Gp Olanda griglia di partenza: Piastri in pole su Norris, Verstappen 3°. Leclerc in terza fila, Hamilton in quarta

La griglia di partenza del Gran Premio di Olanda con Piastri in pole davanti a Norris e Verstappen. Ferrari tra terza e quarta fila con Leclerc 6° ed Hamilton 7°

Per soli 12 millesimi sarà Oscar Piastri a partire in pole position nel Gran Premio di Olanda, 15° prova del Mondiale 2025 di F1. L’australiano ha beffato il favorito Lando Norris in una prima fila tutta McLaren. Alle loro spalle la Red Bull dell’idolo di casa Max Verstappen terzo davanti al sorprendete Isack Hadjar con la Racing Bulls davanti a George Russell. Quindi le due Ferrari con 6° Charles Leclerc e 7° Lewis Hamilton. Appena fuori dalla top ten partirà Kimi Antonelli 11°.

La griglia di partenza del GP di Olanda

1ª fila 1. Oscar Piastri 1:08.662
McLaren
2. Lando Norris 1:08.674
McLaren
2ª fila 3. Max Verstappen 1:08.925
Red Bull
4. Isack Hadjar 1:09.208
Racing Bulls
3ª fila 5. George Russell 1:09.255
Mercedes
6. Charles Leclerc 1:09.340
Ferrari
4ª fila 7. Lewis Hamilton 1:09.390
Ferrari
8. Liam Lawson 1:09.500
Racing Bulls
5ª fila 9. Carlos Sainz 1:09.505
Williams
10. Fernando Alonso 1:09.630
Aston Martin
6ª fila 11. Kimi Antonelli 1:09.493
Mercedes
12. Yuki Tsunoda 1:09.622
Red Bull
7ª fila 13. Gabriel Bortoleto 1:09.622
Kick Sauber
14. Pierre Gasly 1:09.637
Alpine
8ª fila 15. Alexander Albon 1:09.652
Wiliams
16. Franco Colapinto 1:10.104
Alpine
9ª fila 17. Nico Hülkenberg 1:10.195
Kick Sauber
18. Esteban Ocon 1:10:197
Haas
10ª fila 19. Oliver Bearman 1:10.262
Haas
20. Lance Stroll s.t.
Aston Martin

