Gp Olanda, tensione Ferrari: Leclerc sbraita con Tsunoda, team radio. Hamilton litiga con la SF25, Piastri graziato

Venerdì difficile per la Ferrari con Leclerc ed Hamilton a cercare di tirare fuori il massimo dalla SF-25: Charles litiga con Bozzi e Tsunoda, Lewis finisce in testacoda e Piastri viene graziato per l'episodio con Russell

Il Gran Premio di Olanda non è cominciato nel migliore dei modi per la Ferrari. Solo nel finale delle fp2 le rosse sono riuscite a fare dei tempi accettabili con Hamilton che ha chiuso sesto e Leclerc ottavo. Le McLaren sono lontane, “anni luce” come ribadito dal monegasco in uno dei team radio nervosi durante le prove libere. Per lui anche un’arrabbiatura non da poco contro Tsunoda che l’ha chiuso mentre Lewis ha collezionato testacoda.

Il venerdì nervoso di Leclerc

Non è stato un venerdì facile per Charles Leclerc. Il pilota monegasco ha chiuso 14° le libere 1 per poi salite 8° nelle fp2 ma senza grande convinzione nemmeno nelle dichiarazioni post free practice. Leclerc si è lamentato a lungo lungo le due sessioni delle difficoltà della sua monoposto, in particolare è diventato abbastanza virale in rete il team radio durante le fp1 in cui Charles “imbruttisce” il malcapitato Bryan Bozzi:

“Per quanto mi riguarda, dovremmo concentrarci di più su quello che stiamo facendo in questo momento. Siamo lontanissimi, miglia e miglia“

Altro episodio che ha visto protagonista Leclerc durante le prove libere e l’alterco in via radio verso Yuki Tsunoda che l’ha rallentato sul finire del suo giro veloce. Il giapponese della Red Bull si sta lanciando, mentre Charles stava chiudendo la tornata e allora si è visto chiuso dal nipponico e ha espresso tutta la sua rabbia via radio così come Alonso verso Antonelli in un episodio simile:

“Cosa ca..o sta facendo?! Anche se sono prove libere [non c’è penalizzazione, ndr] lui dovrebbe stare più attento!”

Hamilton in lotta perenne con la SF25, bis di testacoda: video

Prove libere interlocutorie per Lewis che ha chiuso 15° e poi 6° anche se staccato da Norris abbastanza da non essere particolarmente ottimisti in vista delle qualifiche. Hamilton peraltro è finito due volte in testacoda, sia in fp1 che in fp2 perdendo sempre il posteriore della sua SF-25, uno dei punti deboli dell’inglese in questo sua quanto mai difficilissimo approccio con la realtà Ferrari.

Episodio Piastri-Russell ai box, Oscar graziato

Durante le fp2 la McLaren ha combinato un messo pasticcio ai box. Dopo la bandiera rossa per l’uscita a muro di Albon tutti hanno rientro in pitlane, compresi Piastri e Russell, uno dietro l’altro. Ma quando l’australiano si è visto i meccanici papaya di Norris davanti ai suoi ha tergiversato su dove fermarsi e ha cambiato la sua traiettoria finendo praticamente addosso alla Mercedes dell’inglese che lo seguiva.

Dopo aver esaminato la dinamica dei fatti, i commissari sportivi hanno stabilito di infliggere al team di Woking esclusivamente una sanzione pecuniaria di 5.000 euro, evitando qualsiasi penalizzazione sulla griglia di partenza per Piastri che ricordiamo si sta giocando il Mondiale contro Norris.