La Formula 1 riparte da Zandvoort dopo la sosta estiva, giro di boa cruciale per il campionato piloti con la sfida tra Hamilton e Antonelli, la Ferrari e la Mercedes. Dove vedere il Gran Premio di Olanda in tv e streaming

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Fine delle vacanze, finalmente torna la F1! Il giro di boa della stagione riprende da Zandvoort dove nel week end si corre il Gran Premio di Olanda che avrà anche un succulento aperitivo con la Sprint Race al sabato. Il Mondiale riprende con Antonelli in testa alla classifica piloti davanti a Hamilton e Russsell, più staccati i vari Leclerc, Verstappen alla gara di casa e Norris.

Non ci sarà Hadjar e tutti o quasi a cominciare dalla Ferrari porteranno degli aggiornamenti dopo la sosta estiva. Quindi c’è molta curiosità intorno alla gara olandese. Vediamo quindi tutti gli orari per non perdere nemmeno un giro delle qualifiche, della Sprint e del GP di Olanda

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La F1 riparte da Zandvoort, Antonelli leader

La pausa estiva è oramai un lontano ricordo, il Campionato del Mondo di Formula 1 ritorna. Dopo quasi un mese di inattività (l’ultima gara si è svolta il 26 luglio all’Hungaroring), l’azione torna in pista. E lo fa a Zandvoort dove è previsto peraltro il format della Sprint Race. Sei vittorie di Antonelli, due di Russell, una testa per Hamilton, Leclerc e Norris. Questa in sintesi la prima parte di stagione del Mondiale di F1 partito da Melbourne a fine marzo e arrivato alla sosta estiva dopo l’Ungheria. Quattro mesi in cui si è rivelato il talento eccelso di Kimi forse oltre ogni più rosea previsione, capace di annichilire anche il suo stesso compagno inglese a parità di macchina.

Kimi Antonelli riparte con un vantaggio di 50 punti (219 a 169) sul secondo classificato Lewis Hamilton , che non ha brillato nelle ultime gare. Il giovane talento della Mercedes ha accumulato oltre il 50% delle vittorie quest’anno. Il pilota italiano vanta sei vittorie (oltre a sei pole position e nove podi). Gli altri vincitori di Gran Premio nel 2026 sono George Russell (due), Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Lando Norris che si è imposto in Ungheria prima della sosta. Incredibile ma vero, Verstappen, non ha ancora vinto quest’anno, magari la gara di casa potrebbe esserne l’occasione.

Quanti rinnovi a Zandvoort: Verstappen resta in Red Bull

La vigilia del Gran Premio di Olanda è stata contraddistinta da ben tre annunci di rinnovi. La Red Bull ha annunciato che Max Verstappen ha firmato un nuovo contratto che lo legherà al team fino al 2030. Mettendo definitivamente fine alle voci di mercato che davano un Max in rotta col team di Milton Keys e in trattativa con la McLaren e anche la Mercedes. Quello dell’olandese è il terzo annuncio di rinnovo nelle ultime ore dopo quelli di Albon e Sainz con la Williams.

Hadjar out: Lawson sulla Red Bull e Tsunoda sulla Racing Bulls

Proprio in casa Red Bull ci sarà una piccola rivoluzione in Olanda. Un weekend al quale non prenderà parte Isack Hadjar. Il pilota francese si è infortunato a un polso durante la sosta estiva e non ci sarà alla gara di Zandvoort: al suo posto “promosso” Liam Lawson, mentre Yuki Tsunoda (quest’anno pilota di riserva) prenderebbe il suo volante alla Racing Bulls.

Zandvoort, the last dance in F1

La pista di Zandvoort fu inaugurata nel 1948, nell’ambito dell’ondata di entusiasmo per gli sport motoristici del dopoguerra che travolse l’Europa, lo stesso anno di Silverstone. Originariamente costituito da un misto di pista permanente e strade pubbliche che si snodavano tra le dune di sabbia della località turistica di Zandvoort, il circuito fu ideato dal Dutch Automobile Racing Club.

Il Campionato del Mondo di Formula 1 arrivò nel 1952, con Alberto Ascari che dominò la gara conquistando una tripletta per la Ferrari. La Formula 1 ha continuato a correre a intermittenza su questo circuito fino al 1985. Poi, nel 2019, è arrivato l’annuncio del ritorno del campionato a Zandvoort nel 2020, dopo una pausa di 35 anni. La pandemia di Covid-19 ha fatto sì che la pausa si prolungasse fino a 36 anni, con la data fissata al 2021. Questa del 2026 dovrebbe essere l’ultima gara in calendario a Zandvoort.

Ferrari o Mercedes ma occhio alla McLaren

Ferrari e Mercedes sono pronte a darsi battaglia a suon di aggiornamenti ma McLaren e Red Bull non staranno a guardare. Insomma a Zandvoort ne vedremo delle belle! I tre team di punta – Mercedes , Ferrari e McLaren – stanno tutti spingendo per introdurre importanti pacchetti di aggiornamento a partire proprio dal week end olandese.

Sarà una gara verità per Maranello che dopo le vittorie di Hamilton in Spagna e Leclerc a Silverstone vuole giocarsi le sue chance per il titolo soprattutto con Lewis che vittima di qualche errore di troppo nelle ultime gare punta a ridurre il distacco da Antonelli, per ora a 50 punti. Può essere gara della svolta anche per Kimi che si è riposato e ritemprato in vacanza ed è pronto a dare un’altra botta alla resistenza dei suoi avversari partendo da un congruo vantaggio.

Occhio però alla McLaren che ha vinto con Norris in Ungheria e appare in grande ripresa. Impossibile non mettere nel novero dei protagonisti e favoriti il padrone di casa Verstappen specie dopo il rinnovo con Red Bull. Per quanto riguarda il resto del gruppo, la Racing Bulls cercherà di mantenere la quinta posizione conquistata in Ungheria ai danni di Alpine che vorrà reagire, mentre l’Aston Martin, che ha portato un pacchetto di aggiornamenti a lungo atteso nell’ultima gara, spera di fare ulteriori passi avanti con un aggiornamento della power unit questo fine settimana. La Cadillac, invece, si presenta all’evento con un nuovo Team Principal, Marcin Budkowski, col sogno di cogliere il primo punto della sua giovane storia in F1.

Gran Premio di Olanda, a che ora e dove vederlo in tv

Il Gran Premio di Olanda, dodicesimo round del Mondiale di Formula 1 2026, in programma sullo storico circuito di Zandvoort sarà live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e NOW.Week end ricco con due qualifiche e due gare, la Sprint sabato alle 12 e domenica, alle 15, semaforo verde per il Gp. Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli

Venerdì 21 agosto Prove Libere 1: 12:30 – 13:30

Sprint Qualifying: 16:30 – 17:30

Sabato 22 agosto Sprint Race: 12:00 – 13:00

Qualifiche: 16:00 – 17:00

Domenica 23 agosto Gara: 15:00

Programmazione in chiaro su Tv8