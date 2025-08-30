Gp Olanda griglia di partenza: Piastri in pole su Norris, Verstappen 3°. Leclerc in terza fila, Hamilton in quarta

Per soli 12 millesimi sarà Oscar Piastri a partire in pole position nel Gran Premio di Olanda, 15° prova del Mondiale 2025 di F1. L’australiano ha beffato il favorito Lando Norris in una prima fila tutta McLaren. Alle loro spalle la Red Bull dell’idolo di casa Max Verstappen terzo davanti al sorprendete Isack Hadjar con la Racing Bulls davanti a George Russell. Quindi le due Ferrari con 6° Charles Leclerc e 7° Lewis Hamilton. Appena fuori dalla top ten partirà Kimi Antonelli 11°.
La griglia di partenza del GP di Olanda
|1ª fila
|1. Oscar Piastri 1:08.662
McLaren
|2. Lando Norris 1:08.674
McLaren
|2ª fila
|3. Max Verstappen 1:08.925
Red Bull
|4. Isack Hadjar 1:09.208
Racing Bulls
|3ª fila
|5. George Russell 1:09.255
Mercedes
|6. Charles Leclerc 1:09.340
Ferrari
|4ª fila
|7. Lewis Hamilton 1:09.390
Ferrari
|8. Liam Lawson 1:09.500
Racing Bulls
|5ª fila
|9. Carlos Sainz 1:09.505
Williams
|10. Fernando Alonso 1:09.630
Aston Martin
|6ª fila
|11. Kimi Antonelli 1:09.493
Mercedes
|12. Yuki Tsunoda 1:09.622
Red Bull
|7ª fila
|13. Gabriel Bortoleto 1:09.622
Kick Sauber
|14. Pierre Gasly 1:09.637
Alpine
|8ª fila
|15. Alexander Albon 1:09.652
Wiliams
|16. Franco Colapinto 1:10.104
Alpine
|9ª fila
|17. Nico Hülkenberg 1:10.195
Kick Sauber
|18. Esteban Ocon 1:10:197
Haas
|10ª fila
|19. Oliver Bearman 1:10.262
Haas
|20. Lance Stroll s.t.
Aston Martin