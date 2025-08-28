Gp Olanda, Leclerc zittisce Russell ma non Mara Sangiorgio: siparietto. Hamilton (e Alonso), messaggio a Ferrari

A Zandvoort Leclerc viene incalzato sui problemi della Ferrari in Ungheria e allora risponde per le rime alle illazioni di Russell ma l'inviata di Sky, Mara Sangiorgio non molla. Hamilton carico incassa la fiducia di Alonso

Vacanze finite per la F1. A Zandvoort con il media day del giovedì è di fatto ricominciato il Mondiale. Il Gran Premio di Olanda si apre venerdì con le prime libere e alla vigilia, specie in casa Ferrari, sono ancora i tempi pre sosta a dominare, la crisi di Hamilton e le difficoltà di Leclerc in Ungheria. Charles ha risposto alle illazioni di Russell a Budapest ma non è riuscito a sfuggire al pressing dell’inviata di Sky Mara Sangiorgio. Mentre Lewis si dice ricaricato e pronto a dimostrare il suo vero valore. L’inglese peraltro incassa la fiducia incondizionata di un suo vecchio e acerrimo rivale, nonchè ex ferrarista, Fernando Alonso.

Leclerc dall’Ungheria all’Olanda: polemica Russell

Da una pole stratosferica a un 4° posto amaro, da una qualifica da fuoriclasse a una gara da gambero. Questo ha lasciato l’ultima corsa in eredità a Charles Leclerc. In Ungheria il monegasco aveva fatto la pole e si stava giocando il gp contro le McLaren prima della sosta e della decisione di cambiare la pressione delle gomme, sembra, per evitare di rischiare un’altra squalifica per il fondo come in Cina. Questa la teoria avanzata da Russell che seguiva Leclerc e che gli ha tolto il podio.

Leclerc a distanza di un mese non raccoglie la provocazione dell’inglese della Mercedes: “I commenti di Russell in Ungheria non mi interessano. La situazione è molto più complessa di quello che dice lui, ma non voglio commentare troppo. Tutto quello che posso dire è che stiamo cercando di risolvere questo problema”.

Charles spiega ma non troppo, anzi un po’ si intristisce a tornare alla gara di Budapest: “Se dovessimo ripetere la gara domani, faremmo qualcosa di diverso sicuramente. Ci sono altre cose che non possiamo cambiare, e così è, almeno per ora. Questo Media Day mi riporta alla mente brutti ricordi di Budapest…”

Mara Sangiorgio pressa Leclerc: “Faccio il mio lavoro”

Quello che è successo in Ungheria alla Ferrari di Leclerc resta l’argomento trainante del media day. Anche nell’intervista personalizzata concessa dal monegasco a Sky. Ed è qui che nasce un siparietto con Mara Sangiorgio. La giornalista chiede conto anche lei dei problemi di Budapest, Charles nicchia: “Non entrerò nel dettaglio però è qualcosa che potrebbe ricapitare ma possiamo fare diversamente, abbiamo imparato la lezione”.

A questo punto Mara Sangiorgio incalza ancora Leclerc: “Si è detto che i problemi avevano riguardato il telaio, qui correrai con uno nuovo?”. Charles la guarda e sorride abbozzando una risposta balbettata: “No, ehm, cioè…” allora l’inviata di Sky sorride pure lei e dice: “Ma io faccio il mio lavoro! Non mi hai ancora risposto sul telaio”. Leclerc allora è costretto a rispondere: “No, non abbiamo un nuovo telaio”.

Hamilton ricaricato: “Voglio dimostrare perchè sono qui!”

Finora Hamilton in Ferrari non ha funzionato. Le due eliminazioni premature in qualifica a Spa e in Ungheria al di là della rimonta parziale in Belgio, hanno chiuso una prima parte di stagione che definire deludente è eufemistico. Lo sa anche Lewis che si è ripresentato carico dopo le vacanze: “Penso che abbiamo fatto molti progressi e penso che stiamo lentamente iniziando a migliorare come squadra. Stiamo andando nella giusta direzione e con i nuovi componenti arrivati, credo a Spa o in un’occasione simile, abbiamo iniziato a trovare una messa a punto migliore. Stiamo estraendo sempre più potenziale a poco a poco, gara dopo gara, e spero che questo fine settimana potremo fare ancora meglio”.

“Lavoreremo sodo – rimarca ancora l’inglese che ha fatto delle vacanze top secret lontano anche dai clamori social – manterremo la testa bassa, cercheremo di cambiare alcune cose nel nostro approccio e forse inizieremo anche a divertirci. C’era così tanta pressione in questa prima metà di stagione, non è stata delle più piacevoli. E quindi penso che sarà sufficiente per ricordarci che amiamo quello che facciamo, che siamo tutti sulla stessa barca. Cercherò di divertirmi”

Hamilton incassa la fiducia di Alonso e la gira a Bottas

Fanno a sportellate in pista, a volte anche fuori a parole ma c’è sempre grande rispetto tra i piloti di F1. Lo dimostrano le parole di Fernando Alonso nei confronti del momento delicato di Hamilton in Ferrari. Che lui conosce bene e dove, pur ottenendo diverse vittorie, non è riuscito a vincere mai un titolo pur andandoci vicino due volte: “Penso che dall’esterno non si sappia mai con certezza cosa sta succedendo, ma Lewis non ha bisogno di dimostrare nulla. Lewis è un pilota incredibile e prima o poi scoprirà come essere al top. Lui e la Ferrari saranno sempre un binomio che dovrete rispettare molto”.

Fiducia di Alonso in Hamilton, fiducia di Hamilton in Bottas, suo ex compagno negli anni d’oro in Mercedes che l’anno prossimo correrà con Cadillac: “Non ho bisogno di dire nulla sul suo talento, perché lo ha dimostrato per tutta la sua carriera. Avranno a disposizione il finlandese più onesto e probabilmente il più divertente. E la persona più genuina con cui lavorare. Mi manca lavorare con lui. Anche Sergio (Perez, ndr) ha grande esperienza. Credo che abbiano scelto i ragazzi giusti”.