F1, GP del Qatar 2025: a che ora e dove vedere qualifiche, Sprint e gara in tv. Match point Norris ma Max incombe

Penultimo weekend di Formula Uno. Il Gran Premio del Qatar potrebbe regalare un nuovo campione, Lando Norris, ma Max Verstappen ancora ci crede. Le Ferrari guardano da lontano

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Penultima tappa di un Mondiale spettacolare quanto apertissimo. La Formula Uno arriva in Qatar per un week end decisivo specie alla luce di quanto successo a Las Vegas. La doppia squalifica delle due McLaren ha rimesso tutto in gioco. Norris è ancora favorito e addirittura a Lusail ha il primo match point per laurearsi campione del mondo ma Verstappen non è mai stato così vicino e ci crede ancora mentre Piastri appare in balia degli eventi. Ancora una volta Ferrari spettatrice non pagante di una bellissima lotta per il titolo. Ci sarà pure la Sprint Race, quindi più punti in palio. Vediamo allora a che ora e dove vedere tutti gli appuntamenti: qualifiche, Sprint e Gran Premio del Qatar in diretta e in tv.

F1, Gp Qatar, Verstappen ci crede: le rimonte illustri

La doppia squalifica della McLaren e la vittoria di Max Verstappen a Las Vegas ha ridato forza alla candidatura dell’olandese, che dall’estate in poi ha avuto un rendimento pazzesco assottigliando il distacco dai 104 punti a Zandvoort ai 24 attuali. I paragoni con altre rimonte illustri in settimana non sono mancati: da Raikkonen nel 2007 a Vettel nel 2010, che di punti di distacco da Alonso a due gare dalla fine nel avevano 25. Mancano due Gran Premi e una Sprint Race, che si correrà in Qatar. Ecco perché questo weekend sarà cruciale per il Mondiale piloti. Max viene da due vittorie consecutive a Lusail, è in uno stato di forma clamoroso e sente di potercela fare.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Norris può chiudere il Mondiale. Ferrari spettatrice non pagante

Dall’altra parte, Lando Norris ha il primo match point della stagione per chiude subito il Mondiale. Per la prima metà di stagione sembrava un fantasma: tantissimi errori mentre Piastri dominava le gare e tutti lo davano come futuro campione. Poi però i ruoli si sono ribaltati, tanti gli incidenti dell’australiano, e, quando rimane in pista, solo gare anonime. Ne ha approfittato Norris per riprendersi i riflettori, ma gli errori continua a farli, vedi la scellerata manovra “alla Verstappen” alla partenza del Gp di Las Vegas proprio sull’olandese, che si è preso il primo posto e non l’ha più lasciato. Ma può comunque aritmeticamente chiudere i discorsi: basta lasciare il Qatar con un distacco di più di 25 punti sugli inseguitori, dunque guadagnare almeno altri due punti su Verstappen e Piastri.

In tutto questo, la Ferrari rimane a guardare. La squalifica delle McLaren ha regalato un quarto posto a Leclerc, che nei fatti poco importa. La stagione rimane fortemente fallimentare: nessuna vittoria nell’intera annata, e difficilmente arriverà in Medio Oriente, e una manciata di podi, tutti raggiunti con il monegasco. La stagione di Hamilton è incommentabile, mai così male dal suo debutto in Formula Uno. Tolta quella vittoria nella Sprint Race in Cina, che vedendo come è andata la stagione ha qualcosa di miracoloso, l’inglese non ha mai inciso. Ora si cerca di finire la stagione quantomeno con dignità, in attesa della prossima stagione: come ogni anno, l’anno prossimo.

Gp Qatar, dove guardarlo in tv e in streaming

Venendo al programma del Gran Premio del Qatar. Dopo le consuete conferenze dei piloti del giovedì, venerdì si scenderà in pista. Alle 14:30 la prima e unica sessione di prove libere e poi già dalle 18:30 si inizia a fare sul serio con le qualifiche per la Sprint Race. La “gara corta” andrà in scena invece sabato 29 alle ore 15 italiane: sarà visibile in chiaro e in diretta su TV8 e tv8.it, poi anche su Sky Sport Uno e Sky Sport F1. Stessa programmazione per le qualifiche della gara della domenica, che inizieranno alle 19. Domenica 30 alle 17 la gara che concluderà il penultimo weekend della stagione di Formula Uno.

Gp Qatar, il programma completo

Venerdì 28

Prove Libere 1: ore 14:30 (In diretta su Sky Sport F1, in streaming su Now e Sky Go)

Qualifiche Sprint ore 18:30 (In diretta su Sky Sport F1, in streaming su Now e Sky Go. In differita sabato alle 13 su Tv8 e Tv8.it)

Sabato 29

Sprint Race: ore 15:00 (In diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in chiaro su Tv8. In streaming su tv8.it, Now e Sky Go)

Qualifiche: ore 19:00 (In diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in chiaro su Tv8. In streaming su tv8.it, Now e Sky Go)

Domenica 30

Gara: ore 17:00 (In diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, in streaming su Now e Sky Go. In differita alle 21:30 su Tv8 e Tv8.it)

SEGUI IL GP DEL QATAR LIVE SU NOW!