in cerca di riscatto e della prima gioia stagionale.

A casa di Max Verstappen riparte la caccia alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. In Olanda, sullo splendido circuito di Zandvoort, riparte il Mondiale di Formula 1. Riflettori ovviamente puntati sulla Ferrari che cerca un nuovo rilancio dopo la sosta, specie quel Lewis Hamilton atteso dall’ennesima prova del nove anche solo nel confronto con Charles Leclerc. Qui di seguito tutte le info utili per vedere in diretta tv e live in streaming il Gran Premio di Olanda, quindicesima tappa del Mondiale di Formula Uno.

Il circuito di Zandvoort: lunghezza, curve e caratteristiche

4.259 metri di lunghezza, 14 curve e rapidi cambi di direzione. In estrema sintesi, è ciò che bisogna aspettarsi da un circuito tecnico e veloce come quello di Zandvoort, reinserito nel calendario della F1 nel maggio 2019. Situato non lontano dal mare, presenta spesso condizioni meteo variabili, complice il fattore vento e la possibilità che venga trascinato un certo quantitativo di sabbia sul tracciato.

Occhio alla prima curva, la Tarzanbocht, che potrebbe rappresentare subito un punto di svolta per la gara e un’occasione per molti di guadagnare posizioni. Tornante secco a destra in salita, per poi uscire e dare gas fino alla Hunse e salendo attraverso la curva Rob Slotemaker, prima della frenata che porta ad una curva veloce e cieca come la Scheivlak. Ci sarà da divertirsi, con diverse possibilità di sorpasso e monoposto che potrebbero non avere un grosso carico aerodinamico in partenza.

F1, dove vedere il Gran Premio d’Olanda in diretta tv e in streaming

Si accendono le luci sul circuito di Zandvoort, in occasione del Gran Premio dei Paesi Bassi. Nessuna Sprint Race in questo weekend, con le classiche qualifiche al sabato e la gara in programma nella giornata di domenica. Tutto sempre alle ore 15. Diretta esclusiva sui canali Sky Sport, con particolare riferimento a Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K per tutti gli abbonati. Telecronaca affidata a Carlo Vanzini, con il commento di Marc Gené e le analisi tecniche di Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi.

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now, che daranno la possibilità ai rispettivi utenti di assistere a tutte le sessioni del fine settimane di Formula Uno. È possibile scaricare le omonime applicazioni su App Store e Play Store, prima di effettuare il login, inserire i dati del vostro abbonamento e selezionare la finestra di riferimento. Previsti aggiornamenti in tempo reale sui canali social ufficiali della F1 e delle scuderie protagoniste in Olanda.

Gp Olanda, gli orari di tutte le sessioni

Si parte oggi alle 13:30 con l’attesissima conferenza stampa dei piloti, reduci dalla pausa estiva e pronti a rimettersi in gioco a bordo delle rispettive monoposto. Nella settimana che ha visto arrivare l’annuncio del team Cadillac in vista del 2026, si apre ufficialmente la seconda parte della stagione in corso, con tanti verdetti ancora da scrivere.

A partire dalle 12:30 di venerdì, 29 agosto, riflettori puntati sulla prima sessione di prove libere, che fornirà alle scuderie indicazioni importanti in ottica passo gara. Alle 16, invece, le prove libere 2, con i big che dovranno iniziare a scoprirsi per capire tempi e feeling con la loro macchina.

Sabato, invece, prove libere 3 in mattinata e qualifiche dalle 15, quando Norris e Piastri proveranno a giocarsi la pole, insidiati dai soliti Verstappen, Leclerc e Russell, senza dimenticare un “leone ferito” come Lewis Hamilton. Domenica 31, sempre alle 15, il via al Gran Premio dei Paesi Bassi.

Ecco il palinsesto tv e gli orari di tutte le sessioni di F1 in Olanda:

Venerdì 29 agosto

Prove libere 1: ore 12:30 – 13:30

Prove libere 2: ore 16:00 – 17:00

Sabato 30 agosto

Prove libere 3: ore 11:30 – 12:30

Qualifiche: ore 15:00

Domenica 31 agosto

Gara: ore 15:00

