Gp Olanda griglia di partenza: Piastri in pole su Norris, Verstappen 3°. Leclerc in terza fila, Hamilton in quarta

La griglia di partenza del Gran Premio di Olanda con Piastri in pole davanti a Norris e Verstappen. Ferrari tra terza e quarta fila con Leclerc 6° ed Hamilton 7°

Per soli 12 millesimi sarà Oscar Piastri a partire in pole position nel Gran Premio di Olanda, 15° prova del Mondiale 2025 di F1. L’australiano ha beffato il favorito Lando Norris in una prima fila tutta McLaren. Alle loro spalle la Red Bull dell’idolo di casa Max Verstappen terzo davanti al sorprendete Isack Hadjar con la Racing Bulls davanti a George Russell. Quindi le due Ferrari con 6° Charles Leclerc e 7° Lewis Hamilton. Appena fuori dalla top ten partirà Kimi Antonelli 11°.

La griglia di partenza del GP di Olanda

1ª fila 1. Oscar Piastri 1:08.662

McLaren 2. Lando Norris 1:08.674

McLaren 2ª fila 3. Max Verstappen 1:08.925

Red Bull 4. Isack Hadjar 1:09.208

Racing Bulls 3ª fila 5. George Russell 1:09.255

Mercedes 6. Charles Leclerc 1:09.340

Ferrari 4ª fila 7. Lewis Hamilton 1:09.390

Ferrari 8. Liam Lawson 1:09.500

Racing Bulls 5ª fila 9. Carlos Sainz 1:09.505

Williams 10. Fernando Alonso 1:09.630

Aston Martin 6ª fila 11. Kimi Antonelli 1:09.493

Mercedes 12. Yuki Tsunoda 1:09.622

Red Bull 7ª fila 13. Gabriel Bortoleto 1:09.622

Kick Sauber 14. Pierre Gasly 1:09.637

Alpine 8ª fila 15. Alexander Albon 1:09.652

Wiliams 16. Franco Colapinto 1:10.104

Alpine 9ª fila 17. Nico Hülkenberg 1:10.195

Kick Sauber 18. Esteban Ocon 1:10:197

Haas 10ª fila 19. Oliver Bearman 1:10.262

Haas 20. Lance Stroll s.t.

Aston Martin